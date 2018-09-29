Робот без индикаторов - страница 7

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Farkhat Guzairov:

Вы не поняли...

Это печаль... Есть просто алгоритм, с которым в сталкиваетесь, а есть анализ большого объема данных, и как бы вы не оптимизировали свой код, от этого никуда не деться, как примеры привожу майнеров, вы думаете там проблема кода, что нужны мега компы????

В общем, я своим постом просто предупредил, а вы попытались умничать. На этом нашу дискуссию считаю исчерпанной, нету в ней смысла.

В следующий раз, пожалуйста, приводите воспроизводимые коды в подкрепление своих утверждений. Форум технический, и тут не достаточно просто сказать, что слышали на лавочке - выглядит набросом. Действительно - пустой разговор.
 
Artyom Trishkin:
В следующий раз, пожалуйста, приводите воспроизводимые коды в подкрепление своих утверждений. Форум технический, и тут не достаточно просто сказать, что слышали на лавочке - выглядит набросом. Действительно - пустой разговор.

В следующий раз, вы скинете ваш почтовый адрес, а я вам ключи от квартиры.

Причем тут код, вы первый пост мой читали????

[Удален]  

Я вижу и сегодня флэт и энтропия продолжаются.....

27-28/09

 

В принципе, задача любого индикатора - визуальное отображение не явного состояния рынка. 

Это как с погодой. Вышел на улицу и чувствуешь - дует ветер с юга, не большой. Температура такая что  в средней курточке не холодно, но и не жарко, Воздух при этом сырой. 

Индикатор покажет: -5 градусов по Цельсию, ветер ЮЗ 15 м/с, влажность - 85% . 

Какие выводы можно сделать если индикатор покажет +5, ветер 5 м/с , влажность 40% ? Вывод - куртку можно одеть полегче, шапку не обязательно, потому что ветра почти нет. Зонт можно не брать. дождя нет и вряд ли предвидится. 

Может ли индикатор ошибаться ?

Прям здесь и сейчас - практически нет. А какая погода будет через полчаса - час, то для этого уже нужно делать анализатор погоды, Следить за тенденцией изменения параметров погоды, наблюдать циклонами и антициклонами и пр. 

Можем ли мы определить погоду не выходя на улицу ?

Можем ! Посмотреть в окно и увидеть, во что одеты люди на улице. Светит ли солнце.

Высунуть руку в форточку и определиться с ветром и температурой и влажностью. 

 
Sprut112:

Я вижу и сегодня флэт и энтропия продолжаются.....


Ну как бы да...Ты торгуешь внутри случайного процесса,... 20 пунктов..открывай сделки без индикаторов в любом месте практически в любое время и будет тот же результат.
Но в конце концов все равно у Тебя будет ноль или небольшой плюс если Ты знаешь какие нибудь фишки о которых Я не в курсе. Я ж не говорю что в рынке я как око Саурона)) я скромный трейдер рубящий бабло в пределах двух среднестаиистических по Москве и Питеру зарплат в месяц+- ползарплаты и ни перед кем у меня нет желания отчитываться ( на каком основании верно?). Мне хватает. Я имею ввиду, что так как делаешь Ты стабильности в долгосрочном плане вряд ли можно добиться. Но это мое мнение основанное на статистике и результатах торговли сотен роботов. Я могу и ошибаться...все в жизни возможно.
[Удален]  
Martin Cheguevara:
Ну как бы да...Ты торгуешь внутри случайного процесса,... 20 пунктов..открывай сделки без индикаторов в любом месте практически в любое время и будет тот же результат.
Но в конце концов все равно у Тебя будет ноль или небольшой плюс если Ты знаешь какие нибудь фишки о которых Я не в курсе. Я ж не говорю что в рынке я как око Саурона)) я скромный трейдер рубящий бабло в пределах двух среднестаиистических по Москве и Питеру зарплат в месяц+- ползарплаты и ни перед кем у меня нет желания отчитываться ( на каком основании верно?). Мне хватает. Я имею ввиду, что так как делаешь Ты стабильности в долгосрочном плане вряд ли можно добиться. Но это мое мнение основанное на статистике и результатах торговли сотен роботов. Я могу и ошибаться...все в жизни возможно.
Паглядим через неделю, самому интересно
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