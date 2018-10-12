Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?... - страница 5

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Sprut112:
А рекламу чего?
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Vladislav Andruschenko:

ветка превратилась в рекламную . 

надо сносить

Суда по вашему профилю рекламой занимаетесь Вы. Наверно для вас 25 сделок подряд это предел мечтаний. А я ничего тут не продаю и не рекламирую
 

Вот вам картинка с тестового реала прямо щас:

 
TheXpert:

Вот вам картинка с тестового реала прямо щас:

ты новый бох для автора ветки, в одной свече все?))

 
Fast528:

в одной свече все?))

не, целых три дня работы. через недельку еще раз выложу )

 
TheXpert:

не, целых три дня работы. через недельку еще раз выложу )

Кто сказал, что трендов нет?! Или это выдал не трендследящий советничОк? Дробления сделок многовато...

 
aleger:

Или это выдал не трендследящий советничОк?

конечно нет

Дробления сделок многовато...

много частичных открытий и закрытий.

не заморачивайтесь, это просто картинка, пусть и красивая. везде так не получится.

 
TheXpert:

конечно нет

много частичных открытий и закрытий.

не заморачивайтесь, это просто картинка, пусть и красивая. везде так не получится.

Это понятно, и для трейдера - "на рубль затрат" - не выгодно. А брокер бы наверное возражать не стал...

"везде так не получится." - это почему?

 

Крч вряд ли на этом счету будет дальше сильно интересно


 
TheXpert:

Крч вряд ли на этом счету будет дальше сильно интересно


Т.е. за кадром были минусы?
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