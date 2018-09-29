Робот без индикаторов - страница 6
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Есть индикаторы которые определяют..не тренд и не флет..их не существует в чистом виде все равно. Они определяют преимущество сил то на buy то на sell в общем плане в любую сторону. Глазами это определить невозможно. Так как это не направление цены, а степень энтропии (случайности) в цене. Эти индикаторы по сути что-то типа изобретений поэтому особо не распространены, конечно же парочка у меня разработана скрины по желанию в личку. Определение тренда априори невозможно. А вот флета ещё вполне. Так как флет + случайность существует около 98% всего рыночного времени.
Флет не существует 98% времени, он существует ровно столько, сколько существует тренд. Характер рынка меняется от трендового к флетовому, закон распределения колеблется вокруг нормального, но никогда им не становится. Если бы флет был 98% времени, то на этом слишком легко было заработать.
Флет не существует 98% времени, он существует ровно столько, сколько существует тренд. Характер рынка меняется от трендового к флетовому, закон распределения колеблется вокруг нормального, но никогда им не становится. Если бы флет был 98% времени, то на этом слишком легко было заработать.
1. Следите пожалуйста за эмоциями.
Знаете вы мне напоминаете категорию людей, которые просят доказательств, а после предъявления таковых говорят следующее "ваше доказательства, не доказательства....".
Что могу сказать на это "говорит лишь о неоптимальном коде индикатора", вы правы, в вашем понимании оптимальный код это... даже не хочу гадать, что это.
Быть может вы чего упустили, но изначально писал, что переносить всю логику в код эксперта не является хорошим решением, при условии что в терминале открыто и загружено N-ое количество инструментов, так как по моему мнению задача эксперта это своевременное управление приказами.
То что я показал, а вы прокомментировали "о неоптимальном коде индикатора"(я не утверждаю обратного), при условии что открыто пара инструментов и пара ботов и индикаторов, таких лагов мной не наблюдается, т.е. если исходить из вашей логики, об "оптимальном" коде, сообщения подобного рода "indicator is too slow" никогда не появятся, если будет открыто с 10-ток и более инструментов, вы серьезно в это верите???
Из личного опыта пришел к выводу, вынести все "тяжелые" вычисления в отдельную программу, чтобы не наблюдать подобных лагов, а за MQL оставить задачу обслуживания приказов на основе команд, полученных от программы, которая на прямую никак не влияет на движок MQL и его производительность. Что собственно сейчас и делаю.
Собственно, мне вам доказывать нечего, раз вы с этим не сталкивались, значит:
1. Вы бог в мире программирования, :);
2. Вы просто еще ничего серьезного не писали.
3. Просто делаете себе рейтинг своими хейтами.
Знаете вы мне напоминаете категорию людей, которые просят доказательств, а после предъявления таковых говорят следующее "ваше доказательства, не доказательства....".
Что могу сказать на это "говорит лишь о неоптимальном коде индикатора", вы правы, в вашем понимании оптимальный код это... даже не хочу гадать, что это.
Быть может вы чего упустили, но изначально писал, что переносить всю логику в код эксперта не является хорошим решением, при условии что в терминале открыто и загружено N-ое количество инструментов, так как по моему мнению задача эксперта это своевременное управление приказами.
То что я показал, а вы прокомментировали "о неоптимальном коде индикатора"(я не утверждаю обратного), при условии что открыто пара инструментов и пара ботов и индикаторов, таких лагов мной не наблюдается, т.е. если исходить из вашей логики, об "оптимальном" коде, сообщения подобного рода "indicator is too slow" никогда не появятся, если будет открыто с 10-ток и более инструментов, вы серьезно в это верите???
Из личного опыта пришел к выводу, вынести все "тяжелые" вычисления в отдельную программу, чтобы не наблюдать подобных лагов, а за MQL оставить задачу обслуживания приказов на основе команд, полученных от программы, которая на прямую никак не влияет на движок MQL и его производительность. Что собственно сейчас и делаю.
Собственно, мне вам доказывать нечего, раз вы с этим не сталкивались, значит:
1. Вы бог в мире программирования, :);
2. Вы просто еще ничего серьезного не писали.
3. Просто делаете себе рейтинг своими хейтами.
Флет не существует 98% времени, он существует ровно столько, сколько существует тренд. Характер рынка меняется от трендового к флетовому, закон распределения колеблется вокруг нормального, но никогда им не становится. Если бы флет был 98% времени, то на этом слишком легко было заработать.
если не заметили..."флет+случайность".Именно это составляет 98% времени.
а тренды..это просто выбросы...аномалии рынка..они случаются редко например Brexit в Великобритании. Да там конечно был реальный тренд на продажу причем очень явный там и индикаторы не нужны.
выловить эти "тренды" без высокоскоростного канала связи с биржей невозможно. Да и мат. аппарат нужно еще для этого придумать. в общем плане это очень трудно. И заметьте никто тут не говорит, но тренд сам по себе тоже может быть случаен=) Звучит абсурдно но от этого не перестает быть истиной)
если не заметили..."флет+случайность".Именно это составляет 98% времени.
а тренды..это просто выбросы...аномалии рынка..они случаются редко например Brexit в Великобритании. Да там конечно был реальный тренд на продажу причем очень явный там и индикаторы не нужны.
