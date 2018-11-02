Вертикальная линия. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этот массив я использовал в других целях, имя массива простое совпадение с примером в документации по причине лёгкого понимания того, что хранится в массиве.
Но ведь можно прочесть цвета свечей и гистограмме назначать их, в соответствии со свечой. И не по high и low а по open и close.
Все таки я откажусь от такова подхода, довольно сложно оказалось, если еще мне получилось закрасить тело свече, то еще линию (HL) я не знаю как запихать в PlotIndexSetInteger, или линия или тело свече закрасить, но не как оба в месте мне там не помещается. Дальше следующая возня уже будет с толщиной лини(HL), чтобы не выделялась от свечи. Это только я с примерам провозился, а дальше еще это в мой основной индикатор вставлять... Не, пока сложно такой подход для меня, но спасибо за совет!
Подскажите пожалуйста, я сейчас читаю Стили индикаторов в примерах и вот появился вопрос. Если я хочу добавить еще один дополнительный DRAW_COLOR_SECTION буфер (первый для High второй для Low), добавляю indicator_plots 2, надо всю шапку повторно делать для дополнительного DRAW_COLOR_SECTION? Или можно обойтись одной шапкой для обоих буферов?
Подскажите пожалуйста, я сейчас читаю Стили индикаторов в примерах и вот появился вопрос. Если я хочу добавить еще один дополнительный DRAW_COLOR_SECTION буфер (первый для High второй для Low), добавляю indicator_plots 2, надо всю шапку повторно делать для дополнительного DRAW_COLOR_SECTION? Или можно обойтись одной шапкой для обоих буферов?
Да. На каждый indicator_plots свой блок свойств. Только не 3 буфера всего, а 4
2 для линий и 2 для цвета.
Да. На каждый indicator_plots свой блок свойств. Только не 3 буфера всего, а 4
2 для линий и 2 для цвета.
Да, тогда 4, спасибо.