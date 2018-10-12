Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?... - страница 2

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Vladislav Andruschenko:

я и показал выше, как с большим стоплоссом и маленьким тралом можно достичь таких результатов. 

Да, чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ и, особенно, с применением роботов, это вполне посильная задача...

Однако, получить ПРАКТИЧЕСКИ такой результат - задача ОЧЕНЬ сложная.  Любой Трейдер может попробовать повторить такой результат, или даже улучшить этот рекорд...

 

Тема ни о чем. Вполне можно и больше получить результат. Кстати как и ФВ можно иметь довольно внушительным.

Это все отдельные показатели ТС.

 
Konstantin Nikitin:

Тема ни о чем. Вполне можно и больше получить результат. Кстати как и ФВ можно иметь довольно внушительным.

Это все отдельные показатели ТС.

Да, Вы правы! Это отдельные показатели...   Но ведь можно выделить отдельную ГРУППУ из нескольких показателей, которые бы устраивали трейдеров мах. полно...?


Например, добавить в условие: кол-во убыточных сделок - 0%...

 
Serqey Nikitin:
Например, добавить в условие: кол-во убыточных сделок - 0%...

С положительным свопом и такая ТС есть в мониторинге. Человек все сделки закрывает в плюсе.

 
Konstantin Nikitin:

С положительным свопом и такая ТС есть в мониторинге. Человек все сделки закрывает в плюсе.

Вполне возможно, что это хорошая ТС...  Но такая ТС ведь не одна?  Все они отличаются друг от друга, например, по относительной прибыли...  Можно ведь получать в каждой сделке на 1 лот по 5 $, а можно получать и в десятки раз больше...


Предложите свою группу параметров ...

 

У меня тоже есть пример, где больше 25 прибыльных сделок подряд.


 
Maxim Romanov:

У меня тоже есть пример, где больше 25 прибыльных сделок подряд.


126 непрерывных выигрышей  от  Maxim Romanov ...  

 
Serqey Nikitin:

Новые результаты впечатляют:

714 и 184 от Vladislav Andruschenko

31            от            aleger


Очень приличные результаты, опровергающие тезис Западного Гуру!


Но думаю, что это еще не рекорд....?!?

 
danminin:

срочно в маркет + 1 тестерный грааль :-) 

 
Vladislav Andruschenko:

срочно в маркет + 1 тестерный грааль :-) 

Да, алгоритм хороший, но нужна доработка...

Немного напрягает параметр: самая большая прибыльная сделка = 11,08$  при нач. депозите в 1 млн.$...

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