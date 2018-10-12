Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?... - страница 5
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ветка превратилась в рекламную .
надо сносить
Вот вам картинка с тестового реала прямо щас:
Вот вам картинка с тестового реала прямо щас:
ты новый бох для автора ветки, в одной свече все?))
в одной свече все?))
не, целых три дня работы. через недельку еще раз выложу )
не, целых три дня работы. через недельку еще раз выложу )
Кто сказал, что трендов нет?! Или это выдал не трендследящий советничОк? Дробления сделок многовато...
Или это выдал не трендследящий советничОк?
конечно нет
Дробления сделок многовато...
много частичных открытий и закрытий.
не заморачивайтесь, это просто картинка, пусть и красивая. везде так не получится.
конечно нет
много частичных открытий и закрытий.
не заморачивайтесь, это просто картинка, пусть и красивая. везде так не получится.
Это понятно, и для трейдера - "на рубль затрат" - не выгодно. А брокер бы наверное возражать не стал...
"везде так не получится." - это почему?
Крч вряд ли на этом счету будет дальше сильно интересно
Крч вряд ли на этом счету будет дальше сильно интересно