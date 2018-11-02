Вертикальная линия. - страница 7

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Alexey Viktorov:

Этот массив я использовал в других целях, имя массива простое совпадение с примером в документации по причине лёгкого понимания того, что хранится в массиве.

Спасибо.
 
Alexey Viktorov:

Но ведь можно прочесть цвета свечей и гистограмме назначать их, в соответствии со свечой. И не по high и low а по open и close.

Все таки я откажусь от такова подхода, довольно сложно оказалось, если еще мне получилось закрасить тело свече, то еще линию (HL) я не знаю как запихать в PlotIndexSetInteger, или линия или тело свече закрасить, но не как оба в месте мне там не помещается. Дальше следующая возня уже будет с толщиной лини(HL), чтобы не выделялась от свечи. Это только я с примерам провозился, а дальше еще это в мой основной индикатор вставлять... Не, пока сложно такой подход для меня, но спасибо за совет!

 
 

Подскажите пожалуйста, я сейчас читаю Стили индикаторов в примерах и вот появился вопрос. Если я хочу добавить еще один дополнительный DRAW_COLOR_SECTION буфер (первый для High второй для Low), добавляю indicator_plots   2, надо всю шапку повторно делать для дополнительного DRAW_COLOR_SECTION? Или можно обойтись одной шапкой для обоих буферов?

#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   2

#property indicator_label1  "ColorSection"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_SECTION
#property indicator_color1  clrRed,clrGold
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  3

#property indicator_label2  "ColorSection2"             // ???
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_SECTION          // ???
#property indicator_color2  clrRed,clrGold              // ???
#property indicator_style2  STYLE_SOLID                 // ???
#property indicator_width2  3                           // ???

double         ColorSectionBuffer[];

double         ColorSectionBuffer2[];                   // !!!

double         ColorSectionColors[];
 
Nauris Zukas:

Подскажите пожалуйста, я сейчас читаю Стили индикаторов в примерах и вот появился вопрос. Если я хочу добавить еще один дополнительный DRAW_COLOR_SECTION буфер (первый для High второй для Low), добавляю indicator_plots   2, надо всю шапку повторно делать для дополнительного DRAW_COLOR_SECTION? Или можно обойтись одной шапкой для обоих буферов?

Да. На каждый indicator_plots  свой блок свойств. Только не 3 буфера всего, а 4

#property indicator_buffers 4

2 для линий и 2 для цвета.

 
Alexey Viktorov:

Да. На каждый indicator_plots  свой блок свойств. Только не 3 буфера всего, а 4

2 для линий и 2 для цвета.

Да, тогда 4, спасибо.

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