Собираю команду для развития МО (Дерева решения/леса) применительно к трендовым стратегиям - страница 16

Новый комментарий
 
Посмотрел ваши сигналы ...у меня другой подход к рынку ..."что бы как можно меньше потерять при ошибке" - тут только стоп или танцы с локировками или хеджированием . Вот развить идею больше заработать это интересно! Но и таит в себе много подводных камней. Рынок безумен в своих настроениях ! Почему я заглянул в тему...я запускаю свой проект на основе своей АТС. Сигналы от нее я не свечу. Проект интересный и перспективный и вот инвесторы из крипто индустрии - хотели бы видеть команду , а вот собрать команду это реально тяжело )))
 
Aleksey Vyazmikin:

Отлично! А как эта информация относится к этой ветке?

не спрашивай)

извиняюсь, зафлудился

 
Fast528:

не спрашивай)

извиняюсь, зафлудился

Алексей может создать  команду любителей в райдлкал?

 
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо за предложения!

Площадка для форума - это сервер имеется в виду, или что-то другое?

Движок для связки Python и R между собой, или с MQL5?

Расскажите, пожалуйста, чуть подробней о своих щедрых предложениях!

У меня новые версии сайта и программ, хочу запустить форум и отладить программы.

В первую очередь интересует оживление ресурса, тестирование и доработка фриварного движка, поэтому непосредственного участия в вашем проекте пока не планирую, но если это произойдет, то буду концентрироваться на своих компонентах и коммерческих плагинах, которые я так же делаю на базе этого же движка.

В MQL движок м.б. использован как NamedPipe сервер, который получает и проигрывает блоки исходного кода, с возможностью визуализации ошибок и результатов.

Вот примитивный пример MQL скрипта, запускающего Python и обучающего нейросеть таблице умножения на 2

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        hl_py.mq4 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

static string python =
"import os\n"
"import sys\n"
"#print('Python',sys.version)\n"
"x = [[2,1],[2,2],[2,3],[2,4],[2,5],[2,6],[2,7],[2,8],[2,9]]\n"
"y = [[2],[4],[6],[8],[10],[12],[14],[16],[18]]\n"
"f = 'c:/tmp/.pnet.nnb'\n"
"pnet=PyPnet()\n"
"if (pnet):\n"
"  if (os.path.isfile(f)):\n"
"    pnet.LoadFromFile(f)\n"
"  else:\n"
"    pnet.fit(x,y)\n"
"    pnet.SaveToFile(f)\n"
"  for ix in x: print(' {:2.2f}*{:2.2f}={:2.2f} '.format(ix[0],ix[1],pnet.Predict(ix)[0]))\n"
"  del pnet";

//+------------------------------------------------------------------+
//| MQL Script program start function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int num=0, res=0, handle=FileOpen("\\\\.\\pipe\\Hlaim.Application", FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(handle!=0) {
     FileWriteString(handle, python, StringLen(python));
     FileFlush(handle);
     while(res<=0 && num<100) {
       Sleep(1000);
       res=(int)FileSize(handle);
       if(res>0) {
         Print(FileReadString(handle, res));
         break;
       }
       num++;
     }
   }   
  }

скриншот результатов

В примере использована нативная нейросеть П-нет, ее библиотека зашита в самом движке, все внешние библиотеки обычным образом устанавливаются в среде Python на которую указывает ссылка в настройках.

 
Oleg Mamchenko:
Посмотрел ваши сигналы ...у меня другой подход к рынку ..."что бы как можно меньше потерять при ошибке" - тут только стоп или танцы с локировками или хеджированием . Вот развить идею больше заработать это интересно! Но и таит в себе много подводных камней. Рынок безумен в своих настроениях ! Почему я заглянул в тему...я запускаю свой проект на основе своей АТС. Сигналы от нее я не свечу. Проект интересный и перспективный и вот инвесторы из крипто индустрии - хотели бы видеть команду , а вот собрать команду это реально тяжело )))

Мои сигналы из другого подхода, никак не связанного с МО.

Потерять как можно меньше при ошибке - это как раз подтягивать стоп в зоне убытка, а ещё перевод в безубыток при определенных паттернах.

Желаю успехов Вам с Вашим проектом!

Однако, так и не понял Ваших намерений относительно этой ветки.

 
"Однако, так и не понял Ваших намерений относительно этой ветки."   - ищу своих людей в команду )) и вам удачи!
 
Ivan Negreshniy:

У меня новые версии сайта и программ, хочу запустить форум и отладить программы.

Понял, у Вас какой то движок для сайта и форума имеется? Может тогда как то презентуете? А то пока не ясно предметно о чём речь.


Ivan Negreshniy:

В MQL движок м.б. использован как NamedPipe сервер, который получает и проигрывает блоки исходного кода, с возможностью визуализации ошибок и результатов.

Вот примитивный пример MQL скрипта, запускающего Python и обучающего нейросеть таблице умножения на 2

скриншот результатов

В примере использована нативная нейросеть П-нет, ее библиотека зашита в самом движке, все внешние библиотеки обычным образом устанавливаются в среде Python на которую указывает ссылка в настройках.

Если более примитивно выражаться, то у Вас есть функционал, способный передавать команды из MT5 в Python для дальнейшего их там исполнения, правильно я понял?

Однако, как Вы это планируете использовать? Автоматическое переобучение модели через определенное время, или как то ещё?

Мне тут(для МО) интересна только одна теоретическая возможность - использование удаленных агентов, но я так понимаю эта возможность не реализуема при разработанной Вами архитектуре?

 
Fast528:

Алексей может создать  команду любителей в райдлкал?

Посмотрел их сайт, но как-то впечатления вообще не сложилось - не понял их концепцию.

Может своими словами расскажите, что там такого примечательного?

 
Oleg Mamchenko:
"Однако, так и не понял Ваших намерений относительно этой ветки."   - ищу своих людей в команду )) и вам удачи!

Как ищите то, где Ваше предложение о сотрудничестве?

 
"Как ищите то, где Ваше предложение о сотрудничестве? "  на этом форуме не любят таких объявлений , уже один раз писал ...такой вой подняли . так что если интересно то в личку .
1...91011121314151617181920
Новый комментарий