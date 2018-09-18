Графический анализ рыночной цены. Плюсы и минусы. - страница 4

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VPS_01:

1. "ударный бар" - на тиках появились бары? Я что-то пропустил?

2. Согласен про сопровождение.

3. Входы тоже офигенно важны - монетка не прокатывает.

Торгую отбой от краёв канала и самым критично влияющим является именно алгоритм определения канала.

Так что монетка - в копилку, а не в алгоритм.

На тиках каждый тик - это уже бар. Соответственно, "ударный тик в лонг" - это просто тик, у которого  бид выше, чем предыдущий аск. А "ударный тик в шорт" - это тик, у которого аск ниже, чем предыдущий бид.

Монетка прекрасно прокатывает. Гляди.

Берем любую сильно флетовую пару. При входе - выставляем ТП в пол дневного диапазона, а СЛ - в полтора дневного диапазона. Входим вот именно по монетке раз в день, в случайный момент, в случайном направлении. И пока продолжается флет - мы будем в прибыли.

Или наоборот - пару в явном тренде (скажем, в момент кризиса 2008 года). Наоборот, при входе ставим ТП в полтора дневного диапазона, а СЛ - в пол дневного диапазона. И тоже входим по монетке в случайное время каждого дня. И пока будут трендовые движения - мы будем в прибыли.

Главное - верно применять первую или вторую ТС, в зависимости от поведения пары.

А насчет торговли по каналу - у меня есть и отбойные, и пробойные алгоритмы, и на разных символах работают разные варианты.

 
Vladyslav Goshkov:

Посмотрите один из видов графического анализа
https://www.mql5.com/ru/forum/150278

Спасибо за ссылку. Нашел даже интересное для себя.

 

Ходил сегодня по лесу, собирал грибы и возник такой вопрос. Почему в определённых точках пересечения графика цены и трендовых линий возникают закупорки и возврат? Мне интересно знать причину их возникновения. Именно в определённых точках это действо происходит с какой то вероятностью.

Какие есть предположения по этому вопросу? Адверс здесь не причём. 

EURUSDM30_1 

 
Georgiy Merts:

***

Монетка прекрасно прокатывает. Гляди.

Берем любую сильно флетовую пару. При входе - выставляем ТП в пол дневного диапазона, а СЛ - в полтора дневного диапазона. Входим вот именно по монетке раз в день, в случайный момент, в случайном направлении. И пока продолжается флет - мы будем в прибыли.

Или наоборот - пару в явном тренде (скажем, в момент кризиса 2008 года). Наоборот, при входе ставим ТП в полтора дневного диапазона, а СЛ - в пол дневного диапазона. И тоже входим по монетке в случайное время каждого дня. И пока будут трендовые движения - мы будем в прибыли.

Главное - верно применять первую или вторую ТС, в зависимости от поведения пары.

***

Главное это роботу объяснить: сейчас тренд или флет.

 
Vladimir Karputov:

Главное это роботу объяснить: сейчас тренд или флет.

Тут  математика уже заложена в графику. Робот без проблем поймёт.

 
Uladzimir Izerski:

Почему в определённых точках пересечения графика цены и трендовых линий возникают закупорки и возврат? Мне интересно знать причину их возникновения. Именно в определённых точках это действо происходит с какой то вероятностью.

Какие есть предположения по этому вопросу? 

научиться рисовать эти линии в левой части, чтобы можно было проверить на истории, Ваши все 99% скриншотов на форуме нарисованы исключительно на текущий момент, что будет потом... ну это Ваше дело

ЗЫ: тестер стратегий в режиме визуализации запускаете и рисуете, потом считаете сколько раз рисунки попали в цель, а сколько нет, если 50 на 50... значит все отлично, ничего в мире не изменилось... утром солнце встает, а вечером заходит, за осенью придет зима... а на графиках цены можно рисовать все что вздумается, но цена имеет свое мнение на наше творчество

кактотак, можете считать что мой пост не Вам... скорее себе написал, чтобы прочесть

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Uladzimir Izerski:

Ходил сегодня по лесу, собирал грибы и возник такой вопрос. Почему в определённых точках пересечения графика цены и трендовых линий возникают закупорки и возврат? Мне интересно знать причину их возникновения. Именно в определённых точках это действо происходит с какой то вероятностью.

Какие есть предположения по этому вопросу? Адверс здесь не причём. 

 

График, график....

Чтобы найти объяснения на эти вопросы, прежде всего нужно на графике постараться разглядеть торговлю - покупки и продажи.

используем логику - цена вверх, значит больше продают и наоборот + торгуют как по тренду, так и против тренда

И уже только потом выдумывать индюки, если потребуются.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

График, график....

Чтобы найти объяснения на эти вопросы, прежде всего нужно на графике постараться разглядеть торговлю - покупки и продажи.

используем логику - цена вверх, значит продают и наоборот.

И уже только потом выдумывать индюки, если потребуются.

Все индюки это пшик. Возьмите для примера все осциляторы, поставьте один фрейм и разместите под графиком. Никакой разницы, несмотря на разные как бы формулы. А почему? Все просто. Все они показывают удаленность текущей цены от цены 24 бара, если поставили фрейм 24. Вот и все что они показывают.Так это и так видно
 
Igor Makanu:

научиться рисовать эти линии в левой части, чтобы можно было проверить на истории, Ваши все 99% скриншотов на форуме нарисованы исключительно на текущий момент, что будет потом... ну это Ваше дело

ЗЫ: тестер стратегий в режиме визуализации запускаете и рисуете, потом считаете сколько раз рисунки попали в цель, а сколько нет, если 50 на 50... значит все отлично, ничего в мире не изменилось... утром солнце встает, а вечером заходит, за осенью придет зима... а на графиках цены можно рисовать все что вздумается, но цена имеет свое мнение на наше творчество

кактотак, можете считать что мой пост не Вам... скорее себе написал, чтобы прочесть


Давайте выдвину свою филосоЛЬФию мысли. 

Левая  часть графика  открыта для всех. Удивляюсь, Как я не догадался до этого)))

А! История знает всё. Буду более внимателен.

 
Vladimir Baskakov:
Все индюки это пшик. Возьмите для примера все осциляторы, поставьте один фрейм и разместите под графиком. Никакой разницы, несмотря на разные как бы формулы. А почему? Все просто. Все они показывают удаленность текущей цены от цены 24 бара, если поставили фрейм 24. Вот и все что они показывают.Так это и так видно

Ну зачем так про индикаторы? Они ведь не при чём. Ну не понимаете  вы их  сейчас, поймете потом.

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