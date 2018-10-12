Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?...
В одной западной книге по трейдингу вычитал, что получить более 25 положительных сделок подряд - невозможно... Объяснялось это: не предсказуемостью рынка и статистическими данными на тот момент...
По-моему, глупости. Ставим мелкий ТП и огромный СЛ - и долго и упорно пересиживаем просад. В результате - у нас с легкостью может получиться и больше.
Видимо, имеются ввиду дополнительные условия, о которых не сказано.
По-моему, глупости. Ставим мелкий ТП и огромный СЛ - и долго и упорно пересиживаем просад. В результате - у нас с легкостью может получиться и больше.
Видимо, имеются ввиду дополнительные условия, о которых не сказано.
я и показал выше, как с большим стоплоссом и маленьким тралом можно достичь таких результатов.
Нужно ввести условие: в конце дня обязательное закрыть все позиции. Тогда пересиживатели отсеются.
Это не проблема.
В одной западной книге по трейдингу вычитал, что получить более 25 положительных сделок подряд - невозможно... О
это при условии, что стоплоос должен равняться тейкпрофиту.
В одной западной книге по трейдингу вычитал, что получить более 25 положительных сделок подряд - невозможно... Объяснялось это: не предсказуемостью рынка и статистическими данными на тот момент...
Предлагаю проверить этот тезис в текущих условиях, когда уже более-менее развита автоматизация торговли и есть возможность тестирования роботов.
Можно предлагать любые отчеты ( тестовые, демо или реал ), где будет фигурировать параметр "непрерывная серия положительных сделок" или " Макс. серия выигрышей"...
Цель данного мини-конкурса: оценить развитие алготрейдинга по данному параметру.
Все желающие могут принять участие в этом конкурсе, опубликовав свой отчет...
ИТАК, начальная планка установлена - серия 25 положительных сделок от Западного Гуру-автора... Кто больше?...
Всем УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ!
Скромненький результат тестирования за один день прошлой недели (13.09.2018) - 31 положительная сделка подряд на общую сумму $1622.
Скромненький результат тестирования за 13.09 прошлой недели
это в советнике вручную позадавал моменты разворотов тренда по зигзагу и в тестере прогнал за день?
Новые результаты впечатляют:
714 и 184 от Vladislav Andruschenko
31 от aleger
Очень приличные результаты, опровергающие тезис Западного Гуру!
Но думаю, что это еще не рекорд....?!?
это в советнике вручную позадавал моменты разворотов тренда по зигзагу и в тестере прогнал за день?
Зачем вручную, экспертик и без меня справляется. Вот только пока не всю, что надо бы, доходность вытягивает, чуток не дорабатывает (процентов 30-40).
Но это уже не его, а мои недоработки (немного тяму и настойчивости не хватает).
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В одной западной книге по трейдингу вычитал, что получить более 25 положительных сделок подряд - невозможно... Объяснялось это: не предсказуемостью рынка и статистическими данными на тот момент...
Предлагаю проверить этот тезис в текущих условиях, когда уже более-менее развита автоматизация торговли и есть возможность тестирования роботов.
Можно предлагать любые отчеты ( тестовые, демо или реал ), где будет фигурировать параметр "непрерывная серия положительных сделок" или " Макс. серия выигрышей"...
Цель данного мини-конкурса: оценить развитие алготрейдинга по данному параметру.
Все желающие могут принять участие в этом конкурсе, опубликовав свой отчет...
ИТАК, начальная планка установлена - серия 25 положительных сделок от Западного Гуру-автора... Кто больше?...
Всем УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ!