Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?... - страница 3

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Vladislav Andruschenko:

срочно в маркет + 1 тестерный грааль :-) 

Небольшое замечание: в моём случае все сделки - ОДНОГО дня, и почти каждая из них - НЕ ПОЛНОЙ доходности. Открыл и закрыл их эксперт, находящийся в разработке,

доведённый до ума и проверенный пока явно не достаточно. И это надо как-то отмечать, чтобы не создавать лишних иллюзий у просматривающих форум.

Продолжительность "конкурсного" тестового периода не установлена. Её надо бы "привязать" к жизни, сделав не менее одной рабочей недели (или по-недельно - не менее календарного месяца). 

 
aleger:

Небольшое замечание: в моём случае все сделки - ОДНОГО дня, и почти каждая из них - НЕ ПОЛНОЙ доходности. Открыл и закрыл их эксперт, находящийся в разработке,

доведённый до ума и проверенный пока явно не достаточно. И это надо как-то отмечать, чтобы не создавать лишних иллюзий у просматривающих форум.

Продолжительность "конкурсного" тестового периода не установлена. Её надо бы "привязать" к жизни, сделав не менее одной рабочей недели (или по-недельно - не менее календарного месяца). 


Это я пошутил так конечно :-)

Для начала надо хотя бы год на реале оттетсировать и проверить. 

 
Vladislav Andruschenko:


Это я пошутил так конечно :-)

Для начала надо хотя бы год на реале оттетсировать и проверить. 

А если с экспертом всё нормально и всё работает правильно и как надо?

Совсем не обязательно именовать этот период "тестовым", а надо просто понемногу увеличивать объём сделок,

поддерживая "рабочий" (и не более!) уровень своего депозита, и внимательно посматривать, как на всё это реагирует твой брокер! 

 
Serqey Nikitin:
Предложите свою группу параметров ...

ВСЕ. Смотреть нужно ТС со всех сторон, и только полный обзор даст более полную информацию о ней.

 
Konstantin Nikitin:

ВСЕ. Смотреть нужно ТС со всех сторон, и только полный обзор даст более полную информацию о ней.

Половину параметров в отчете можно убрать без ущерба для ТС...
 
Serqey Nikitin:
Половину параметров в отчете можно убрать без ущерба для ТС...

Смотря с чьей стороны смотреть. Со стороны поставщика может быть и лишними. А со стороны клиента, может и еще что не помешало бы посмотреть, да нету

 
Konstantin Nikitin:

Смотря с чьей стороны смотреть. Со стороны поставщика может быть и лишними. А со стороны клиента, может и еще что не помешало бы посмотреть, да нету

Всегда хотел спросить. Вы однофамильцы? 
 
Vladislav Andruschenko:
Всегда хотел спросить. Вы однофамильцы? 

Да.

 
Konstantin Nikitin:

Да.

Братаны они, но  скрывают. :)
 
Vladislav Andruschenko:
 

Вот шаблон для советников для МТ4, что Вы колдобазе выкладывали (я, кстати, им лет 10 пользуюсь или типа того). Для МТ5 есть что-то подобное? И если есть, то где найти?

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