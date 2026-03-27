Библиотеки: Virtual - страница 58
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Плохо работает автопереводчик. В тексте все равно ничего ценного нет.
All right
hini #:
Doesn't seem like CalcSwaps is used anywhere?
Этот public-метод для вызова пользователем. Он начисляет свопы для истории торговли.
The inventory fee cannot be matched
Forester сделал большую работу по начислению свопов/комиссий/TickValue в Virtual. К сожалению, я еще не нашел времени для встраивания его изысканий.
Этот public-метод для вызова пользователем. Он начисляет свопы для истории торговли.
Forester сделал большую работу по начислению свопов/комиссий/TickValue в Virtual. К сожалению, я еще не нашел времени для встраивания его изысканий.
Я попробовал версию Forester, и, к сожалению, что-то пошло не так. Автор, есть ли у вас какие-либо предложения?
Код открытый, вы можете его поправить, при желании. У меня сейчас полная занятость в другом проекте не связанном с трейдингом. Сам не запускал свою версию примерно с февраля, может уже и не работает на новых билдах. Но в планах вернуться к тестам может через месяц - два. Или позже. По ситуации...
Код открытый, вы можете его поправить, при желании. У меня сейчас полная занятость в другом проекте не связанном с трейдингом. Сам не запускал свою версию примерно с февраля, может уже и не работает на новых билдах. Но в планах вернуться к тестам может через месяц - два. Или позже. По ситуации...
There is an issue: I set a stop loss for an order in the tester, where this.StopLoss is 1.27200, but Tick.bid is 1.27181.
This caused the virtual stop loss amount to be different from the one in the tester. Is this a problem with the tester?
2024.11.02 19:44:19.096 2024.01.02 00:34:40 stop loss triggered #2 buy 0.01 GBPUSD 1.27325 sl: 1.27200 tp: 1.27330 [#3 sell 0.01 GBPUSD at 1.27200]
I saw the macro definition VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE. Do I also need a VIRTUAL_LIMITS_SL_SLIPPAGE?
I saw the macro definition VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE. Do I also need a VIRTUAL_LIMITS_SL_SLIPPAGE?
Ни один ордер в Тестере не должен исполняться по цене лучше, чем она сейчас есть.
Лимитный ордер и TP может исполниться по текущей цене или с проскальзыванием - положительное проскальзывание до текущей цены.
А вот стоповый ордер и SL имеет цену, которая лучше, чем текущая. Поэтому по своей цене он исполняться не должен, если текущая цена ему не равна.
Ни один ордер в Тестере не должен исполняться по цене лучше, чем она сейчас есть.
Лимитный ордер и TP может исполниться по текущей цене или с проскальзыванием - положительное проскальзывание до текущей цены.
А вот стоповый ордер и SL имеет цену, которая лучше, чем текущая. Поэтому по своей цене он исполняться не должен, если текущая цена ему не равна.
OK，I'm get it.