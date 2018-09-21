МОЕХ.Вопросы новичка - страница 2
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Если я буду торговать на демо MQ, я смогу спрогнозировать все затраты по торговле опираясь на вычеты на демо-счете?
Нет, т.к. как минимум, комиссия брокера вычисляется на основании размера вашего депозита.
Нет, т.к. как минимум, комиссия брокера вычисляется на основании размера вашего депозита.
Ок.
Спасибо большое за помощь!
Чую, нужно всё основательно проштудировать.
Все заработало.
Пока не вижу разницы с форексом
Только то, что минимум - 1 лот.
Точно так же мартинится, хотя говорили, что не работает:
В чем всё-таки разница?
Судя по картинке, вам нужно выключить хедж в настройках https://www.mql5.com/ru/forum/98459
Судя по картинке, вам нужно выключить хедж в настройках https://www.mql5.com/ru/forum/98459
То есть хедж на МОЕХ не работает, нужно отключить?
На бирже ТОЛЬКО неттинг!
На бирже ТОЛЬКО неттинг!
Судя по картинке, вам нужно выключить хедж в настройках https://www.mql5.com/ru/forum/98459
Действительно, неттинг это немножечко другая торговля. //трехэтажный мат опущен...
Программу придеться переписать, причем кардинально.
Действительно, неттинг это немножечко другая торговля. //трехэтажный мат опущен...
Программу придеться переписать, причем кардинально.
Вы думаете на межбанке есть хедж. На бирже нет и не будет хеджирование.
То есть возможность закрыть самую выгодную сделку в позиции отсутствует?
Также отсутствует информация о текущей прибыли составляющих позиции.
Вот например:
Как мне закрыть только верхнюю сделку или ордер?