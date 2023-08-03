Как повысить надёжность сигнала на все пять? - страница 5
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Конечно, нету, кто бы сомневался, реального же Эквити на моем сигнале нет - значит, и грош цена ему, по моим же убеждениям.
И что это меняет-то в утверждении, что "единственным верным показателем сигнала является реальное Эквити на его счету" ?
Единственно верный показатель -- выведенный кэш, суммарно за весь период работы ТС.Это тот интегральный показатель качества, который действительно отражает результативность ТС.
Georgiy Merts:
... большая часть прибыли должна направляться на рост депозита
Кроме того, растить баланс можно до определённого предела, прибыль выше которого надо обязательно выводить в кэш.
Всегда существует риск банкротства ДЦ. При этом всё, что у тебя на балансе (выращенное непомерным трудом ;))) -- улетает с концами. Ты, видать, с этим не сталкивался, тебе такая ситуация не знакома. А я испытывал это на собственной шкуре :)) Знаю, о чём говорю.
В общем, все твои хотелки не имеют никакого практического основания. Да и логического тоже.
Единственно верный показатель -- выведенный кэш, суммарно за весь период работы ТС.Это тот интегральный показатель качества, который действительно отражает результативность ТС.
Ога. А наибольшую прибыль можно иметь, если знать будущее. Спасибо, КЭП.
Проблема только в том, что мы не знаем будущего, и сколько там сумарно будет выведено за весь период работы ТС - мы тоже не знаем.
А вот какой реальный депозит на сигнале - мы знаем. И этот показатель отражает лучше всего, что САМ ПРОВАЙДЕР думает о своем сигнале. Ни один другой показатель такой информации не дает. Именно поэтому я и считаю, что ориентироваться необходимо именно на него.
Ога. А наибольшую прибыль можно иметь, если знать будущее. Спасибо, КЭП.
Проблема только в том, что мы не знаем будущего, и сколько там сумарно будет выведено за весь период работы ТС - мы тоже не знаем.
А вот какой реальный депозит на сигнале - мы знаем. И этот показатель отражает лучше всего, что САМ ПРОВАЙДЕР думает о своем сигнале. Ни один другой показатель такой информации не дает. Именно поэтому я и считаю, что ориентироваться необходимо именно на него.
при чём тут знание будущего?... дурака включил...
Мало ли, что думает этот самый провайдер о своём сигнале. Пусть себе думает, что угодно. Что бы он ни думал или мечтал, а в конечном итоге результат его работы - это выведенный КЭШ, который не виртуальный, а реальный, физически ощутимый, платёжное средство.
Впрочем, ты со своего коридора непонимания выходить не желаешь. Поэтому все доводы -- как об стену горох...
при чём тут знание будущего?... дурака включил...
Мало ли, что думает этот самый провайдер о своём сигнале. Пусть себе думает, что угодно. Что бы он ни думал или мечтал, а в конечном итоге результат его работы - это выведенный КЭШ, который не виртуальный, а реальный, физически ощутимый, платёжное средство.
Впрочем, ты со своего коридора непонимания выходить не желаешь. Поэтому все доводы -- как об стену горох...
Разве если знать будущее - ты не сможешь брать максимум прибыли ?
Но ты будущее не знаешь. И точно так же не знаешь, сколько там будет выведено кэша. Поэтому все эти разговоры про "реально выведенный кэш" - пустой звук. Кэш еще не выведен. И будет он выведен или нет - неизвестно. А сигнал оценить надо именно сейчас. Как ты это предлагаешь оценить ?
Правильно выше предложили - по имеющемуся рекавери. Однако, это самое рекавери не показывает главное - что думает сам провайдер о своем сигнале, а именно этот показатель, на мой взгляд, наиболее информативен. Тебе это неинтересно - ну не смотри на него. А я вот как раз им интересуюсь больше всего. Только сам провайдер точно знает, как работает его ТС, и насколько он сам этой ТС доверяет. Поэтому я и считаю, что именно то, что думает провайдер о своем сигнале, и реальное Эквити на этом счету и показывает надежность сигнала лучше всего.
Разве если знать будущее - ты не сможешь брать максимум прибыли ?
Но ты будущее не знаешь. И точно так же не знаешь, сколько там будет выведено кэша. Поэтому все эти разговоры про "реально выведенный кэш" - пустой звук. Кэш еще не выведен. И будет он выведен или нет - неизвестно. А сигнал оценить надо именно сейчас. Как ты это предлагаешь оценить ?
Правильно выше предложили - по имеющемуся рекавери. Однако, это самое рекавери не показывает главное - что думает сам провайдер о своем сигнале, а именно этот показатель, на мой взгляд, наиболее информативен. Тебе это неинтересно - ну не смотри на него. А я вот как раз им интересуюсь больше всего. Только сам провайдер точно знает, как работает его ТС, и насколько он сам этой ТС доверяет. Поэтому я и считаю, что именно то, что думает провайдер о своем сигнале, и реальное Эквити на этом счету и показывает надежность сигнала лучше всего.
непробиваемость... разговаривать больше не о чем.
Будь здоров.
непробиваемость... разговаривать больше не о чем.
Будь здоров.
Да, если нет аргументов - то разговаривать больше не о чем...
Мне кажется, самым важным критерием надежности является Фактор восстановления - отношение чистой прибыли к максимальной просадке.
ФВ очень важный показатель, но равномерность распределения прибыли по времени также очень важна. В противном случае счет вот с таким графиком баланса/эквити может формально оказаться на 1-м месте т.к. имеет бесконечный ФВ.
ФВ очень важный показатель, но равномерность распределения прибыли по времени также очень важна. В противном случае счет вот с таким графиком баланса/эквити может формально оказаться на 1-м месте т.к. имеет бесконечный ФВ.
Более того, тут есть типичная проблема "черного лебедя" - если у нас нет ни одной убыточной сделки - то рекавери будет равно бесконечности, но это вовсе не значит, что ТС хороша. "Пересиживатели" гарантируют это.