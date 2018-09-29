Робот без индикаторов - страница 6

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Martin Cheguevara:
Есть индикаторы которые определяют..не тренд и не флет..их не существует в чистом виде все равно. Они определяют преимущество сил то на buy то на sell в общем плане в любую сторону. Глазами это определить невозможно. Так как это не направление цены, а степень энтропии (случайности) в цене. Эти индикаторы по сути что-то типа изобретений поэтому особо не распространены, конечно же  парочка у меня разработана скрины по желанию в личку. Определение тренда априори невозможно. А вот флета ещё вполне. Так как флет + случайность существует около 98% всего рыночного времени.
А так вполне можно обойтись и без индикаторов это будет несравнимо продуктивнее чем исследование способов предсказать невозможное.

Тут мало людей задаются вопросом, что они исследуют, если такие вообще найдутся. Применять методы многой мудрости не требуется. Применять именно там, где это даст результат и определять даст результат или нет заранее, вот что важно в плане индикаторов.

Флет не существует 98% времени, он существует ровно столько, сколько существует тренд. Характер рынка меняется от трендового к флетовому, закон распределения колеблется вокруг нормального, но никогда им не становится. Если бы флет был 98% времени, то на этом слишком легко было заработать.

[Удален]  
Maxim Romanov:

Флет не существует 98% времени, он существует ровно столько, сколько существует тренд. Характер рынка меняется от трендового к флетовому, закон распределения колеблется вокруг нормального, но никогда им не становится. Если бы флет был 98% времени, то на этом слишком легко было заработать.

Все понятно, значит скоро нам с роботом хана, флет закончится и п... Че то долго флет уже месяц, и по всем парам сразу. Ну ладно, говорят флет значит флет
 
Artyom Trishkin:
1. Следите пожалуйста за эмоциями.
2. Указанное вами сообщение говорит лишь о неоптимальном коде индикатора, что напрямую зависит от человека, его писавшего.
3. Доказательств ваших слов не будет?

Знаете вы мне напоминаете категорию людей, которые просят доказательств, а после предъявления таковых говорят следующее "ваше доказательства, не доказательства....".

Что могу сказать на это "говорит лишь о неоптимальном коде индикатора", вы правы, в вашем понимании оптимальный код это... даже не хочу гадать, что это.

Быть может вы чего упустили, но изначально писал, что переносить всю логику в код эксперта не является хорошим решением, при условии что в терминале открыто и загружено N-ое количество инструментов, так как по моему мнению задача эксперта это своевременное управление приказами.

То что я показал, а вы прокомментировали "о неоптимальном коде индикатора"(я не утверждаю обратного), при условии что открыто пара инструментов и пара ботов и индикаторов, таких лагов мной не наблюдается, т.е. если исходить из вашей логики, об "оптимальном" коде, сообщения подобного рода "indicator is too slow" никогда не появятся, если будет открыто с 10-ток и более инструментов, вы серьезно в это верите???

Из личного опыта пришел к выводу, вынести все "тяжелые" вычисления в отдельную программу, чтобы не наблюдать подобных лагов, а за MQL оставить задачу обслуживания приказов на основе команд, полученных от программы, которая на прямую никак не влияет на движок MQL  и его производительность. Что собственно сейчас и делаю.

Собственно, мне вам доказывать нечего, раз вы с этим не сталкивались, значит:

1. Вы бог в мире программирования, :);

2. Вы просто еще ничего серьезного не писали.

3. Просто делаете себе рейтинг своими хейтами.

[Удален]  
Farkhat Guzairov:

Знаете вы мне напоминаете категорию людей, которые просят доказательств, а после предъявления таковых говорят следующее "ваше доказательства, не доказательства....".

Что могу сказать на это "говорит лишь о неоптимальном коде индикатора", вы правы, в вашем понимании оптимальный код это... даже не хочу гадать, что это.

Быть может вы чего упустили, но изначально писал, что переносить всю логику в код эксперта не является хорошим решением, при условии что в терминале открыто и загружено N-ое количество инструментов, так как по моему мнению задача эксперта это своевременное управление приказами.

