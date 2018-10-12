Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?... - страница 6
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Т.е. за кадром были минусы?
вначале были, пока бота допиливал. а вообще нет. просто сейчас там почти нет движа, основная активность переместилась на второй счет, там интересней, но почему-то иногда мелкие лоси проскакивают. на втором так:
вначале были, пока бота допиливал. а вообще нет. просто сейчас там почти нет движа, основная активность переместилась на второй счет, там интересней, но почему-то иногда мелкие лоси проскакивают. на втором так:
Если не секрет - с какого по какое число и какая пара (или пары)
Если не секрет - с какого по какое число и какая пара (или пары)
первый счет неделя, второй полтора дня )
первый счет неделя, второй полтора дня )
Жаль что не полные данные, можно было бы что-нибудь с чем-нибудь сравнить
вначале были, пока бота допиливал. а вообще нет. просто сейчас там почти нет движа, основная активность переместилась на второй счет, там интересней, но почему-то иногда мелкие лоси проскакивают. на втором так:
биток?