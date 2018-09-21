МОЕХ.Вопросы новичка - страница 4

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Sergey Savinkin:

У меня на FORTS неттинг. И там именно так.

Сейчас сделал обзор

и действительно

вроде как брокеров с хеджем не нашел

---

допустим, открыто две продажи равного объема

сравните прибыль:

на МОЕХ закроется половина по средней цене позиции,

а на форексе с хеджем существует возможность закрыть только верхнюю половинку по цене открытия ордера и с гораздо большей прибылью

вобщем, пока не в экстазе, т.к

механизм по изменению цены позиции при выходе сделок из рынка(Out), отсутствует напрочь.........

 
Renat Akhtyamov:

Сейчас сделал обзор

и действительно

вроде как брокеров с хеджем не нашел

---

допустим, открыто две продажи равного объема

сравните прибыль:

на МОЕХ закроется половина по средней цене позиции,

а на форексе с хеджем существует возможность закрыть только верхнюю половинку по цене открытия ордера и с гораздо большей прибылью

вобщем, пока не в экстазе.........

Неправильно. От первой цены открытия до текущей, одна продажа даёт прибыль xxx. При открытии второй позиции, общая откроется не по текущей, а по средней. Таким образом от средней до текущей, прибыль составит те-же самые ххх денег... В итоге если цена дойдёт до "Жду" общая прибыль netting составит столько-же сколько и hadge.

 
Alexey Viktorov:

Неправильно. От первой цены открытия до текущей одна продажа даёт прибыль xxx. При открытии второй позиции, общая откроется не по текущей, а по средней. Таким образом от средней до текущей прибыль составит те-же самые ххх денег... В итоге если цена дойдёт до "Жду" общая прибыль netting составит столько-же сколько и hadge.

Однако, если я закрою только верхнюю, средняя цена позиции на МОЕХ изменится?

Ответ - нет, а на форексе ответ - да.

Поэтому, это совершенно два разных подхода к торговле и судить о финасовых итогах нельзя. Они будут железно разными.
 
Renat Akhtyamov:

Однако, если я закрою только верхнюю, средняя цена позиции изменится?

Ответ - нет, а на форексе ответ - да.

Эксперименты дадут самый убедительный ответ. Дерзайте.
 

Усреднение

Открыты 3 позиции BUY  2, 2, 1 контрактов. Их цены усреднились (пунктирная линия).

 
Sergey Savinkin:

Открыты 3 позиции BUY  2, 2, 1 контрактов. Их цены усреднились (пунктирная линия).

Я бы допустим закрыл нижнюю с прибылью, но как???

Как вариант, закрыть часть позиции на треть, но цена позиции не изменится, да и убыток капнет в баланс...

Ну есть же ощутимая разница

 
Renat Akhtyamov:

Я бы допустим закрыл нижнюю, но как???

Как вариант, закрыть часть позиции на треть, но цена не меняется, да и убыток капнет в баланс...

Ну есть же ощутимая разница

Не возможно закрыть только нижнюю. "Нижней" позиции больше не существует. Есть только общая на 5 контрактов и по средней цене. Сидеть в локах не получится, но математически все верно. Например, если все если все три позиции окажутся в плюсе, то прибыль равна прибыли первой + прибыль второй + прибыль третьей. На рисунке убыток равен убытку первой + убыток второй + прибыль третьей.

 
Sergey Savinkin:

Не возможно закрыть только нижнюю. "Нижней" позиции больше не существует. Есть только общая на 5 контрактов и по средней цене. Сидеть в локах не получится, но математически все верно. Например, если все если все три позиции окажутся в плюсе, то прибыль равна прибыли первой + прибыль второй + прибыль третьей. На рисунке убыток равен убытку первой + убыток второй + прибыль третьей.

То есть на бирже все торгуют по средней цене, которую посчитать - как два пальца.

Наложите МА-шку и все будет. Сразу будет видна общая картина всего рынка. (на Вашем скрине район средней точки 2, никакой стакан не нужен и не спасет!!!)

Тогда кто же сидит на самых лучших ценах, то есть по краям ценового канала?

Не выгодно и всегда автоматически в проигрыше, первое что пришло в голову...

 
Renat Akhtyamov:

То есть на бирже все торгуют по средней цене, которую посчитать - как два пальца.

Наложите МА-шку и все будет. Сразу будет видна общая картина всего рынка. (на Вашем скрине район средней точки 2, никакой стакан не нужен и не спасет!!!)

Тогда кто же сидит на самых лучших ценах, то есть по краям ценового канала?

Не выгодно и всегда автоматически в проигрыше, первое что пришло в голову...

На форекс - брокер сидит на лучших ценах,

На бирже можете сами предложить лучшие цены.

Общий результат неттинг и хеджинг абсолютно одинаковый, если на хедж счете не применять закрытие встречным - то на нетто результат будет лучше.

 
Alexey Kozitsyn:

Плечо 1:1. Свопов нет, есть комиссия брокера и комиссия биржи. Комиссия брокера узнается у брокера, комиссия биржи - на сайте MOEX. Плюс, обратите внимание на понятие "Скальперской сделки".

Свопов конечно нет, они в цену заложены: чем дальше дата экспирации, тем сильнее цена фьючерса отличается от цены базового актива.
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