Графический анализ рыночной цены. Плюсы и минусы. - страница 3

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Smokchi Struck:

не торгуйте в дни выхода новостей.

Ну а так как пары реагируют на поведение других пар, то не торгуйте ни когда.

Вообще-то правильно. Деньги целее будут

 
Konstantin Nikitin:

Ну а так как пары реагируют на поведение других пар, то не торгуйте ни когда.

Вообще-то правильно. Деньги целее будут

в дни выхода важных новостей, которые влияют на рынок.
 
Smokchi Struck:
создайте 500 экселевских файлов и сгенерируйте в каждом из них ряд случайного блуждания. в каких-то файлах ряды окажутся очень красивыми.

через месяц откройте эти 500 файлов, во всех них все ряды перегенерируйте. опять в некоторых файлах ряды окажутся красивыми. но это будут уже совсем не те файлы, что были в прошлом месяце.

через месяц опять все переоптимизируйте перегенерируйте.

Не понял смыла в этом действии. (Давай на "ты"). Я беру много ТС для того, чтобы всегда иметь те, которые соответствуют рынку и выбирать их. Движения цены - это не "случайное блуждание". И как раз опыт Лиги ТС мне показывает, что поведение символов - далеко не случайно. А ты предлагаешь "генерировать случайные блуждания". Зачем ?

Если ты говоришь про Монте-Карло Лаб - то надо брать не "случайные блуждания", а блуждания с характеристиками исследуемых символов. И на нем результаты работы ТС будут сходными с теми, что мы имеем в реальности.

 
Yevhenii Levchenko:
Беда в том, что там редко появляются сигналы...)

Работаем на тиках - там сигналов дофига. Ты хочешь и на елку влезть, и попу не оцарапать.

Боишься новостей - работаешь на крупных таймфреймах. Хочешь побольше сигналов - работаешь на мелких. Я работал на D1 - вобще такие вещи, как новости - не замечал. Сейчас большая часть ТС из Лиги ТС работает на H1 - новости замечаются, но некритично. Те же ТС, которые работали на М5 - запросто вырубались новостями. В результате - я просто вобще перестал рассматривать такой мелкий таймфрейм. Минимальный, который я испытываю - М15. И на нем работают не сильно много систем.

[Удален]  

Georgiy Merts:

... а блуждания с характеристиками исследуемых символов. И на нем результаты работы ТС будут сходными с теми, что мы имеем в реальности.

Тут уже интересно: какие характеристики Вы имеете в виду?

[Удален]  
Georgiy Merts:

Работаем на тиках - там сигналов дофига. Ты хочешь и на елку влезть, и попу не оцарапать.

Боишься новостей - работаешь на крупных таймфреймах. Хочешь побольше сигналов - работаешь на мелких. Я работал на D1 - вобще такие вещи, как новости - не замечал. Сейчас большая часть ТС из Лиги ТС работает на H1 - новости замечаются, но некритично. Те же ТС, которые работали на М5 - запросто вырубались новостями. В результате - я просто вобще перестал рассматривать такой мелкий таймфрейм. Минимальный, который я испытываю - М15. И на нем работают не сильно много систем.

Про сигналов на тиках дофига я бы не горячился.

Сигналы на тиках очень сильно зависят от характерного времени исполнения сделок и от накладных расходов (спреды, комис).

То есть ложка должна успевать к обеду и в ней должно быть больше щей, чем требуется для поднятия ложки. :-)

Поэтому из дофига остается совсем немного тех, которые можно использовать.

Отчет

Советник тиковый и M1, слегка профитный. Всего 288 ордеров с октября 2015. Если смягчать фильтры - профитность падает.
 
Uladzimir Izerski:

Посмотрите один из видов графического анализа
https://www.mql5.com/ru/forum/150278

Tactica Adversa
Tactica Adversa
  • 2014.03.08
  • www.mql5.com
MQL4 и MetaTrader 4: Tactica Adversa
 
VPS_01:

Тут уже интересно: какие характеристики Вы имеете в виду?

Сейчас я уже не помню, какие характеристики использует MonteCarloLab - очевидно, как минимум, среднее значение, среднеквадратичное отклонение, эксцесс и ассиметрию. Но, чтобы точно знать - надо почитать инструкцию.

 
VPS_01:

Про сигналов на тиках дофига я бы не горячился.

Сигналы на тиках очень сильно зависят от характерного времени исполнения сделок и от накладных расходов (спреды, комис).

То есть ложка должна успевать к обеду и в ней должно быть больше щей, чем требуется для поднятия ложки. :-)

Поэтому из дофига остается совсем немного тех, которые можно использовать.

Советник тиковый и M1, слегка профитный. Всего 288 ордеров с октября 2015. Если смягчать фильтры - профитность падает.

Все зависит от того, какие сигналы брать. Скажем, у меня есть сигнал "ударный бар" - закрытие выше, чем предыдущий хай (для продаж - зеркально). Скажешь, таких сигналов на тиках мало ?

О том и речь, что так много сигналов не требуется - ты их просто "режешь" фильтрами. А по мне - так разумнее резать их таймфреймом. Как я убедился, главное - это сопровождение сделки, а вовсе не вход. Если сопровождение соответствует рынку - входить можно вобще "по монетке" - и будешь в прибыли. А если сопровождение сильно не соответствует рынку - какие бы у тебя распрекрасные входы не будет - ты все равно будешь сливать.

Поэтому - я использую самые простые сигналы. Основное внимание - надо уделять сопровождению.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Все зависит от того, какие сигналы брать. Скажем, у меня есть сигнал "ударный бар" - закрытие выше, чем предыдущий хай (для продаж - зеркально). Скажешь, таких сигналов на тиках мало ?

О том и речь, что так много сигналов не требуется - ты их просто "режешь" фильтрами. А по мне - так разумнее резать их таймфреймом. Как я убедился, главное - это сопровождение сделки, а вовсе не вход. Если сопровождение соответствует рынку - входить можно вобще "по монетке" - и будешь в прибыли. А если сопровождение сильно не соответствует рынку - какие бы у тебя распрекрасные входы не будет - ты все равно будешь сливать.

Поэтому - я использую самые простые сигналы. Основное внимание - надо уделять сопровождению.

1. "ударный бар" - на тиках появились бары? Я что-то пропустил?

2. Согласен про сопровождение.

3. Входы тоже офигенно важны - монетка не прокатывает.

Торгую отбой от краёв канала и самым критично влияющим является именно алгоритм определения канала.

Так что монетка - в копилку, а не в алгоритм.

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