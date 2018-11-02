Вертикальная линия. - страница 2
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Вы уж определитесь как-то что вам надо...
Если надо смешано, только иногда убрать соединения между двумя вертикальными участками зигзага, то лучше взять цветной зигзаг и местами, по условию назначать отсутствие цвета.
Да и вообще не помешает прочесть весь раздел документации о графических построениях. Будет хоть какое-то представление что можно сделать...
"Начал делать индикатор, который будет отрисовать линий, между двумя пунктами по времени и цене...
Все хорошо, но иногда время пунктов может быть и в одной свече..."
Мой косяк что при описание использовал слово линия а не отрезки. Надо было мне сразу вставить картинку.Спасибо, попробую цветной зигзаг, это будет, думаю, проще чем делать дополнительный буфер для наклонного отрезка.
Если надо смешано, только иногда убрать соединения между двумя вертикальными участками зигзага, то лучше взять цветной зигзаг и местами, по условию назначать отсутствие цвета.
Ну не как не получается мне вставить отсутствие цвета в цветной зигзаг. Если не трудно (думаю для вас это не заимет боле 5 минут), можете назначать отсутствие цвета в данном примере? Прикрепил картинку какие линии должны пропасть.
Ну не как не получается мне вставить отсутствие цвета в цветной зигзаг. Если не трудно (думаю для вас это не заимет боле 5 минут), можете назначать отсутствие цвета в данном примере? Прикрепил картинку какие линии должны пропасть.
1.
2.
Color_ZigzagColors[i]=0;
Цвет будет красный
Color_ZigzagColors[i]=1;
Цвет будет отсутствовать.
А переменная
int color_sections;совсем лишняя.
1.
2.
Цвет будет красный
Цвет будет отсутствовать.
А переменнаясовсем лишняя.
Спасибо, но мне не получается это применить в уровне функций, что там в функциях надо добавить или убрать чтобы пропали эти линий? Как внедрить здесь clrNone?
Спасибо, но мне не получается это применить в уровне функций, что там в функциях надо добавить или убрать чтобы пропали эти линий? Как внедрить здесь clrNone?
В одном месте 0 в другом 1
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вертикальная линия.
Alexey Viktorov, 2018.10.12 17:29
Color_ZigzagColors[i]=0;
Цвет будет красный
Color_ZigzagColors[i]=1;
Цвет будет отсутствовать.
А в вашем коде в двух случаях одинаково
Color_ZigzagColors[i]=0;
В одном месте 0 в другом 1
А в вашем коде в двух случаях одинаково
Вот что получается ( я место clrNone поставил clrYellow, чтобы было наглядней). Место того чтобы пропали связующие линий (отметил синим крестиками) пропадает и еще и средняя вертикальная линия (обвел красным) . Поэтому я полагаю что что-то не так уже в уровне функций.
Вот что получается ( я место clrNone поставил clrYellow, чтобы было наглядней). Место того чтобы пропали связующие линий (отметил синим крестиками) пропадает и еще и средняя вертикальная линия (обвел красным) . Поэтому я полагаю что что-то не так уже в уровне функций.
Предоставьте код и рисунок не от руки, а линии нарисованные индикатором. Возможность рисовать вертикальные участки зигзага появилась совсем недавно. В том обсуждении участвовал Рашид Умаров, с его подачи и было внесено такое изменение. Если этот вариант подтвердится, то пригласим Рашида.
Предоставьте код и рисунок не от руки, а линии нарисованные индикатором. Возможность рисовать вертикальные участки зигзага появилась совсем недавно. В том обсуждении участвовал Рашид Умаров, с его подачи и было внесено такое изменение. Если этот вариант подтвердится, то пригласим Рашида.
Интересно, при таких толстых линиях выглядит как вручную нарисованные линии...
@Rashid Umarov
В одной из тем, Вы участвовали в обсуждении невозможности провести вертикальную линию DRAW_ZIGZAG. Пример в предыдущем сообщении. После этого обсуждения были внесены изменения и такая возможность появилась. Вот теперь выявилась другая проблемка с DRAW_COLOR_ZIGZAG, просто невозможно задать цвет последовательно каждому отрезку. Может быть есть возможность исправить и этот недостаток графического отображения?
Интересно, при таких толстых линиях выглядит как вручную нарисованные линии...
@Rashid Umarov
В одной из тем, Вы участвовали в обсуждении невозможности провести вертикальную линию DRAW_ZIGZAG. Пример в предыдущем сообщении. После этого обсуждения были внесены изменения и такая возможность появилась. Вот теперь выявилась другая проблемка с DRAW_COLOR_ZIGZAG, просто невозможно задать цвет последовательно каждому отрезку. Может быть есть возможность исправить и этот недостаток графического отображения?
Если и будет - то не скоро. Это где-то на сотом месте будет, как далеко неприоритетная задача.