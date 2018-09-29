Робот без индикаторов - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Georgiy Merts:

А что такое "индикатор", как не "способ отображения за какой-то период" ? 

Любой про*** главное дать значения - но откуда программа их возьмет, как не с индикаторов-то цены, диапазона, скользящих и других ?

Хотя, исходя из твоего быдлолексикона - ты крутой распальцованный трейдун, и я, конечно, со своим мелким мнением - перед тобой сынок...

Это да... Любой индюк что-то высчитывается, а бар тока отображает данность и усе
 
пару дней назад у тебя был крутой Ишимоку на открытом баре, сегодня прогрессировал до одного High и Low) что будет завтра?)
[Удален]  
Fast528:
пару дней назад у тебя был крутой Ишимоку на открытом баре, сегодня прогрессировал до одного High и Low) что будет завтра?
Все правильно! Убрал я греб Ишимоку и картина мира значительно улучшилась! Все работает не то что как часы, а как лазерный луч в безвоздушном пространстве
 
Sprut112:

как насчет открыть 4 измерение и торговать оттуда?

[Удален]  
Fast528:

как насчет открыть 4 измерение и торговать оттуда?

Точно

[Удален]  
Последние дни
 
Sprut112:
Прикольно стопы 200 пунктов, тейкпрофит 2 пункта
[Удален]  
Roman Kutemov:
Прикольно стопы 200 пунктов, тейкпрофит 2 пункта
Это экспериментировал ищо. Сейчас 
300/20 поставил - идеал!
 
[Удален]  
Fast528:
И шо цэ?
1234567
Новый комментарий