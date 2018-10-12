Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?... - страница 4
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Вот шаблон для советников для МТ4, что Вы колдобазе выкладывали (я, кстати, им лет 10 пользуюсь или типа того). Для МТ5 есть что-то подобное? И если есть, то где найти?
Новые результаты:34 от Alexander Chelovechkov
Думаю, если задаться целью, то и больше можно сделок сделать подряд. Особенно если оптимизировать только этот параметр и можно даже в плюс. Когда баловался с мартинами, удавалось серией прибыльных сделок, депозит в небеса раскрутить.
Да, Вы правы, если поставить цель: Только серия ..., то ее можно легко достичь...
Но, практически, Трейдера интересует не сама по себе "СЕРИЯ...", а еще и надежность - прибыль из месяца в месяц... без сливов депозита, а это уже сложнее... Но начинать с чего-то ведь надо?...
Да, Вы правы, если поставить цель: Только серия ..., то ее можно легко достичь...
Но, практически, Трейдера интересует не сама по себе "СЕРИЯ...", а еще и надежность - прибыль из месяца в месяц... без сливов депозита, а это уже сложнее... Но начинать с чего-то ведь надо?...
В одной западной книге по трейдингу вычитал, что получить более 25 положительных сделок подряд - невозможно... Объяснялось это: не предсказуемостью рынка и статистическими данными на тот момент...
Предлагаю проверить этот тезис в текущих условиях, когда уже более-менее развита автоматизация торговли и есть возможность тестирования роботов.
Можно предлагать любые отчеты ( тестовые, демо или реал ), где будет фигурировать параметр "непрерывная серия положительных сделок" или " Макс. серия выигрышей"...
Цель данного мини-конкурса: оценить развитие алготрейдинга по данному параметру.
Все желающие могут принять участие в этом конкурсе, опубликовав свой отчет...
ИТАК, начальная планка установлена - серия 25 положительных сделок от Западного Гуру-автора... Кто больше?...
Всем УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ!
спасибо !! Вам так же успехов !!! и процветания !!!
Новые результаты:
33 от Serqey Nikitin
Тестовый отчет в приложении:
ветка превратилась в рекламную .
надо сноситэ
Правильно, нефиг тут выставляться