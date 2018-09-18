Графический анализ рыночной цены. Плюсы и минусы.

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Что подразумевается под "графическим анализом" ?

Представление цены в виде свечного графика - это ведь уже "графический анализ".

 
Georgiy Merts:

Что подразумевается под "графическим анализом" ?

Представление цены в виде свечного графика - это ведь уже "графический анализ".

Давайте так определим понятие графический.

Линии связывающие определенные вершины или впадины графика цены. Их великое множество.

 
Uladzimir Izerski:

Давайте так определим понятие графический.

Линии связывающие определенные вершины или впадины графика цены. Их великое множество.

Пять лет назад я с одним трейдером начал разрабатывать сложный советник - комбинация японских свечных моделей с трендлиниями. Трендлинии задавали направление сделок, сами входы-выходы - были по свечным моделям. Где-то за год сделали. На тесте - 15 лет профитной торговли. И потом - в реале пару месяцев неплохая прибыль, еще месяца три "болтанка около нуля", а потом - слил все, что заработал.

 
Uladzimir Izerski:

Давайте так определим понятие графический.

Линии связывающие определенные вершины или впадины графика цены. Их великое множество.

Вы о том, есть ли смысл работать только по price-action, отказавшись от индикаторов? В США именно так и работают все успешные трейдеры на фондовом рынке и рынке фьючерсов. Форекс там в принципе не рассматривается как заработок.

 
Georgiy Merts:

Пять лет назад я с одним трейдером начал разрабатывать сложный советник - комбинация японских свечных моделей с трендлиниями. Трендлинии задавали направление сделок, сами входы-выходы - были по свечным моделям. Где-то за год сделали. На тесте - 15 лет профитной торговли. И потом - в реале пару месяцев неплохая прибыль, еще месяца три "болтанка около нуля", а потом - слил все, что заработал.

Зря вы всё усложнили. Можно было ограничиться классическими моделями: клин, вымпел, треугольник, флаг, голова и плечи и т.д.

 
Georgiy Merts:

Пять лет назад я с одним трейдером начал разрабатывать сложный советник - комбинация японских свечных моделей с трендлиниями. Трендлинии задавали направление сделок, сами входы-выходы - были по свечным моделям. Где-то за год сделали. На тесте - 15 лет профитной торговли. И потом - в реале пару месяцев неплохая прибыль, еще месяца три "болтанка около нуля", а потом - слил все, что заработал.

В чём причина слива? Анализ ошибки есть?

Sergey Vradiy:

Вы о том, есть ли смысл работать только по price-action, отказавшись от индикаторов? В США именно так и работают все успешные трейдеры на фондовом рынке и рынке фьючерсов. Форекс там в принципе не рассматривается как заработок.

Не думаю, что есть смысл отказываться от индикаторов. Они важная составляющая ТС.

Вот пример графики и индикатора совместно. Пара минут назад. 

EURUSDM1bb

 
Georgiy Merts:

Что подразумевается под "графическим анализом" ?

Представление цены в виде свечного графика - это ведь уже "графический анализ".

Хорошо поставленный вопрос это уже пол ответа. Представление цены в виде свечного графика это форма представления цены. А какие особенности вы в этом представлении увидели и, главное, какие сделали выводы из этого - вот это уже анализ. Ну это в широком понимании.

Думаю, под графическим анализом можно понимать анализ цены на основании всевозможных графических индикаторов и инструментов:  цена (главный граф. инд.),  разнообразные методы ее  интерпретации в виде математических индикаторов (тут можно поспорить, но думаю, трейдеры ориентируются на то графическое построение, которое выдал индюк, а не на формулы индюка); разного рода графических инструментов (трендовые линии, уровни, каналы, углы, фибо-уровни и пр.). В процессе анализа трейдер ищет некоторые особенности и закономерности в ценовой динамике. Учится понимать весь смысл, фундаментальные основы бытия. Обязательным условием анализа является вынесение итоговых выводов, построение прогноза на основании которого трейдером и будут приниматься торговые решения.

К графическому анализу отношусь отлично. Почти все торговые решения у меня на основании графического анализа. Но в основном никаких индикаторов не использую (кроме цены ессна)

 
Sergey Vradiy:

Зря вы всё усложнили. Можно было ограничиться классическими моделями: клин, вымпел, треугольник, флаг, голова и плечи и т.д.

А все так и было. Усложнений не было. Но когда то, на что мы затратили почти год (а до меня сама система еще пару лет разрабатывалась) - начало сливать через три месяца - я и пришел к выводу, что от сложности ТС ничего не зависит. Хоть простая, хоть сложная ТС - может перестать работать через совершенно одинаковое время. И именно после этого - я переключился на самые простые, "дубовые" ТС, и как сейчас вижу - ничего не потерял.

Теперь я никакие сложности в ТС не признаю. Если в ТС больше десятка настроечных параметров - большая часть из них явно лишняя. Такая ТС - очень красиво смотрится на истории, но очень печально - на реальной торговле.

 
Uladzimir Izerski:

В чём причина слива? Анализ ошибки есть?

Причина неизвестна. Пятнадцать лет - движение цены шло в соответствии с построенными трендлиниями. А потом - перестало.  Что тут анализировать ?

Я пришел к выводу, что не надо "молиться на ТС". Систем должно быть много. Разных. Противоположных. Чтобы они "охватывали" как можно большее "пространство поведений рынка".

Чтобы в любой момент были такие ТС, которые работают. И чтобы в любой момент можно было бы любую ТС выкинуть и заменить.

В этом случае - ты перестаешь обращать внимание на механизмы работы ТС - тебе это перестает быть интересно. Мысли переключаются на вопросы отбора ТС.

 
По поводу минусов. Все перечислять не могу, но один из них - невозможность спрогнозировать реакцию на публикацию новостей ... )
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