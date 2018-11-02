Вертикальная линия. - страница 5

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Taras Slobodyanik:

в МТ5, значения периодов не равны количеству минут, как в МТ4

Спасибо.

 
Для решение проблем с вертикально и наклонным отрезкам решил използовать DRAW_COLOR_SECTION + DRAW_COLOR_HISTOGRAM2, но рано обрадовался! Если наклонные отрезки находится друг за другом, а именно в той свече где кончается первый отрезок и должен начаться другой отрезок, то DRAW_COLOR_SECTION просто протягивает линию с начало первого отрезка до конца второго отрезка. DRAW_COLOR_ZIGZAG уже по известной причине использовать не получится (даже не вижу смысл этого стиля индикатора как он на данный момент работает!), придется добавлять еще один буфер с отдельными условиями для избежание если первый отрезок заканчивается в том же баре где начинается второй отрезок.
П.С. Что-то не ах-ты я с моего первого знакомство с MT5.
 

рисуйте графическими объектами, и не морочьте себе голову)
потому как потом вам придется еще разбираться с кучей своих буферов - что где рисуется... (и объяснять это клиентам если на продажу)

в индикаторные буферы сохраняйте только то что нужно для ЕА - один буфер для верхних точек, второй для нижних (или всё как два зигзага)

 
Nauris Zukas:
Для решение проблем с вертикально и наклонным отрезкам решил използовать DRAW_COLOR_SECTION + DRAW_COLOR_HISTOGRAM2, но рано обрадовался! Если наклонные отрезки находится друг за другом, а именно в той свече где кончается первый отрезок и должен начаться другой отрезок, то DRAW_COLOR_SECTION просто протягивает линию с начало первого отрезка до конца второго отрезка. DRAW_COLOR_ZIGZAG уже по известной причине использовать не получится (даже не вижу смысл этого стиля индикатора как он на данный момент работает!), придется добавлять еще один буфер с отдельными условиями для избежание если первый отрезок заканчивается в том же баре где начинается второй отрезок.
П.С. Что-то не ах-ты я с моего первого знакомство с MT5.

Можно просто поверх DRAW_COLOR_ZIGZAG наложить DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Выше будет тот который заполняется последним.

 
Taras Slobodyanik:

рисуйте графическими объектами, и не морочьте себе голову)
потому как потом вам придется еще разбираться с кучей своих буферов - что где рисуется... (и объяснять это клиентам если на продажу)

в индикаторные буферы сохраняйте только то что нужно для ЕА - один буфер для верхних точек, второй для нижних (или всё как два зигзага)

Это будет для меня совсем новое. Наклонные и вертикальные отрезки делать с OBJ_TREND? Там в примере сплошная линия, а отрезки можно делать? Мне бы по подробнее что использовать, не хочу уже в самом начале в неправильном направление уйти.

 
Alexey Viktorov:

Можно просто поверх DRAW_COLOR_ZIGZAG наложить DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Выше будет тот который заполняется последним.

Надо попробовать, может уже все получится!

 
Nauris Zukas:

Надо попробовать, может уже все получится!

Всё получится. Пример наложения можно посмотреть тут.


TicksVolume
TicksVolume
  • www.mql5.com
Индикатор показывает изменение цены в пунктах и сколько раз за период произошло изменение в течение выбранного периода, к сожалению только от момента запуска до момента остановки. Входящих параметров не имеет. Возможно использование для определения скорости и/или ускорения изменения цены. На скрине видно, что Volume равно 44, индикатор...
 
Nauris Zukas:

Это будет для меня совсем новое. Наклонные и вертикальные отрезки делать с OBJ_TREND? Там в примере сплошная линия, а отрезки можно делать? Мне бы по подробнее что использовать, не хочу уже в самом начале в неправильном направление уйти.

да делать OBJ_TREND (на рисунке, в примере, нарисована линия с лучами вправо и влево)

Взять функцию рисования трендовой линии, и вызывать ее каждый раз когда нужно отобразить линию. 
А буферы сделать невидимыми.

то есть делаем в цикле:

- появился сигнал, сохраняем точки линии в буферы (верхняя-нижняя)
- рисуем по этим точкам линию


Имеем - буфер точек и трендовые линии на графике, без извращений с кучей стилей и буферов.

 
Taras Slobodyanik:

да делать OBJ_TREND (на рисунке, в примере, нарисована линия с лучами вправо и влево)

Взять функцию рисования трендовой линии, и вызывать ее каждый раз когда нужно отобразить линию. 
А буферы сделать невидимыми.

то есть делаем в цикле:

- появился сигнал, сохраняем точки линии в буферы (верхняя-нижняя)
- рисуем по этим точкам линию


Имеем - буфер точек и трендовые линии на графике, без извращений с кучей стилей и буферов.

Спасибо, потом сделаю этот вариант тоже.

 
Alexey Viktorov:

Всё получится. Пример наложения можно посмотреть тут.


Из за того что DRAW_COLOR_ZIGZAG не правильно задает цвет отрезку уже перед вертикальной линий, это вариант отпадает. Или вы как то по другому думали сделать?


Файлы:
Test_VLine_ZigZag_2.mq5  9 kb
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