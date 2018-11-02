Вертикальная линия. - страница 5
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в МТ5, значения периодов не равны количеству минут, как в МТ4
Спасибо.
П.С. Что-то не ах-ты я с моего первого знакомство с MT5.
рисуйте графическими объектами, и не морочьте себе голову)
потому как потом вам придется еще разбираться с кучей своих буферов - что где рисуется... (и объяснять это клиентам если на продажу)
в индикаторные буферы сохраняйте только то что нужно для ЕА - один буфер для верхних точек, второй для нижних (или всё как два зигзага)
Для решение проблем с вертикально и наклонным отрезкам решил използовать DRAW_COLOR_SECTION + DRAW_COLOR_HISTOGRAM2, но рано обрадовался! Если наклонные отрезки находится друг за другом, а именно в той свече где кончается первый отрезок и должен начаться другой отрезок, то DRAW_COLOR_SECTION просто протягивает линию с начало первого отрезка до конца второго отрезка. DRAW_COLOR_ZIGZAG уже по известной причине использовать не получится (даже не вижу смысл этого стиля индикатора как он на данный момент работает!), придется добавлять еще один буфер с отдельными условиями для избежание если первый отрезок заканчивается в том же баре где начинается второй отрезок.
П.С. Что-то не ах-ты я с моего первого знакомство с MT5.
Можно просто поверх DRAW_COLOR_ZIGZAG наложить DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
Выше будет тот который заполняется последним.
рисуйте графическими объектами, и не морочьте себе голову)
потому как потом вам придется еще разбираться с кучей своих буферов - что где рисуется... (и объяснять это клиентам если на продажу)
в индикаторные буферы сохраняйте только то что нужно для ЕА - один буфер для верхних точек, второй для нижних (или всё как два зигзага)
Это будет для меня совсем новое. Наклонные и вертикальные отрезки делать с OBJ_TREND? Там в примере сплошная линия, а отрезки можно делать? Мне бы по подробнее что использовать, не хочу уже в самом начале в неправильном направление уйти.
Можно просто поверх DRAW_COLOR_ZIGZAG наложить DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
Выше будет тот который заполняется последним.
Надо попробовать, может уже все получится!
Надо попробовать, может уже все получится!
Всё получится. Пример наложения можно посмотреть тут.
Это будет для меня совсем новое. Наклонные и вертикальные отрезки делать с OBJ_TREND? Там в примере сплошная линия, а отрезки можно делать? Мне бы по подробнее что использовать, не хочу уже в самом начале в неправильном направление уйти.
да делать OBJ_TREND (на рисунке, в примере, нарисована линия с лучами вправо и влево)
Взять функцию рисования трендовой линии, и вызывать ее каждый раз когда нужно отобразить линию.
А буферы сделать невидимыми.
то есть делаем в цикле:
- появился сигнал, сохраняем точки линии в буферы (верхняя-нижняя)
- рисуем по этим точкам линию
Имеем - буфер точек и трендовые линии на графике, без извращений с кучей стилей и буферов.
да делать OBJ_TREND (на рисунке, в примере, нарисована линия с лучами вправо и влево)
Взять функцию рисования трендовой линии, и вызывать ее каждый раз когда нужно отобразить линию.
А буферы сделать невидимыми.
то есть делаем в цикле:
- появился сигнал, сохраняем точки линии в буферы (верхняя-нижняя)
- рисуем по этим точкам линию
Имеем - буфер точек и трендовые линии на графике, без извращений с кучей стилей и буферов.
Спасибо, потом сделаю этот вариант тоже.
Всё получится. Пример наложения можно посмотреть тут.
Из за того что DRAW_COLOR_ZIGZAG не правильно задает цвет отрезку уже перед вертикальной линий, это вариант отпадает. Или вы как то по другому думали сделать?