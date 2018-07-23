Собираю команду для развития МО (Дерева решения/леса) применительно к трендовым стратегиям - страница 16
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Отлично! А как эта информация относится к этой ветке?
не спрашивай)
извиняюсь, зафлудился
не спрашивай)
извиняюсь, зафлудился
Алексей может создать команду любителей в райдлкал?
Спасибо за предложения!
Площадка для форума - это сервер имеется в виду, или что-то другое?
Движок для связки Python и R между собой, или с MQL5?
Расскажите, пожалуйста, чуть подробней о своих щедрых предложениях!
У меня новые версии сайта и программ, хочу запустить форум и отладить программы.
В первую очередь интересует оживление ресурса, тестирование и доработка фриварного движка, поэтому непосредственного участия в вашем проекте пока не планирую, но если это произойдет, то буду концентрироваться на своих компонентах и коммерческих плагинах, которые я так же делаю на базе этого же движка.
В MQL движок м.б. использован как NamedPipe сервер, который получает и проигрывает блоки исходного кода, с возможностью визуализации ошибок и результатов.
Вот примитивный пример MQL скрипта, запускающего Python и обучающего нейросеть таблице умножения на 2
скриншот результатов
В примере использована нативная нейросеть П-нет, ее библиотека зашита в самом движке, все внешние библиотеки обычным образом устанавливаются в среде Python на которую указывает ссылка в настройках.
Посмотрел ваши сигналы ...у меня другой подход к рынку ..."что бы как можно меньше потерять при ошибке" - тут только стоп или танцы с локировками или хеджированием . Вот развить идею больше заработать это интересно! Но и таит в себе много подводных камней. Рынок безумен в своих настроениях ! Почему я заглянул в тему...я запускаю свой проект на основе своей АТС. Сигналы от нее я не свечу. Проект интересный и перспективный и вот инвесторы из крипто индустрии - хотели бы видеть команду , а вот собрать команду это реально тяжело )))
Мои сигналы из другого подхода, никак не связанного с МО.
Потерять как можно меньше при ошибке - это как раз подтягивать стоп в зоне убытка, а ещё перевод в безубыток при определенных паттернах.
Желаю успехов Вам с Вашим проектом!
Однако, так и не понял Ваших намерений относительно этой ветки.
У меня новые версии сайта и программ, хочу запустить форум и отладить программы.
Понял, у Вас какой то движок для сайта и форума имеется? Может тогда как то презентуете? А то пока не ясно предметно о чём речь.
В MQL движок м.б. использован как NamedPipe сервер, который получает и проигрывает блоки исходного кода, с возможностью визуализации ошибок и результатов.
Вот примитивный пример MQL скрипта, запускающего Python и обучающего нейросеть таблице умножения на 2
скриншот результатов
В примере использована нативная нейросеть П-нет, ее библиотека зашита в самом движке, все внешние библиотеки обычным образом устанавливаются в среде Python на которую указывает ссылка в настройках.
Если более примитивно выражаться, то у Вас есть функционал, способный передавать команды из MT5 в Python для дальнейшего их там исполнения, правильно я понял?
Однако, как Вы это планируете использовать? Автоматическое переобучение модели через определенное время, или как то ещё?
Мне тут(для МО) интересна только одна теоретическая возможность - использование удаленных агентов, но я так понимаю эта возможность не реализуема при разработанной Вами архитектуре?
Алексей может создать команду любителей в райдлкал?
Посмотрел их сайт, но как-то впечатления вообще не сложилось - не понял их концепцию.
Может своими словами расскажите, что там такого примечательного?
"Однако, так и не понял Ваших намерений относительно этой ветки." - ищу своих людей в команду )) и вам удачи!
Как ищите то, где Ваше предложение о сотрудничестве?