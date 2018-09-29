Робот без индикаторов - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И шо цэ?
торговля должна быть примерно такой) со стопами не превышающими тейк и к пипсовику не прикопаются >15-20(*10) пунктов
Это экспериментировал ищо. Сейчас
ага, вот поэтому в 15 раз чаще будут прибыльные сделки, но убыточная все покроет. Это не решает проблему, как было 50/50 так и остается, в итоге слив по спреду. Индикаторы нужны, если их применять по уму и знать для чего какой применяешь. В итоге что-то нужно считать когда торгуешь и в терминале есть возможность вынести эти расчеты в индикатор, или оставить в роботе, каждый делает на свой вкус. Да и промежуток времени короткий, чтобы выводы делать.
торговля должна быть примерно такой) со стопами не превышающими тейк и к пипсовику не прикопаются >15-20(*10) пунктов
У меня не пипсовик. Параметры ставлю любые это моё дело. Главное процент риска. У меня 6% от своб средств. Делим на 3, т.к. лось 300, получаем 2% позиция открывается. Вопрос , легче пройти 20 пп цене или 300пп?))
одинаково ей, что 20, что 300
в чем алгоритм состоит? можно общими словами описать и я без истории скажу прибыльный он или нет
в чем алгоритм состоит? можно общими словами описать и я без истории скажу прибыльный он или нет
Проще некуда: Buy on Low, Sell on High, Tf- Week, Tp-20 Sl-300, risk-6% AccountFreeMargin
в чем алгоритм состоит? можно общими словами описать и я без истории скажу прибыльный он или нет
я могу рассказать, дело в без депозитном бонусном счете, и поэтому сама ТС не важна ;)
торговал бы на свои, тогда все было бы по другому )))
я могу рассказать, дело в без депозитном бонусном счете, и поэтому сама ТС не важна ;)
торговал бы на свои, тогда все было бы по другому )))