Как повысить надёжность сигнала на все пять? - страница 6
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Более того, тут есть типичная проблема "черного лебедя" - если у нас нет ни одной убыточной сделки - то рекавери будет равно бесконечности, но это вовсе не значит, что ТС хороша. "Пересиживатели" гарантируют это.
Меня всегда занимал вопрос: Почему с пеной у рта рассуждают о безубыточной торговле те, кто ни разу не сумел разработать такую стратегию?...
Здрасте... Мартингейл - типичная "безубыточная" система. До первого неугаданного тренда против нас... Чего разрабатывать тут еще ?
У меня в Лиге ТС - на каждом символе стоят по две системы обратного трейлинга (это когда мы не ставим СЛ, ставим только ТП, и его с каждым баром подтягиваем к цене) - тоже самое. Можно получить десятки профитных сделок подряд ! Пока не нарвемся на одну непрофитную, которая убьет полдепозита...
Здрасте... Мартингейл - типичная "безубыточная" система. До первого неугаданного тренда против нас... Чего разрабатывать тут еще ?
У меня в Лиге ТС - на каждом символе стоят по две системы обратного трейлинга (это когда мы не ставим СЛ, ставим только ТП, и его с каждым баром подтягиваем к цене) - тоже самое. Можно получить десятки профитных сделок подряд ! Пока не нарвемся на одну непрофитную, которая убьет полдепозита...
Для сведения: безубыточная ТС - от слова "без убытков", т.е. ни одной убыточной сделки.
Остальные ТС могут быть ПРИБЫЛЬНЫМИ или ПРОФИТНЫМИ, т.е. прибыль на окончание определенного периода, например, один месяц...
Это для тех, кто понимает русский язык...
Мне кажется, самым важным критерием надежности является Фактор восстановления - отношение чистой прибыли к максимальной просадке.
я его три года держал на 0
хорошо или плохо?
Для сведения: безубыточная ТС - от слова "без убытков", т.е. ни одной убыточной сделки.
Остальные ТС могут быть ПРИБЫЛЬНЫМИ или ПРОФИТНЫМИ, т.е. прибыль на окончание определенного периода, например, один месяц...
Это для тех, кто понимает русский язык...
Ну, так и я про то - мартингейл не дает ни одной убыточной сделки... Пока не натолкнется на тренд "против шерсти".
я его три года держал на 0
хорошо или плохо?
Плохо, конечно. Нулевой рекавери - это значит, что ты не имел прибыли.
Плохо, конечно. Нулевой рекавери - это значит, что ты не имел прибыли.
так и убытков тоже
Более того, тут есть типичная проблема "черного лебедя" - если у нас нет ни одной убыточной сделки - то рекавери будет равно бесконечности, но это вовсе не значит, что ТС хороша. "Пересиживатели" гарантируют это.
Что ещё за рекавери? Неужели нет русского аналога этого слова?
я его три года держал на 0
хорошо или плохо?
Это Вы не держали на нуле, а не смогли рассчитать ФВ. Неужели не смогли определить максимальную просадку? В торговлю без просадки я не верю.
ФВ очень важный показатель, но равномерность распределения прибыли по времени также очень важна. В противном случае счет вот с таким графиком баланса/эквити может формально оказаться на 1-м месте т.к. имеет бесконечный ФВ.
Я не верю в ТС без просадки, при открытии первой позиции, счет всегда оказывается в просадке, дальше - больше. Поэтому, ФВ никогда не м.б. бесконечным.