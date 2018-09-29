Робот без индикаторов - страница 7
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Вы не поняли...
Это печаль... Есть просто алгоритм, с которым в сталкиваетесь, а есть анализ большого объема данных, и как бы вы не оптимизировали свой код, от этого никуда не деться, как примеры привожу майнеров, вы думаете там проблема кода, что нужны мега компы????
В общем, я своим постом просто предупредил, а вы попытались умничать. На этом нашу дискуссию считаю исчерпанной, нету в ней смысла.
В следующий раз, пожалуйста, приводите воспроизводимые коды в подкрепление своих утверждений. Форум технический, и тут не достаточно просто сказать, что слышали на лавочке - выглядит набросом. Действительно - пустой разговор.
В следующий раз, вы скинете ваш почтовый адрес, а я вам ключи от квартиры.
Причем тут код, вы первый пост мой читали????
Я вижу и сегодня флэт и энтропия продолжаются.....
В принципе, задача любого индикатора - визуальное отображение не явного состояния рынка.
Это как с погодой. Вышел на улицу и чувствуешь - дует ветер с юга, не большой. Температура такая что в средней курточке не холодно, но и не жарко, Воздух при этом сырой.
Индикатор покажет: -5 градусов по Цельсию, ветер ЮЗ 15 м/с, влажность - 85% .
Какие выводы можно сделать если индикатор покажет +5, ветер 5 м/с , влажность 40% ? Вывод - куртку можно одеть полегче, шапку не обязательно, потому что ветра почти нет. Зонт можно не брать. дождя нет и вряд ли предвидится.
Может ли индикатор ошибаться ?
Прям здесь и сейчас - практически нет. А какая погода будет через полчаса - час, то для этого уже нужно делать анализатор погоды, Следить за тенденцией изменения параметров погоды, наблюдать циклонами и антициклонами и пр.
Можем ли мы определить погоду не выходя на улицу ?
Можем ! Посмотреть в окно и увидеть, во что одеты люди на улице. Светит ли солнце.
Высунуть руку в форточку и определиться с ветром и температурой и влажностью.
Я вижу и сегодня флэт и энтропия продолжаются.....
Ну как бы да...Ты торгуешь внутри случайного процесса,... 20 пунктов..открывай сделки без индикаторов в любом месте практически в любое время и будет тот же результат.