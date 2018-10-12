Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?... - страница 4

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Aleksey Ivanov:

Вот шаблон для советников для МТ4, что Вы колдобазе выкладывали (я, кстати, им лет 10 пользуюсь или типа того). Для МТ5 есть что-то подобное? И если есть, то где найти?


Спасибо. 

Для мт5 у меня отдельный шаблон,  но там он с множеством функций и я его нигде не выкладывал. Все не хватало времени сделать статью..... 

 
Alexander Chelovechkov:

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34       от    Alexander Chelovechkov
 
Думаю, если задаться целью, то и больше можно сделок сделать подряд. Особенно если оптимизировать только этот параметр и можно даже в плюс. Когда баловался с мартинами, удавалось серией прибыльных сделок, депозит в небеса раскрутить.
 
Maxim Romanov:
Думаю, если задаться целью, то и больше можно сделок сделать подряд. Особенно если оптимизировать только этот параметр и можно даже в плюс. Когда баловался с мартинами, удавалось серией прибыльных сделок, депозит в небеса раскрутить.

Да, Вы правы, если поставить цель: Только серия ..., то ее можно легко достичь...

Но, практически, Трейдера интересует не сама по себе "СЕРИЯ...", а еще и надежность - прибыль из месяца в месяц... без сливов депозита, а это уже сложнее...  Но начинать с чего-то ведь надо?...

 
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы, если поставить цель: Только серия ..., то ее можно легко достичь...

Но, практически, Трейдера интересует не сама по себе "СЕРИЯ...", а еще и надежность - прибыль из месяца в месяц... без сливов депозита, а это уже сложнее...  Но начинать с чего-то ведь надо?...

Вот над надежностью как раз работаю, делаю так, чтобы алгоритм без оптимизации работал по любому инструменту и зарабатывал. Число непрерывных сделок само получилось. Просто последний отчет с тестера открыл.
А такие заявления меня все время прикалывали). Кто-то как скажет какую-то безоснавательную глупость, а ее потом тиражируют все как истину. Туда же можно отнести про то что риск на сделку дулжен быть не более.... цыфры свои можно поставить. Или нужно обязательно использовать стоплосс.
 
Serqey Nikitin:

В одной западной книге по трейдингу вычитал, что получить более 25 положительных сделок подряд - невозможно...  Объяснялось это: не предсказуемостью рынка и статистическими данными на тот момент...

Предлагаю проверить этот тезис в текущих условиях, когда уже более-менее развита автоматизация торговли и есть возможность тестирования роботов.

Можно предлагать любые отчеты ( тестовые, демо или реал ), где будет фигурировать параметр "непрерывная серия положительных сделок" или " Макс. серия выигрышей"...

Цель данного мини-конкурса: оценить развитие алготрейдинга по данному параметру.

Все желающие могут принять участие в этом конкурсе, опубликовав свой отчет...

ИТАК, начальная планка установлена - серия 25 положительных сделок от Западного Гуру-автора...   Кто больше?...


Всем УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ!

спасибо !! Вам так же успехов !!! и процветания !!! 

 

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33    от   Serqey Nikitin



Тестовый отчет в приложении:

Файлы:
12515385.ZIP  60 kb
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Ну у меня за 150 перевалило. Когда начал только, вручную, долго пересиживал , на роботе значительно быстрее. А закрывать в конце дня сделки ради чистоты эксперимента это тупизм и на руку брокеру. Бывает что и пересиживаю и лось большой ну и что, это мои деньги и я их берегу не для брокера и понтов , а для себя. Кто не верит могу ссылку дать на мой мониторинг
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dd
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Vladislav Andruschenko:

ветка превратилась в рекламную . 

надо сноситэ


Правильно, нефиг тут выставляться

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