Как повысить надёжность сигнала на все пять? - страница 5

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Georgiy Merts:

Конечно, нету, кто бы сомневался, реального же Эквити на моем сигнале нет - значит, и грош цена ему, по моим же убеждениям.

И что это меняет-то в утверждении, что "единственным верным показателем сигнала является реальное Эквити на его счету" ?

Единственно верный показатель -- выведенный кэш, суммарно за весь период работы ТС.  

Это тот интегральный показатель качества, который действительно отражает результативность ТС.
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Georgiy Merts

... большая часть прибыли должна направляться на рост депозита

Кроме того, растить баланс можно до определённого предела, прибыль выше которого надо обязательно выводить в кэш.

Всегда существует риск банкротства ДЦ. При этом всё, что у тебя на балансе (выращенное непомерным трудом ;))) -- улетает с концами. Ты, видать, с этим не сталкивался, тебе такая ситуация не знакома. А я испытывал это на собственной шкуре :)) Знаю, о чём говорю.

В общем, все твои хотелки не имеют никакого практического основания. Да и логического тоже.

 
Как-то давно штудировал сигналы и видел один где баланс еженедельно поддерживался на одном уровне (снятие прибыли). А всё почему? Уж точные цифры не помню, но к примеру стартовый депозит был 1000 автор поднял его до 10000, затем депозит продолжил рост, а автор не снимал прибыль, но затем его попросили подписчики поддерживать депозит на одном уровне удобным и для новых подписчиков и для тех кто уже подписан. И с тех пор автор выводил прибыль каждую пятницу. Вот это забота о подписчиках.
Ну и конечно правильно Олег говорит о риске банкротства ДЦ. Не клади яйца в одну корзину и диверсифицируй риски проблем с ДЦ.
 
Олег avtomat:

Единственно верный показатель -- выведенный кэш, суммарно за весь период работы ТС.  

Это тот интегральный показатель качества, который действительно отражает результативность ТС.

Ога. А наибольшую прибыль можно иметь, если знать будущее. Спасибо, КЭП.

Проблема только в том, что мы не знаем будущего, и сколько там сумарно будет выведено за весь период работы ТС - мы тоже не знаем.

А вот какой реальный депозит на сигнале - мы знаем. И этот показатель отражает лучше всего, что САМ ПРОВАЙДЕР думает о своем сигнале. Ни один другой показатель такой информации не дает. Именно поэтому я и считаю, что ориентироваться необходимо именно на него.

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Georgiy Merts:

Ога. А наибольшую прибыль можно иметь, если знать будущее. Спасибо, КЭП.

Проблема только в том, что мы не знаем будущего, и сколько там сумарно будет выведено за весь период работы ТС - мы тоже не знаем.

А вот какой реальный депозит на сигнале - мы знаем. И этот показатель отражает лучше всего, что САМ ПРОВАЙДЕР думает о своем сигнале. Ни один другой показатель такой информации не дает. Именно поэтому я и считаю, что ориентироваться необходимо именно на него.

при чём тут знание будущего?...  дурака включил...  

Мало ли, что думает этот самый провайдер о своём сигнале. Пусть себе думает, что угодно. Что бы он ни думал или мечтал, а в конечном итоге результат его работы - это выведенный КЭШ, который не виртуальный, а реальный, физически ощутимый, платёжное средство.

Впрочем, ты со своего коридора непонимания выходить не желаешь. Поэтому все доводы -- как об стену горох...

 
Олег avtomat:

при чём тут знание будущего?...  дурака включил...  

Мало ли, что думает этот самый провайдер о своём сигнале. Пусть себе думает, что угодно. Что бы он ни думал или мечтал, а в конечном итоге результат его работы - это выведенный КЭШ, который не виртуальный, а реальный, физически ощутимый, платёжное средство.

Впрочем, ты со своего коридора непонимания выходить не желаешь. Поэтому все доводы -- как об стену горох...

Разве если знать будущее - ты не сможешь брать максимум прибыли ?

Но ты будущее не знаешь. И точно так же не знаешь, сколько там будет выведено кэша. Поэтому все эти разговоры про "реально выведенный кэш" - пустой звук. Кэш еще не выведен. И будет он выведен или нет - неизвестно. А сигнал оценить надо именно сейчас. Как ты это предлагаешь оценить ?

Правильно выше предложили - по имеющемуся рекавери. Однако, это самое рекавери не показывает главное - что думает сам провайдер о своем сигнале, а именно этот показатель, на мой взгляд, наиболее информативен. Тебе это неинтересно - ну не смотри на него. А я вот как раз им интересуюсь больше всего. Только сам провайдер точно знает, как работает его ТС, и насколько он сам этой ТС доверяет.  Поэтому я и считаю, что именно то, что думает провайдер о своем сигнале, и реальное Эквити на этом счету и показывает надежность сигнала лучше всего.

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Georgiy Merts:

Разве если знать будущее - ты не сможешь брать максимум прибыли ?

Но ты будущее не знаешь. И точно так же не знаешь, сколько там будет выведено кэша. Поэтому все эти разговоры про "реально выведенный кэш" - пустой звук. Кэш еще не выведен. И будет он выведен или нет - неизвестно. А сигнал оценить надо именно сейчас. Как ты это предлагаешь оценить ?

Правильно выше предложили - по имеющемуся рекавери. Однако, это самое рекавери не показывает главное - что думает сам провайдер о своем сигнале, а именно этот показатель, на мой взгляд, наиболее информативен. Тебе это неинтересно - ну не смотри на него. А я вот как раз им интересуюсь больше всего. Только сам провайдер точно знает, как работает его ТС, и насколько он сам этой ТС доверяет.  Поэтому я и считаю, что именно то, что думает провайдер о своем сигнале, и реальное Эквити на этом счету и показывает надежность сигнала лучше всего.

непробиваемость...  разговаривать больше не о чем.

Будь здоров.

 
Олег avtomat:

непробиваемость...  разговаривать больше не о чем.

Будь здоров.

Да, если нет аргументов - то разговаривать больше не о чем...

 
Yousufkhodja Sultonov:

Мне кажется, самым важным критерием надежности является Фактор восстановления - отношение чистой прибыли к максимальной просадке.

ФВ очень важный показатель, но равномерность распределения прибыли по времени также очень важна. В противном случае счет вот с таким графиком баланса/эквити может формально оказаться на 1-м месте т.к. имеет бесконечный ФВ.


 
Alexander Sevastyanov:

ФВ очень важный показатель, но равномерность распределения прибыли по времени также очень важна. В противном случае счет вот с таким графиком баланса/эквити может формально оказаться на 1-м месте т.к. имеет бесконечный ФВ.

Более того, тут есть типичная проблема "черного лебедя" - если у нас нет ни одной убыточной сделки - то рекавери будет равно бесконечности, но это вовсе не значит, что ТС хороша. "Пересиживатели" гарантируют это.

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