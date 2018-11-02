Вертикальная линия. - страница 6
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Или вы как то по другому думали сделать?
Именно как то по другому.
Исключительно по текущей ситуации... Надо назначить цвет по условию, если не вертикальный отрезок, то жёлтый. Таким образом будет на указанном отрезке красный, красный вертикально и красный... а поверх красного вертикального наложить жёлтую гистограмму.
Именно как то по другому.
Исключительно по текущей ситуации... Надо назначить цвет по условию, если не вертикальный отрезок, то жёлтый. Таким образом будет на указанном отрезке красный, красный вертикально и красный... а поверх красного вертикального наложить жёлтую гистограмму.
Спасибо, получилось. Вот только... я так посмотрел и мне не очень понравилось конечный результат что закрашенное. Попробую свой вариант с дополнительном DRAW_COLOR_SECTION буфером.
Спасибо, получилось. Вот только... я так посмотрел и мне не очень понравилось конечный результат что закрашенное. Попробую свой вариант с дополнительном DRAW_COLOR_SECTION буфером.
Но ведь можно прочесть цвета свечей и гистограмме назначать их, в соответствии со свечой. И не по high и low а по open и close.
Но ведь можно прочесть цвета свечей и гистограмме назначать их, в соответствии со свечой. И не по high и low а по open и close.
Так, здесь по подробней, "прочесть цвета свечей" - какой функций это делается?
Так, здесь по подробней, "прочесть цвета свечей" - какой функций это делается?
Массив, ясно море, объявлен до того как...
Я все таки не понимаю, как вставить эти краски. Везде примеры таким образом красок:Если можно, то дайте пример, или поставьте в моем примере.
Я все таки не понимаю, как вставить эти краски. Везде примеры таким образом красок:Если можно, то дайте пример, или поставьте в моем примере.
Да в каждом цветном стиле есть пример использования других цветов. Хоть в ZZ тут.
Я это смотрел, но я не понимаю как их вставить, у вас краски в массиве а в примере ка то по другом
У меня ошибки видает таким способом
Я это смотрел, но я не понимаю как их вставить, у вас краски в массиве а в примере ка то по другом
У меня ошибки видает таким способом
Этот массив я использовал в других целях, имя массива простое совпадение с примером в документации по причине лёгкого понимания того, что хранится в массиве.
Поскольку мне не приходилось заниматься такими заморочками как у вас, для того чтобы ответить мне надо сначала самому разобраться. А оно мне не очень надо. Исключительно для вас, извините нет желания и времени. Постарайтесь разобраться с массивами, как они объявляются, как используются и прочие заморочки с массивами. То что написано в вашем сообщении говорит об абсолютном незнании массивов.