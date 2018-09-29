Робот без индикаторов - страница 4

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Sprut112:
И шо цэ?

торговля должна быть примерно такой) со стопами не превышающими тейк и к пипсовику не прикопаются >15-20(*10) пунктов

 
Sprut112:
Это экспериментировал ищо. Сейчас 
300/20 поставил - идеал!

ага, вот поэтому в 15 раз чаще будут прибыльные сделки, но убыточная все покроет. Это не решает проблему, как было 50/50 так и остается, в итоге слив по спреду. Индикаторы нужны, если их применять по уму и знать для чего какой применяешь. В итоге что-то нужно считать когда торгуешь и в терминале есть возможность вынести эти расчеты в индикатор, или оставить в роботе, каждый делает на свой вкус. Да и промежуток времени короткий, чтобы выводы делать.

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Fast528:

торговля должна быть примерно такой) со стопами не превышающими тейк и к пипсовику не прикопаются >15-20(*10) пунктов

У меня не пипсовик. Параметры ставлю любые это моё дело. Главное процент риска. У меня 6% от своб средств. Делим на 3, т.к. лось 300, получаем 2% позиция открывается. Вопрос , легче пройти 20 пп цене или 300пп?))
 
Sprut112:
У меня не пипсовик. Параметры ставлю любые это моё дело. Главное процент риска. У меня 6% от своб средств. Делим на 3, т.к. лось 300, получаем 2% позиция открывается. Вопрос , легче пройти 20 пп цене или 300пп?))

одинаково ей, что 20, что 300

[Удален]  
Это маво счета мониторинг
 
Sprut112:

в чем алгоритм состоит? можно общими словами описать и я без истории скажу прибыльный он или нет

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Maxim Romanov:

в чем алгоритм состоит? можно общими словами описать и я без истории скажу прибыльный он или нет

Проще некуда: Buy on Low, Sell on High, Tf- Week, Tp-20 Sl-300, risk-6% AccountFreeMargin 
 
Sprut112:
Проще некуда: Buy on Low, Sell on High, Tf- Week, Tp-20 Sl-300, risk-6% AccountFreeMargin 
Все это на нулевом баре? То есть бай каждый раз, когда цена доходит до предыдущего значения low?
 
Maxim Romanov:

в чем алгоритм состоит? можно общими словами описать и я без истории скажу прибыльный он или нет

я могу рассказать, дело в без депозитном бонусном счете, и поэтому сама ТС не важна ;)

торговал бы на свои, тогда все было бы по другому )))

[Удален]  
Igor Makanu:

я могу рассказать, дело в без депозитном бонусном счете, и поэтому сама ТС не важна ;)

торговал бы на свои, тогда все было бы по другому )))

Там и мои и бонусные все вместе, это нормально
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