Процессор для MT4/MT5 - страница 3
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Диск ssd evo на 500 мб высокоскоростной. Во что упирается не понятно, в Мгц процессора, или в скорость памяти? Наверное все таки в скорость процессора, так как при замене r7 3800x на r9 5950x особой разницы не заметил. Но вот есть еще нового поколения Ryzen 9 7900x, 4.7ГГц в стоке и 5.6ГГц в бусте, цена на 10 т.р. дороже моего 5950, но под него надо мать менять и память на DDR5. В любом случае я собрался менять материнскую плату под новый проц, тут переплата получается за память и проц. И пока цены на доннышке, а в ближайшем будущем скорей всего поднимутся так как доллар планируют запретить торговать на мамбе, потолок цен и эмбарго на нефть, ну и смотрится все так что будет рост. Уже рост.
У меня в общем-то схожая проблема - постоянно работают от 12 до 15 терминалов МТ5, в каждом из которых обрабатываются по 5-7 активов на 4х ТФ (на каждом ТФ своя система мониторинга из нескольких индикаторов и эксперта). В общем в АМ-сессию работать можно, но к концу недели после 4х дней непрерывной работы все начинает тормозить и как раз явление такое же - некоторые зависания на 3-4 сек при переключении чартов, подвисания при выборе меню и пр. Каждый терминал МТ5 занимает от 800Мв до 1800Мв оперативки. Если часть терминалов закрыть, то зависания прекращаются.
ПК Intel Core i9 9900k + DDR4 64Gb 3600Mhz + 500Gb M2 Evo970.
Тоже долго не мог разобраться с причинами. Однако так как зависания усиливаются в зависимости от кол-ва терминалов и в зависимости от срока непрерывной работы самих терминалов, я все же сделал вывод что проблема в оперативке. Жесткий диск и проц практически не загружены. В 2023г собираюсь перейти на конфигурацию Intel i9 12900k + DDR5 128Gb 4800Mhz, и надеюсь на полное устранения вышеупомянутых проблем.
Intel i9 12900k
Вам ничего не даст хорошего в оптимизации, процессор крайне прожорливый и нереально греется, придется снижать частоту, хорошо если есть моментальное софт-решение без перезагрузок Windows,
у AMD процессор более эффективный в распараллеливании потоков, и ядра полноценные, энергоэффективность выше, но тоже придется ограничивать эту гонку "Максимальных частот любой ценой" по частоте или максимальной температуре, софт позволяет это делать моментально
вот у меня так настроено, результат 16 потоков при частоте ~4300, температура примерно 76гр, энергопотребление 88,1W (85+3,1W), кулер башня TA140 при этом тихая
нужно еще обязательно смотреть что-бы в режиме ВСЕ потоки процессора хватало оперативной памяти, чтобы Тестер не залазил в виртуалку, у меня 5700x 16 потоков и 64гб RAM, 32гб не хватало, все зависало когда не хватало RAM, робот на 7 символах работает.
возьмете самый быстрый по частоте проц (за счет этого он кстати и выигрывает в тестах) все-равно его придется глушить по частоте..., для работы нужно покупать эффективный. сейчас это Ryzen 5000 серии (7000 не очень удачная серия, в оптимизации его придется глушить чуть ли не до уровня 5000 серии по производительности) и разновидности тредриперов и серверных
вот пример софта для задания лимитов, применяется моментально
и DDR5 ничего не даст дополнительно в Тестере,
Как говорил Ренат, быстрый SSD для подъема Истории с накопителя, дальше решают кол-во вычислительных ядер.
Обязательно должно хватать RAM. Лично я вижу для 16 потоков минимум 64gb RAM, часто тут пишут на 1 поток 2gb хватает, возможно на односимвольных роботов хватает.
Всем здравствуйте! У меня постоянная проблема, мт4 сильно грузит компьютер. На старом компе при необходимом наборе индикаторов (кастомные) переключение тф занимало от 10-30 мин, а во время американской сессии при повышенной волатильности терминал зависает на пару часов. В этом году решил купить новый комп, собрал из Ryzen 7 3800x 8 ядер 16 потоков, 3.6 Мгц в стоке 4.4 Мгц в бусте, 32мб оперативы ddr4-3200 24-22-22-52@1600Мгц, ssd500, решил проверить свой набор из 4-5 индикаторов (масд, rsi в одном окне, NKZ maker pro тот что по марже с чикагской бирже вытаскивает, и JAY-JAY котрый собирает информацию с 4х тф по 6ти показателям хай-лоу дня, хай-лоу недели, 8я машка относительно дневки выше ниже пересекает, расположение утренних сессий 3х последних относительно друг друга выше ниже, перекрываются, 233я машка относительно утренних сессий на м15, выше ниже пересекает, 233 машка относительно утренних сессий на н1 выше ниже пересекает и походу всё.) Так вот на новом компьютере таймфреймы переключаются 5-6 сек. Но бывает зависает терминал на 20 сек, от чего это зависит не понятно. Пробовал ограничить количество баров в истории - не помогает. Решил увеличить мощность процессора взял топовый Ryzen 9 5950x c 16 ядрами и 32 потоками 3.4Мгц в стоке 4.9Мгц в бусте. И не чего не изменилось. Более того, он горячий до 90 градусов нагревается в американскую сессию, кулер шумит, а толку мало, голова болеть начинает, с предыдущем процем в тишине спокойно было и кажется он даже быстрее был. Загружался на 8%, а этот на 4-5%.
