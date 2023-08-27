Процессор для MT4/MT5 - страница 2
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Потому что на видеокарте сейчас не сделать оптимизации, а очень хотелось бы использовать GPU
Разве МТ5 автоматически не загружает работой более мощный GPU? У Intel ведь тоже задействованы возможности внутреннего графического ядра с OpenCL, поэтому всё то, что работает с ним, должно работать и с видеокартой, но быстрее. С точки зрения тестировщика вообще не должно быть никакой разницы.
Всем здравствуйте! У меня постоянная проблема, мт4 сильно грузит компьютер. На старом компе при необходимом наборе индикаторов (кастомные) переключение тф занимало от 10-30 мин, а во время американской сессии при повышенной волатильности терминал зависает на пару часов. В этом году решил купить новый комп, собрал из Ryzen 7 3800x 8 ядер 16 потоков, 3.6 Мгц в стоке 4.4 Мгц в бусте, 32мб оперативы ddr4-3200 24-22-22-52@1600Мгц, ssd500, решил проверить свой набор из 4-5 индикаторов (масд, rsi в одном окне, NKZ maker pro тот что по марже с чикагской бирже вытаскивает, и JAY-JAY котрый собирает информацию с 4х тф по 6ти показателям хай-лоу дня, хай-лоу недели, 8я машка относительно дневки выше ниже пересекает, расположение утренних сессий 3х последних относительно друг друга выше ниже, перекрываются, 233я машка относительно утренних сессий на м15, выше ниже пересекает, 233 машка относительно утренних сессий на н1 выше ниже пересекает и походу всё.) Так вот на новом компьютере таймфреймы переключаются 5-6 сек. Но бывает зависает терминал на 20 сек, от чего это зависит не понятно. Пробовал ограничить количество баров в истории - не помогает. Решил увеличить мощность процессора взял топовый Ryzen 9 5950x c 16 ядрами и 32 потоками 3.4Мгц в стоке 4.9Мгц в бусте. И не чего не изменилось. Более того, он горячий до 90 градусов нагревается в американскую сессию, кулер шумит, а толку мало, голова болеть начинает, с предыдущем процем в тишине спокойно было и кажется он даже быстрее был. Загружался на 8%, а этот на 4-5%.
Подскажите что мне надо увеличить, чтобы таймфреймы щелкали как без индикаторов? Мать Gigabyte b450m помоему 8ми фазная (бюджетная). Мне говорят надо 14-16 фазную под этот процессор и охлаждение ставить мощнее, так как процессор не раскрывается, греется и не может увеличить частоту, урезает сам себя, в среднем 4.4Мгц показывает вместо 4.9. Заранее спасибо.
Всем здравствуйте! У меня постоянная проблема, мт4 сильно грузит компьютер. На старом компе при необходимом наборе индикаторов (кастомные) переключение тф занимало от 10-30 мин, а во время американской сессии при повышенной волатильности терминал зависает на пару часов. В этом году решил купить новый комп, собрал из Ryzen 7 3800x 8 ядер 16 потоков, 3.6 Мгц в стоке 4.4 Мгц в бусте, 32мб оперативы ddr4-3200 24-22-22-52@1600Мгц, ssd500, решил проверить свой набор из 4-5 индикаторов (масд, rsi в одном окне, NKZ maker pro тот что по марже с чикагской бирже вытаскивает, и JAY-JAY котрый собирает информацию с 4х тф по 6ти показателям хай-лоу дня, хай-лоу недели, 8я машка относительно дневки выше ниже пересекает, расположение утренних сессий 3х последних относительно друг друга выше ниже, перекрываются, 233я машка относительно утренних сессий на м15, выше ниже пересекает, 233 машка относительно утренних сессий на н1 выше ниже пересекает и походу всё.) Так вот на новом компьютере таймфреймы переключаются 5-6 сек. Но бывает зависает терминал на 20 сек, от чего это зависит не понятно. Пробовал ограничить количество баров в истории - не помогает. Решил увеличить мощность процессора взял топовый Ryzen 9 5950x c 16 ядрами и 32 потоками 3.4Мгц в стоке 4.9Мгц в бусте. И не чего не изменилось. Более того, он горячий до 90 градусов нагревается в американскую сессию, кулер шумит, а толку мало, голова болеть начинает, с предыдущем процем в тишине спокойно было и кажется он даже быстрее был. Загружался на 8%, а этот на 4-5%.
