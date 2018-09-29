Робот без индикаторов - страница 3
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А что такое "индикатор", как не "способ отображения за какой-то период" ?
Любой про*** главное дать значения - но откуда программа их возьмет, как не с индикаторов-то цены, диапазона, скользящих и других ?
Хотя, исходя из твоего быдлолексикона - ты крутой распальцованный трейдун, и я, конечно, со своим мелким мнением - перед тобой сынок...
пару дней назад у тебя был крутой Ишимоку на открытом баре, сегодня прогрессировал до одного High и Low) что будет завтра?
как насчет открыть 4 измерение и торговать оттуда?
как насчет открыть 4 измерение и торговать оттуда?
Точно
Прикольно стопы 200 пунктов, тейкпрофит 2 пункта