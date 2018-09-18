Графический анализ рыночной цены. Плюсы и минусы. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. "ударный бар" - на тиках появились бары? Я что-то пропустил?
2. Согласен про сопровождение.
3. Входы тоже офигенно важны - монетка не прокатывает.
Торгую отбой от краёв канала и самым критично влияющим является именно алгоритм определения канала.
Так что монетка - в копилку, а не в алгоритм.
На тиках каждый тик - это уже бар. Соответственно, "ударный тик в лонг" - это просто тик, у которого бид выше, чем предыдущий аск. А "ударный тик в шорт" - это тик, у которого аск ниже, чем предыдущий бид.
Монетка прекрасно прокатывает. Гляди.
Берем любую сильно флетовую пару. При входе - выставляем ТП в пол дневного диапазона, а СЛ - в полтора дневного диапазона. Входим вот именно по монетке раз в день, в случайный момент, в случайном направлении. И пока продолжается флет - мы будем в прибыли.
Или наоборот - пару в явном тренде (скажем, в момент кризиса 2008 года). Наоборот, при входе ставим ТП в полтора дневного диапазона, а СЛ - в пол дневного диапазона. И тоже входим по монетке в случайное время каждого дня. И пока будут трендовые движения - мы будем в прибыли.
Главное - верно применять первую или вторую ТС, в зависимости от поведения пары.
А насчет торговли по каналу - у меня есть и отбойные, и пробойные алгоритмы, и на разных символах работают разные варианты.
Посмотрите один из видов графического анализа
https://www.mql5.com/ru/forum/150278
Спасибо за ссылку. Нашел даже интересное для себя.
Ходил сегодня по лесу, собирал грибы и возник такой вопрос. Почему в определённых точках пересечения графика цены и трендовых линий возникают закупорки и возврат? Мне интересно знать причину их возникновения. Именно в определённых точках это действо происходит с какой то вероятностью.
Какие есть предположения по этому вопросу? Адверс здесь не причём.
***
Монетка прекрасно прокатывает. Гляди.
Берем любую сильно флетовую пару. При входе - выставляем ТП в пол дневного диапазона, а СЛ - в полтора дневного диапазона. Входим вот именно по монетке раз в день, в случайный момент, в случайном направлении. И пока продолжается флет - мы будем в прибыли.
Или наоборот - пару в явном тренде (скажем, в момент кризиса 2008 года). Наоборот, при входе ставим ТП в полтора дневного диапазона, а СЛ - в пол дневного диапазона. И тоже входим по монетке в случайное время каждого дня. И пока будут трендовые движения - мы будем в прибыли.
Главное - верно применять первую или вторую ТС, в зависимости от поведения пары.
***
Главное это роботу объяснить: сейчас тренд или флет.
Главное это роботу объяснить: сейчас тренд или флет.
Тут математика уже заложена в графику. Робот без проблем поймёт.
Почему в определённых точках пересечения графика цены и трендовых линий возникают закупорки и возврат? Мне интересно знать причину их возникновения. Именно в определённых точках это действо происходит с какой то вероятностью.
Какие есть предположения по этому вопросу?
научиться рисовать эти линии в левой части, чтобы можно было проверить на истории, Ваши все 99% скриншотов на форуме нарисованы исключительно на текущий момент, что будет потом... ну это Ваше дело
ЗЫ: тестер стратегий в режиме визуализации запускаете и рисуете, потом считаете сколько раз рисунки попали в цель, а сколько нет, если 50 на 50... значит все отлично, ничего в мире не изменилось... утром солнце встает, а вечером заходит, за осенью придет зима... а на графиках цены можно рисовать все что вздумается, но цена имеет свое мнение на наше творчество
кактотак, можете считать что мой пост не Вам... скорее себе написал, чтобы прочесть
Ходил сегодня по лесу, собирал грибы и возник такой вопрос. Почему в определённых точках пересечения графика цены и трендовых линий возникают закупорки и возврат? Мне интересно знать причину их возникновения. Именно в определённых точках это действо происходит с какой то вероятностью.
Какие есть предположения по этому вопросу? Адверс здесь не причём.
График, график....
Чтобы найти объяснения на эти вопросы, прежде всего нужно на графике постараться разглядеть торговлю - покупки и продажи.
используем логику - цена вверх, значит больше продают и наоборот + торгуют как по тренду, так и против тренда
И уже только потом выдумывать индюки, если потребуются.
График, график....
Чтобы найти объяснения на эти вопросы, прежде всего нужно на графике постараться разглядеть торговлю - покупки и продажи.
используем логику - цена вверх, значит продают и наоборот.
И уже только потом выдумывать индюки, если потребуются.
научиться рисовать эти линии в левой части, чтобы можно было проверить на истории, Ваши все 99% скриншотов на форуме нарисованы исключительно на текущий момент, что будет потом... ну это Ваше дело
ЗЫ: тестер стратегий в режиме визуализации запускаете и рисуете, потом считаете сколько раз рисунки попали в цель, а сколько нет, если 50 на 50... значит все отлично, ничего в мире не изменилось... утром солнце встает, а вечером заходит, за осенью придет зима... а на графиках цены можно рисовать все что вздумается, но цена имеет свое мнение на наше творчество
кактотак, можете считать что мой пост не Вам... скорее себе написал, чтобы прочесть
Давайте выдвину свою филосоЛЬФию мысли.
Левая часть графика открыта для всех. Удивляюсь, Как я не догадался до этого)))
А! История знает всё. Буду более внимателен.
Все индюки это пшик. Возьмите для примера все осциляторы, поставьте один фрейм и разместите под графиком. Никакой разницы, несмотря на разные как бы формулы. А почему? Все просто. Все они показывают удаленность текущей цены от цены 24 бара, если поставили фрейм 24. Вот и все что они показывают.Так это и так видно
Ну зачем так про индикаторы? Они ведь не при чём. Ну не понимаете вы их сейчас, поймете потом.