Подскажите что мне надо увеличить, чтобы таймфреймы щелкали как без индикаторов? Мать Gigabyte b450m помоему 8ми фазная (бюджетная). Мне говорят надо 14-16 фазную под этот процессор и охлаждение ставить мощнее, так как процессор не раскрывается, греется и не может увеличить частоту, урезает сам себя, в среднем 4.4Мгц показывает вместо 4.9. Заранее спасибо.
А в диск, часом, не упирается?
Всем здравствуйте! У меня постоянная проблема, мт4 сильно грузит компьютер. На старом компе при необходимом наборе индикаторов (кастомные) переключение тф занимало от 10-30 мин, а во время американской сессии при повышенной волатильности терминал зависает на пару часов. В этом году решил купить новый комп, собрал из Ryzen 7 3800x 8 ядер 16 потоков, 3.6 Мгц в стоке 4.4 Мгц в бусте, 32мб оперативы ddr4-3200 24-22-22-52@1600Мгц, ssd500, решил проверить свой набор из 4-5 индикаторов (масд, rsi в одном окне, NKZ maker pro тот что по марже с чикагской бирже вытаскивает, и JAY-JAY котрый собирает информацию с 4х тф по 6ти показателям хай-лоу дня, хай-лоу недели, 8я машка относительно дневки выше ниже пересекает, расположение утренних сессий 3х последних относительно друг друга выше ниже, перекрываются, 233я машка относительно утренних сессий на м15, выше ниже пересекает, 233 машка относительно утренних сессий на н1 выше ниже пересекает и походу всё.) Так вот на новом компьютере таймфреймы переключаются 5-6 сек. Но бывает зависает терминал на 20 сек, от чего это зависит не понятно. Пробовал ограничить количество баров в истории - не помогает. Решил увеличить мощность процессора взял топовый Ryzen 9 5950x c 16 ядрами и 32 потоками 3.4Мгц в стоке 4.9Мгц в бусте. И не чего не изменилось. Более того, он горячий до 90 градусов нагревается в американскую сессию, кулер шумит, а толку мало, голова болеть начинает, с предыдущем процем в тишине спокойно было и кажется он даже быстрее был. Загружался на 8%, а этот на 4-5%.
Подскажите что мне надо увеличить, чтобы таймфреймы щелкали как без индикаторов? Мать Gigabyte b450m помоему 8ми фазная (бюджетная). Мне говорят надо 14-16 фазную под этот процессор и охлаждение ставить мощнее, так как процессор не раскрывается, греется и не может увеличить частоту, урезает сам себя, в среднем 4.4Мгц показывает вместо 4.9. Заранее спасибо.
Очевидно, что дело в первую очередь в программном обеспечении - индикаторах. Начните с выявления индикатора, который так сильно тормозит, по Вашему мнению. Если индикатор нельзя переписать по причине неизвестного принципа работы, то быть может есть смысл использовать просто чарты с разными ТФ?
А в диск, часом, не упирается?
Диск ssd evo на 500 мб высокоскоростной. Во что упирается не понятно, в Мгц процессора, или в скорость памяти? Наверное все таки в скорость процессора, так как при замене r7 3800x на r9 5950x особой разницы не заметил. Но вот есть еще нового поколения Ryzen 9 7900x, 4.7ГГц в стоке и 5.6ГГц в бусте, цена на 10 т.р. дороже моего 5950, но под него надо мать менять и память на DDR5. В любом случае я собрался менять материнскую плату под новый проц, тут переплата получается за память и проц. И пока цены на доннышке, а в ближайшем будущем скорей всего поднимутся так как доллар планируют запретить торговать на мамбе, потолок цен и эмбарго на нефть, ну и смотрится все так что будет рост. Уже рост.
Очевидно, что дело в первую очередь в программном обеспечении - индикаторах. Начните с выявления индикатора, который так сильно тормозит, по Вашему мнению. Если индикатор нельзя переписать по причине неизвестного принципа работы, то быть может есть смысл использовать просто чарты с разными ТФ?
