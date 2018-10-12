Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?... - страница 3
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срочно в маркет + 1 тестерный грааль :-)
Небольшое замечание: в моём случае все сделки - ОДНОГО дня, и почти каждая из них - НЕ ПОЛНОЙ доходности. Открыл и закрыл их эксперт, находящийся в разработке,
доведённый до ума и проверенный пока явно не достаточно. И это надо как-то отмечать, чтобы не создавать лишних иллюзий у просматривающих форум.
Продолжительность "конкурсного" тестового периода не установлена. Её надо бы "привязать" к жизни, сделав не менее одной рабочей недели (или по-недельно - не менее календарного месяца).
Небольшое замечание: в моём случае все сделки - ОДНОГО дня, и почти каждая из них - НЕ ПОЛНОЙ доходности. Открыл и закрыл их эксперт, находящийся в разработке,
доведённый до ума и проверенный пока явно не достаточно. И это надо как-то отмечать, чтобы не создавать лишних иллюзий у просматривающих форум.
Продолжительность "конкурсного" тестового периода не установлена. Её надо бы "привязать" к жизни, сделав не менее одной рабочей недели (или по-недельно - не менее календарного месяца).
Это я пошутил так конечно :-)
Для начала надо хотя бы год на реале оттетсировать и проверить.
Это я пошутил так конечно :-)
Для начала надо хотя бы год на реале оттетсировать и проверить.
А если с экспертом всё нормально и всё работает правильно и как надо?
Совсем не обязательно именовать этот период "тестовым", а надо просто понемногу увеличивать объём сделок,
поддерживая "рабочий" (и не более!) уровень своего депозита, и внимательно посматривать, как на всё это реагирует твой брокер!
Предложите свою группу параметров ...
ВСЕ. Смотреть нужно ТС со всех сторон, и только полный обзор даст более полную информацию о ней.
ВСЕ. Смотреть нужно ТС со всех сторон, и только полный обзор даст более полную информацию о ней.
Половину параметров в отчете можно убрать без ущерба для ТС...
Смотря с чьей стороны смотреть. Со стороны поставщика может быть и лишними. А со стороны клиента, может и еще что не помешало бы посмотреть, да нету
Смотря с чьей стороны смотреть. Со стороны поставщика может быть и лишними. А со стороны клиента, может и еще что не помешало бы посмотреть, да нету
Всегда хотел спросить. Вы однофамильцы?
Да.
Да.
Вот шаблон для советников для МТ4, что Вы колдобазе выкладывали (я, кстати, им лет 10 пользуюсь или типа того). Для МТ5 есть что-то подобное? И если есть, то где найти?