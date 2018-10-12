Мини-Конкурс: Непрерывная серия положительных сделок = ?... - страница 6

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Farkhat Guzairov:
Т.е. за кадром были минусы?

вначале были, пока бота допиливал. а вообще нет. просто сейчас там почти нет движа, основная активность переместилась на второй счет, там интересней, но почему-то иногда мелкие лоси проскакивают. на втором так:


 
TheXpert:

вначале были, пока бота допиливал. а вообще нет. просто сейчас там почти нет движа, основная активность переместилась на второй счет, там интересней, но почему-то иногда мелкие лоси проскакивают. на втором так:


Если не секрет - с какого по какое число и какая пара (или пары)

 
aleger:

Если не секрет - с какого по какое число и какая пара (или пары)

первый счет неделя, второй полтора дня )

 
TheXpert:

первый счет неделя, второй полтора дня )

Жаль что не полные данные, можно было бы что-нибудь с чем-нибудь сравнить

 
TheXpert:

вначале были, пока бота допиливал. а вообще нет. просто сейчас там почти нет движа, основная активность переместилась на второй счет, там интересней, но почему-то иногда мелкие лоси проскакивают. на втором так:


биток?
 
hartmann:
биток?
крипта
 
Так может замониторить счёт, чтобы у толпы слюни потекли рекой.
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