То что я показал, а вы прокомментировали "о неоптимальном коде индикатора"(я не утверждаю обратного), при условии что открыто пара инструментов и пара ботов и индикаторов, таких лагов мной не наблюдается, т.е. если исходить из вашей логики, об "оптимальном" коде, сообщения подобного рода "indicator is too slow" никогда не появятся, если будет открыто с 10-ток и более инструментов, вы серьезно в это верите???

Из личного опыта пришел к выводу, вынести все "тяжелые" вычисления в отдельную программу, чтобы не наблюдать подобных лагов, а за MQL оставить задачу обслуживания приказов на основе команд, полученных от программы, которая на прямую никак не влияет на движок MQL  и его производительность. Что собственно сейчас и делаю.

Собственно, мне вам доказывать нечего, раз вы с этим не сталкивались, значит:

1. Вы бог в мире программирования, :);

2. Вы просто еще ничего серьезного не писали.

3. Просто делаете себе рейтинг своими хейтами.

Правильно, ещё в моей ветке. Тут собираются спецы по энтропии и флету, других нам не надо
 
Maxim Romanov:

Флет не существует 98% времени, он существует ровно столько, сколько существует тренд. Характер рынка меняется от трендового к флетовому, закон распределения колеблется вокруг нормального, но никогда им не становится. Если бы флет был 98% времени, то на этом слишком легко было заработать.

если не заметили..."флет+случайность".Именно это составляет 98% времени. 

а тренды..это просто выбросы...аномалии рынка..они случаются редко например Brexit в Великобритании. Да там конечно был реальный тренд на продажу причем очень явный там и индикаторы не нужны. 

выловить эти "тренды" без высокоскоростного канала связи с биржей невозможно. Да и мат. аппарат нужно еще для этого придумать. в общем плане это очень трудно. И заметьте никто тут не говорит, но тренд сам по себе тоже может быть случаен=) Звучит абсурдно но от этого не перестает быть истиной)

 
Martin Cheguevara:

если не заметили..."флет+случайность".Именно это составляет 98% времени. 

а тренды..это просто выбросы...аномалии рынка..они случаются редко например Brexit в Великобритании. Да там конечно был реальный тренд на продажу причем очень явный там и индикаторы не нужны. 

выловить эти "тренды" без высокоскоростного канала связи с биржей невозможно. Да и мат. аппарат нужно еще для этого придумать. в общем плане это очень трудно. И заметьте никто тут не говорит, но тренд сам по себе тоже может быть случаен=) Звучит абсурдно но от этого не перестает быть истиной)

По другому поясню. Если вероятность разворота равна 50%, то это не тренд и не флет, но цена все равно будет куда-то идти. В таком случае график будет иметь нормальное распределение вероятностей (как случайный процесс). Но на рынке вероятность разворота в основном меньше 50% это тренд, или больше 50% - откатный. Но если взять за большой промежуток времени, то вероятность разворота будет около 50%. Вот рынок и колеблется вокруг этой величины. Тут я говорю про форекс и основные 28 пар. На фонде немного по другому.

[Удален]  
Походу от темы мы ушли окончательно
 
Farkhat Guzairov:

Знаете вы мне напоминаете категорию людей, которые просят доказательств, а после предъявления таковых говорят следующее "ваше доказательства, не доказательства....".

Что могу сказать на это "говорит лишь о неоптимальном коде индикатора", вы правы, в вашем понимании оптимальный код это... даже не хочу гадать, что это.

Быть может вы чего упустили, но изначально писал, что переносить всю логику в код эксперта не является хорошим решением, при условии что в терминале открыто и загружено N-ое количество инструментов, так как по моему мнению задача эксперта это своевременное управление приказами.

