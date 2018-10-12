Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?...

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В одной западной книге по трейдингу вычитал, что получить более 25 положительных сделок подряд - невозможно...  Объяснялось это: не предсказуемостью рынка и статистическими данными на тот момент...

Предлагаю проверить этот тезис в текущих условиях, когда уже более-менее развита автоматизация торговли и есть возможность тестирования роботов.

Можно предлагать любые отчеты ( тестовые, демо или реал ), где будет фигурировать параметр "непрерывная серия положительных сделок" или " Макс. серия выигрышей"...

Цель данного мини-конкурса: оценить развитие алготрейдинга по данному параметру.

Все желающие могут принять участие в этом конкурсе, опубликовав свой отчет...

ИТАК, начальная планка установлена - серия 25 положительных сделок от Западного Гуру-автора...   Кто больше?...


Всем УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ!

 

Стоплосс 250 пунктов (по 4 знаку, плавающий) Трейлингстоп 5 пунктов (4 знак) + безубыток. 

 
Serqey Nikitin:

В одной западной книге по трейдингу вычитал, что получить более 25 положительных сделок подряд - невозможно...  Объяснялось это: не предсказуемостью рынка и статистическими данными на тот момент...

По-моему, глупости. Ставим мелкий ТП и огромный СЛ - и долго и упорно пересиживаем просад. В результате - у нас с легкостью может получиться и больше.

Видимо, имеются ввиду дополнительные условия, о которых не сказано.

 
Georgiy Merts:

По-моему, глупости. Ставим мелкий ТП и огромный СЛ - и долго и упорно пересиживаем просад. В результате - у нас с легкостью может получиться и больше.

Видимо, имеются ввиду дополнительные условия, о которых не сказано.

я и показал выше, как с большим стоплоссом и маленьким тралом можно достичь таких результатов. 

 
Нужно ввести условие: в конце дня обязательное закрыть все позиции. Тогда пересиживатели отсеются.
 
Vladimir Karputov:
Нужно ввести условие: в конце дня обязательное закрыть все позиции. Тогда пересиживатели отсеются.

Это не проблема.


 
Serqey Nikitin:

В одной западной книге по трейдингу вычитал, что получить более 25 положительных сделок подряд - невозможно...  О

это при условии, что стоплоос должен равняться тейкпрофиту.

 
Serqey Nikitin:

В одной западной книге по трейдингу вычитал, что получить более 25 положительных сделок подряд - невозможно...  Объяснялось это: не предсказуемостью рынка и статистическими данными на тот момент...

Предлагаю проверить этот тезис в текущих условиях, когда уже более-менее развита автоматизация торговли и есть возможность тестирования роботов.

Можно предлагать любые отчеты ( тестовые, демо или реал ), где будет фигурировать параметр "непрерывная серия положительных сделок" или " Макс. серия выигрышей"...

Цель данного мини-конкурса: оценить развитие алготрейдинга по данному параметру.

Все желающие могут принять участие в этом конкурсе, опубликовав свой отчет...

ИТАК, начальная планка установлена - серия 25 положительных сделок от Западного Гуру-автора...   Кто больше?...


Всем УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ!

Скромненький результат тестирования за один день прошлой недели (13.09.2018) - 31 положительная сделка подряд на общую сумму $1622.

Пример однодневной доходности самодельного тестера

 
aleger:

Скромненький результат тестирования за 13.09 прошлой недели 


это в советнике вручную позадавал моменты разворотов тренда по зигзагу и в тестере прогнал за день?

 

Новые результаты впечатляют:

714 и 184 от Vladislav Andruschenko

31            от            aleger


Очень приличные результаты, опровергающие тезис Западного Гуру!


Но думаю, что это еще не рекорд....?!?

 
danminin:

это в советнике вручную позадавал моменты разворотов тренда по зигзагу и в тестере прогнал за день?

Зачем вручную, экспертик и без меня справляется. Вот только пока не всю, что надо бы, доходность вытягивает, чуток не дорабатывает (процентов 30-40).

Но это уже не его, а мои недоработки (немного тяму и настойчивости не хватает). 

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