выловить эти "тренды" без высокоскоростного канала связи с биржей невозможно. Да и мат. аппарат нужно еще для этого придумать. в общем плане это очень трудно. И заметьте никто тут не говорит, но тренд сам по себе тоже может быть случаен=) Звучит абсурдно но от этого не перестает быть истиной)
По другому поясню. Если вероятность разворота равна 50%, то это не тренд и не флет, но цена все равно будет куда-то идти. В таком случае график будет иметь нормальное распределение вероятностей (как случайный процесс). Но на рынке вероятность разворота в основном меньше 50% это тренд, или больше 50% - откатный. Но если взять за большой промежуток времени, то вероятность разворота будет около 50%. Вот рынок и колеблется вокруг этой величины. Тут я говорю про форекс и основные 28 пар. На фонде немного по другому.
Знаете вы мне напоминаете категорию людей, которые просят доказательств, а после предъявления таковых говорят следующее "ваше доказательства, не доказательства....".
Что могу сказать на это "говорит лишь о неоптимальном коде индикатора", вы правы, в вашем понимании оптимальный код это... даже не хочу гадать, что это.
Быть может вы чего упустили, но изначально писал, что переносить всю логику в код эксперта не является хорошим решением, при условии что в терминале открыто и загружено N-ое количество инструментов, так как по моему мнению задача эксперта это своевременное управление приказами.
То что я показал, а вы прокомментировали "о неоптимальном коде индикатора"(я не утверждаю обратного), при условии что открыто пара инструментов и пара ботов и индикаторов, таких лагов мной не наблюдается, т.е. если исходить из вашей логики, об "оптимальном" коде, сообщения подобного рода "indicator is too slow" никогда не появятся, если будет открыто с 10-ток и более инструментов, вы серьезно в это верите???
Из личного опыта пришел к выводу, вынести все "тяжелые" вычисления в отдельную программу, чтобы не наблюдать подобных лагов, а за MQL оставить задачу обслуживания приказов на основе команд, полученных от программы, которая на прямую никак не влияет на движок MQL и его производительность. Что собственно сейчас и делаю.
Собственно, мне вам доказывать нечего, раз вы с этим не сталкивались, значит:
1. Вы бог в мире программирования, :);
2. Вы просто еще ничего серьезного не писали.
3. Просто делаете себе рейтинг своими хейтами.
Учитесь код писать правильно. В ваших тормозах виноваты лишь вы сами. Я здесь более 10 лет, и лишь один индикатор написал с таким сообщением. Впрочем, и исправил его сам же.
Вашего опыта мне конечно же не занимать...
Но приведите пожалуйста код индикатора, который подвешивает вам поток.
Знаете вы мне напоминаете категорию людей, которые просят доказательств, а после предъявления таковых говорят следующее "ваше доказательства, не доказательства....".
Что могу сказать на это "говорит лишь о неоптимальном коде индикатора", вы правы, в вашем понимании оптимальный код это... даже не хочу гадать, что это.
Быть может вы чего упустили, но изначально писал, что переносить всю логику в код эксперта не является хорошим решением, при условии что в терминале открыто и загружено N-ое количество инструментов, так как по моему мнению задача эксперта это своевременное управление приказами.
То что я показал, а вы прокомментировали "о неоптимальном коде индикатора"(я не утверждаю обратного), при условии что открыто пара инструментов и пара ботов и индикаторов, таких лагов мной не наблюдается, т.е. если исходить из вашей логики, об "оптимальном" коде, сообщения подобного рода "indicator is too slow" никогда не появятся, если будет открыто с 10-ток и более инструментов, вы серьезно в это верите???
Из личного опыта пришел к выводу, вынести все "тяжелые" вычисления в отдельную программу, чтобы не наблюдать подобных лагов, а за MQL оставить задачу обслуживания приказов на основе команд, полученных от программы, которая на прямую никак не влияет на движок MQL и его производительность. Что собственно сейчас и делаю.
Собственно, мне вам доказывать нечего, раз вы с этим не сталкивались, значит:
1. Вы бог в мире программирования, :);
2. Вы просто еще ничего серьезного не писали.
3. Просто делаете себе рейтинг своими хейтами.
Ответ:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Робот без индикаторов
Artyom Trishkin, 2018.09.27 15:42
достаточно корректен(толерантен), пример расчета всего индикатора, и одной оптимизированной части от него, оптимизация дает выигрыш 1-2 порядка:
Если на каждом тике рассчитываются все бары заново(наверно 99% кодобазы), то Вы получите сообщение про медленный индикатор. Вызов icustom рассчитывает все бары.
Учитесь код писать правильно. В ваших тормозах виноваты лишь вы сами. Я здесь более 10 лет, и лишь один индикатор написал с таким сообщением. Впрочем, и исправил его сам же.
Вашего опыта мне конечно же не занимать...
Но приведите пожалуйста код индикатора, который подвешивает вам поток.
Вы не поняли...
Это печаль... Есть просто алгоритм, с которым в сталкиваетесь, а есть анализ большого объема данных, и как бы вы не оптимизировали свой код, от этого никуда не деться, как примеры привожу майнеров, вы думаете там проблема кода, что нужны мега компы????
В общем, я своим постом просто предупредил, а вы попытались умничать. На этом нашу дискуссию считаю исчерпанной, нету в ней смысла.