Это очевидно вы правы. Сильно тормозит именно тот который собирает информацию с 4х тф по 6ти показателям и выдает в виде 6ти букв каждый день после окончания азиатской сессии. Программиста того уже не найти, он писал этот индикатор в 2014 году. Код закрытый, вроде, а если переписать то как, в любом случает 4 тф. Он меня немножечко дисциплинирует, хотя и на него бывает не смотрю и открываюсь против глобального тренда.
Всем здравствуйте! У меня постоянная проблема, мт4 сильно грузит компьютер. На старом компе при необходимом наборе индикаторов (кастомные) переключение тф занимало от 10-30 мин, а во время американской сессии при повышенной волатильности терминал зависает на пару часов. В этом году решил купить новый комп, собрал из Ryzen 7 3800x 8 ядер 16 потоков, 3.6 Мгц в стоке 4.4 Мгц в бусте, 32мб оперативы ddr4-3200 24-22-22-52@1600Мгц, ssd500, решил проверить свой набор из 4-5 индикаторов (масд, rsi в одном окне, NKZ maker pro тот что по марже с чикагской бирже вытаскивает, и JAY-JAY котрый собирает информацию с 4х тф по 6ти показателям хай-лоу дня, хай-лоу недели, 8я машка относительно дневки выше ниже пересекает, расположение утренних сессий 3х последних относительно друг друга выше ниже, перекрываются, 233я машка относительно утренних сессий на м15, выше ниже пересекает, 233 машка относительно утренних сессий на н1 выше ниже пересекает и походу всё.) Так вот на новом компьютере таймфреймы переключаются 5-6 сек. Но бывает зависает терминал на 20 сек, от чего это зависит не понятно. Пробовал ограничить количество баров в истории - не помогает. Решил увеличить мощность процессора взял топовый Ryzen 9 5950x c 16 ядрами и 32 потоками 3.4Мгц в стоке 4.9Мгц в бусте. И не чего не изменилось. Более того, он горячий до 90 градусов нагревается в американскую сессию, кулер шумит, а толку мало, голова болеть начинает, с предыдущем процем в тишине спокойно было и кажется он даже быстрее был. Загружался на 8%, а этот на 4-5%.
Подскажите что мне надо увеличить, чтобы таймфреймы щелкали как без индикаторов? Мать Gigabyte b450m помоему 8ми фазная (бюджетная). Мне говорят надо 14-16 фазную под этот процессор и охлаждение ставить мощнее, так как процессор не раскрывается, греется и не может увеличить частоту, урезает сам себя, в среднем 4.4Мгц показывает вместо 4.9. Заранее спасибо.
Кстати! Речь же про MT4 - разве он умеет многоядерность использовать?
Вот отсюда и 8% при 16 виртуальных ядрах и 4-5% при 32. Одно ядро пашет, остальные простаивают или обслуживают прочие/системные задачи.
И ещё - нужна ли такая мощь реально?
У меня комп на древнем i5-2500K, крутятся несколько виртуалок: 2 - с MT5, одна с Квиком. В MT5 пара десятков боевых роботов и около 10000 тестовых, всего на 11 символах.
Нет смысла барть дорогой процессор, если оптимизироваться 1 раз в неделю.
дешевле и проще собрать свою VPN сеть и пользоваться ядрами дружного коллектива. У меня несколько серверов под инвесторские счета. У знакомых тоже мощности есть . Объеденил в сеть 74 ядра.
Раньше брал дедик на пару суток, 50-100 ядер за 15- 25 долларов.
А вот для отладки ботов важен кеш и скорость ядра. Поэтому 5 лет назад брал брал последний i3 8 поколения.
Это очевидно вы правы. Сильно тормозит именно тот который собирает информацию с 4х тф по 6ти показателям и выдает в виде 6ти букв каждый день после окончания азиатской сессии. Программиста того уже не найти, он писал этот индикатор в 2014 году. Код закрытый, вроде, а если переписать то как, в любом случает 4 тф. Он меня немножечко дисциплинирует, хотя и на него бывает не смотрю и открываюсь против глобального тренда.
Допускаю, что этот индикатор пересчитывается на каждом тике и на всю глубину истории.
Если делали во фрилансе, то описание алгоритма найдете у себя в этом разделе - достаточно скопировать эту работу, добавив запрет на перерасчет на каждом тике и выбор глубины истории..Вижу на чарте объекты используете - с ними так же работа может быть медленной, если их много.