МОЕХ.Вопросы новичка - страница 4
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У меня на FORTS неттинг. И там именно так.
Сейчас сделал обзор
и действительно
вроде как брокеров с хеджем не нашел
---
допустим, открыто две продажи равного объема
сравните прибыль:
на МОЕХ закроется половина по средней цене позиции,
а на форексе с хеджем существует возможность закрыть только верхнюю половинку по цене открытия ордера и с гораздо большей прибылью
вобщем, пока не в экстазе, т.к
механизм по изменению цены позиции при выходе сделок из рынка(Out), отсутствует напрочь.........
Сейчас сделал обзор
и действительно
вроде как брокеров с хеджем не нашел
---
допустим, открыто две продажи равного объема
сравните прибыль:
на МОЕХ закроется половина по средней цене позиции,
а на форексе с хеджем существует возможность закрыть только верхнюю половинку по цене открытия ордера и с гораздо большей прибылью
вобщем, пока не в экстазе.........
Неправильно. От первой цены открытия до текущей, одна продажа даёт прибыль xxx. При открытии второй позиции, общая откроется не по текущей, а по средней. Таким образом от средней до текущей, прибыль составит те-же самые ххх денег... В итоге если цена дойдёт до "Жду" общая прибыль netting составит столько-же сколько и hadge.
Неправильно. От первой цены открытия до текущей одна продажа даёт прибыль xxx. При открытии второй позиции, общая откроется не по текущей, а по средней. Таким образом от средней до текущей прибыль составит те-же самые ххх денег... В итоге если цена дойдёт до "Жду" общая прибыль netting составит столько-же сколько и hadge.
Однако, если я закрою только верхнюю, средняя цена позиции на МОЕХ изменится?
Ответ - нет, а на форексе ответ - да.Поэтому, это совершенно два разных подхода к торговле и судить о финасовых итогах нельзя. Они будут железно разными.
Однако, если я закрою только верхнюю, средняя цена позиции изменится?
Ответ - нет, а на форексе ответ - да.
Открыты 3 позиции BUY 2, 2, 1 контрактов. Их цены усреднились (пунктирная линия).
Открыты 3 позиции BUY 2, 2, 1 контрактов. Их цены усреднились (пунктирная линия).
Я бы допустим закрыл нижнюю с прибылью, но как???
Как вариант, закрыть часть позиции на треть, но цена позиции не изменится, да и убыток капнет в баланс...
Ну есть же ощутимая разница
Я бы допустим закрыл нижнюю, но как???
Как вариант, закрыть часть позиции на треть, но цена не меняется, да и убыток капнет в баланс...
Ну есть же ощутимая разница
Не возможно закрыть только нижнюю. "Нижней" позиции больше не существует. Есть только общая на 5 контрактов и по средней цене. Сидеть в локах не получится, но математически все верно. Например, если все если все три позиции окажутся в плюсе, то прибыль равна прибыли первой + прибыль второй + прибыль третьей. На рисунке убыток равен убытку первой + убыток второй + прибыль третьей.
Не возможно закрыть только нижнюю. "Нижней" позиции больше не существует. Есть только общая на 5 контрактов и по средней цене. Сидеть в локах не получится, но математически все верно. Например, если все если все три позиции окажутся в плюсе, то прибыль равна прибыли первой + прибыль второй + прибыль третьей. На рисунке убыток равен убытку первой + убыток второй + прибыль третьей.
То есть на бирже все торгуют по средней цене, которую посчитать - как два пальца.
Наложите МА-шку и все будет. Сразу будет видна общая картина всего рынка. (на Вашем скрине район средней точки 2, никакой стакан не нужен и не спасет!!!)
Тогда кто же сидит на самых лучших ценах, то есть по краям ценового канала?
Не выгодно и всегда автоматически в проигрыше, первое что пришло в голову...
То есть на бирже все торгуют по средней цене, которую посчитать - как два пальца.
Наложите МА-шку и все будет. Сразу будет видна общая картина всего рынка. (на Вашем скрине район средней точки 2, никакой стакан не нужен и не спасет!!!)
Тогда кто же сидит на самых лучших ценах, то есть по краям ценового канала?
Не выгодно и всегда автоматически в проигрыше, первое что пришло в голову...
На форекс - брокер сидит на лучших ценах,
На бирже можете сами предложить лучшие цены.
Общий результат неттинг и хеджинг абсолютно одинаковый, если на хедж счете не применять закрытие встречным - то на нетто результат будет лучше.
Плечо 1:1. Свопов нет, есть комиссия брокера и комиссия биржи. Комиссия брокера узнается у брокера, комиссия биржи - на сайте MOEX. Плюс, обратите внимание на понятие "Скальперской сделки".