То что я показал, а вы прокомментировали "о неоптимальном коде индикатора"(я не утверждаю обратного), при условии что открыто пара инструментов и пара ботов и индикаторов, таких лагов мной не наблюдается, т.е. если исходить из вашей логики, об "оптимальном" коде, сообщения подобного рода "indicator is too slow" никогда не появятся, если будет открыто с 10-ток и более инструментов, вы серьезно в это верите???

Из личного опыта пришел к выводу, вынести все "тяжелые" вычисления в отдельную программу, чтобы не наблюдать подобных лагов, а за MQL оставить задачу обслуживания приказов на основе команд, полученных от программы, которая на прямую никак не влияет на движок MQL  и его производительность. Что собственно сейчас и делаю.

Собственно, мне вам доказывать нечего, раз вы с этим не сталкивались, значит:

1. Вы бог в мире программирования, :);

2. Вы просто еще ничего серьезного не писали.

3. Просто делаете себе рейтинг своими хейтами.

Учитесь код писать правильно. В ваших тормозах виноваты лишь вы сами. Я здесь более 10 лет, и лишь один индикатор написал с таким сообщением. Впрочем, и исправил его сам же.

Вашего опыта мне конечно же не занимать...

Но приведите пожалуйста код индикатора, который подвешивает вам поток.

 
Farkhat Guzairov:

Знаете вы мне напоминаете категорию людей, которые просят доказательств, а после предъявления таковых говорят следующее "ваше доказательства, не доказательства....".

Что могу сказать на это "говорит лишь о неоптимальном коде индикатора", вы правы, в вашем понимании оптимальный код это... даже не хочу гадать, что это.

Быть может вы чего упустили, но изначально писал, что переносить всю логику в код эксперта не является хорошим решением, при условии что в терминале открыто и загружено N-ое количество инструментов, так как по моему мнению задача эксперта это своевременное управление приказами.

То что я показал, а вы прокомментировали "о неоптимальном коде индикатора"(я не утверждаю обратного), при условии что открыто пара инструментов и пара ботов и индикаторов, таких лагов мной не наблюдается, т.е. если исходить из вашей логики, об "оптимальном" коде, сообщения подобного рода "indicator is too slow" никогда не появятся, если будет открыто с 10-ток и более инструментов, вы серьезно в это верите???

Из личного опыта пришел к выводу, вынести все "тяжелые" вычисления в отдельную программу, чтобы не наблюдать подобных лагов, а за MQL оставить задачу обслуживания приказов на основе команд, полученных от программы, которая на прямую никак не влияет на движок MQL  и его производительность. Что собственно сейчас и делаю.

Собственно, мне вам доказывать нечего, раз вы с этим не сталкивались, значит:

1. Вы бог в мире программирования, :);

2. Вы просто еще ничего серьезного не писали.

3. Просто делаете себе рейтинг своими хейтами.

Ответ:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Робот без индикаторов

Artyom Trishkin, 2018.09.27 15:42

2. Указанное вами сообщение говорит лишь о неоптимальном коде индикатора, что напрямую зависит от человека, его писавшего.

достаточно корректен(толерантен), пример расчета всего индикатора, и одной оптимизированной части от него, оптимизация дает выигрыш 1-2 порядка:

getcount

Если на каждом тике рассчитываются все бары заново(наверно 99% кодобазы), то Вы получите сообщение про медленный индикатор. Вызов icustom рассчитывает все бары.

 
Artyom Trishkin:

Учитесь код писать правильно. В ваших тормозах виноваты лишь вы сами. Я здесь более 10 лет, и лишь один индикатор написал с таким сообщением. Впрочем, и исправил его сам же.

Вашего опыта мне конечно же не занимать...

Но приведите пожалуйста код индикатора, который подвешивает вам поток.

Вы не поняли...

Это печаль... Есть просто алгоритм, с которым в сталкиваетесь, а есть анализ большого объема данных, и как бы вы не оптимизировали свой код, от этого никуда не деться, как примеры привожу майнеров, вы думаете там проблема кода, что нужны мега компы????

В общем, я своим постом просто предупредил, а вы попытались умничать. На этом нашу дискуссию считаю исчерпанной, нету в ней смысла.

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