Графический анализ рыночной цены. Плюсы и минусы.
Что подразумевается под "графическим анализом" ?
Представление цены в виде свечного графика - это ведь уже "графический анализ".
Что подразумевается под "графическим анализом" ?
Представление цены в виде свечного графика - это ведь уже "графический анализ".
Давайте так определим понятие графический.
Линии связывающие определенные вершины или впадины графика цены. Их великое множество.
Давайте так определим понятие графический.
Линии связывающие определенные вершины или впадины графика цены. Их великое множество.
Пять лет назад я с одним трейдером начал разрабатывать сложный советник - комбинация японских свечных моделей с трендлиниями. Трендлинии задавали направление сделок, сами входы-выходы - были по свечным моделям. Где-то за год сделали. На тесте - 15 лет профитной торговли. И потом - в реале пару месяцев неплохая прибыль, еще месяца три "болтанка около нуля", а потом - слил все, что заработал.
Давайте так определим понятие графический.
Линии связывающие определенные вершины или впадины графика цены. Их великое множество.
Вы о том, есть ли смысл работать только по price-action, отказавшись от индикаторов? В США именно так и работают все успешные трейдеры на фондовом рынке и рынке фьючерсов. Форекс там в принципе не рассматривается как заработок.
Пять лет назад я с одним трейдером начал разрабатывать сложный советник - комбинация японских свечных моделей с трендлиниями. Трендлинии задавали направление сделок, сами входы-выходы - были по свечным моделям. Где-то за год сделали. На тесте - 15 лет профитной торговли. И потом - в реале пару месяцев неплохая прибыль, еще месяца три "болтанка около нуля", а потом - слил все, что заработал.
Зря вы всё усложнили. Можно было ограничиться классическими моделями: клин, вымпел, треугольник, флаг, голова и плечи и т.д.
Пять лет назад я с одним трейдером начал разрабатывать сложный советник - комбинация японских свечных моделей с трендлиниями. Трендлинии задавали направление сделок, сами входы-выходы - были по свечным моделям. Где-то за год сделали. На тесте - 15 лет профитной торговли. И потом - в реале пару месяцев неплохая прибыль, еще месяца три "болтанка около нуля", а потом - слил все, что заработал.
В чём причина слива? Анализ ошибки есть?
Вы о том, есть ли смысл работать только по price-action, отказавшись от индикаторов? В США именно так и работают все успешные трейдеры на фондовом рынке и рынке фьючерсов. Форекс там в принципе не рассматривается как заработок.
Не думаю, что есть смысл отказываться от индикаторов. Они важная составляющая ТС.
Вот пример графики и индикатора совместно. Пара минут назад.
Что подразумевается под "графическим анализом" ?
Представление цены в виде свечного графика - это ведь уже "графический анализ".
Хорошо поставленный вопрос это уже пол ответа. Представление цены в виде свечного графика это форма представления цены. А какие особенности вы в этом представлении увидели и, главное, какие сделали выводы из этого - вот это уже анализ. Ну это в широком понимании.
Думаю, под графическим анализом можно понимать анализ цены на основании всевозможных графических индикаторов и инструментов: цена (главный граф. инд.), разнообразные методы ее интерпретации в виде математических индикаторов (тут можно поспорить, но думаю, трейдеры ориентируются на то графическое построение, которое выдал индюк, а не на формулы индюка); разного рода графических инструментов (трендовые линии, уровни, каналы, углы, фибо-уровни и пр.). В процессе анализа трейдер ищет некоторые особенности и закономерности в ценовой динамике. Учится понимать весь смысл, фундаментальные основы бытия. Обязательным условием анализа является вынесение итоговых выводов, построение прогноза на основании которого трейдером и будут приниматься торговые решения.
К графическому анализу отношусь отлично. Почти все торговые решения у меня на основании графического анализа. Но в основном никаких индикаторов не использую (кроме цены ессна)
Зря вы всё усложнили. Можно было ограничиться классическими моделями: клин, вымпел, треугольник, флаг, голова и плечи и т.д.
А все так и было. Усложнений не было. Но когда то, на что мы затратили почти год (а до меня сама система еще пару лет разрабатывалась) - начало сливать через три месяца - я и пришел к выводу, что от сложности ТС ничего не зависит. Хоть простая, хоть сложная ТС - может перестать работать через совершенно одинаковое время. И именно после этого - я переключился на самые простые, "дубовые" ТС, и как сейчас вижу - ничего не потерял.
Теперь я никакие сложности в ТС не признаю. Если в ТС больше десятка настроечных параметров - большая часть из них явно лишняя. Такая ТС - очень красиво смотрится на истории, но очень печально - на реальной торговле.
В чём причина слива? Анализ ошибки есть?
Причина неизвестна. Пятнадцать лет - движение цены шло в соответствии с построенными трендлиниями. А потом - перестало. Что тут анализировать ?
Я пришел к выводу, что не надо "молиться на ТС". Систем должно быть много. Разных. Противоположных. Чтобы они "охватывали" как можно большее "пространство поведений рынка".
Чтобы в любой момент были такие ТС, которые работают. И чтобы в любой момент можно было бы любую ТС выкинуть и заменить.
В этом случае - ты перестаешь обращать внимание на механизмы работы ТС - тебе это перестает быть интересно. Мысли переключаются на вопросы отбора ТС.
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