Подскажите что мне надо увеличить, чтобы таймфреймы щелкали как без индикаторов? Мать Gigabyte b450m помоему 8ми фазная (бюджетная). Мне говорят надо 14-16 фазную под этот процессор и охлаждение ставить мощнее, так как процессор не раскрывается, греется и не может увеличить частоту, урезает сам себя, в среднем 4.4Мгц показывает вместо 4.9. Заранее спасибо.
конечно грузит, столько лажи на графике что цены не видно!
Intel i9 12900k
Вам ничего не даст хорошего в оптимизации, процессор крайне прожорливый и нереально греется, придется снижать частоту, хорошо если есть моментальное софт-решение без перезагрузок Windows,
вот у меня так настроено, результат 16 потоков при частоте ~4300, температура примерно 76гр, энергопотребление 88,1W (85+3,1W), кулер башня TA140 при этом тихая
возьмете самый быстрый по частоте проц (за счет этого он кстати и выигрывает в тестах) все-равно его придется глушить по частоте..., для работы нужно покупать эффективный. сейчас это Ryzen 5000 серии (7000 не очень удачная серия, в оптимизации его придется глушить чуть ли не до уровня 5000 серии по производительности) и разновидности тредриперов и серверных
вот пример софта для задания лимитов, применяется моментально
Возможно что насчет последнего Rysen 7950X вы правы - он лучше 12900к, и я возьму для новой системы как раз его, вместо i9 12900k - как-то не нравятся мне эте ‘экономичные’ ядра и вся эта системы сброса ‘фоновых’ процессов на слабые ядра. Все это заточено под дизайнеров, не под трейдинг.
от этого не получится убежать, даже если 5-слотную СВО поставить, на новых процессорах проблема снятия с кристала
СВО эфективней хорошей башни только в игровых приложениях, когда еще видеокарта подогревает, в остальных случаях хорошая башня всегда лучше будет
Возможно что насчет последнего Rysen 7950X вы правы - он лучше 12900к, и я возьму для новой системы как раз его, вместо i9 12900k - как-то не нравятся мне эте ‘экономичные’ ядра и вся эта системы сброса ‘фоновых’ процессов на слабые ядра. Все это заточено под дизайнеров, не под трейдинг.
Я хотел спросить вас, приобрели ли вы в итоге 7950X, в случае, если вы можете сообщить информацию об оптимизации и о том, какой PR остался для выполнения задач в облаке.
Возможно что насчет последнего Rysen 7950X вы правы - он лучше 12900к, и я возьму для новой системы как раз его, вместо i9 12900k - как-то не нравятся мне эте ‘экономичные’ ядра и вся эта системы сброса ‘фоновых’ процессов на слабые ядра. Все это заточено под дизайнеров, не под трейдинг.
у меня Ryzen5700x, я был бы рад если тестовый терминал работал в фоне на частоте 2000мгц, у меня достаточно сложны йробот на кажом тике отдельно по символам работает, много разных хендлов на каждом проходе обрабатывается, загрузка процессора 1-2%но вот процессор может эту операцию выполнять на максимальном бусте
у меня Ryzen5700x, я был бы рад если тестовый терминал работал в фоне на частоте 2000мгц, у меня достаточно сложны йробот на кажом тике отдельно по символам работает, много разных хендлов на каждом проходе обрабатывается, загрузка процессора 1-2%но вот процессор может эту операцию выполнять на максимальном бусте
Хорошо, спасибо за ваш ответ.
Хорошо, спасибо за ваш ответ.
амд не рекомендую, есть такая фишка, что после старта виндоус может работать очень быстро, а может и нет
тест, нагрузка памяти хорошо вразумляет искусственный интеллект проца, тогда он сразу моментальная реакция на действия, проверено
как был amd гавном, так и есть.