МОЕХ.Вопросы новичка - страница 2

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Renat Akhtyamov:

Если я буду торговать на демо MQ, я смогу спрогнозировать все затраты по торговле опираясь на вычеты на демо-счете?

Нет, т.к. как минимум, комиссия брокера вычисляется на основании размера вашего депозита. 

 
Alexey Kozitsyn:

Нет, т.к. как минимум, комиссия брокера вычисляется на основании размера вашего депозита. 

Ок.

Спасибо большое за помощь!

Чую, нужно всё основательно проштудировать.

 
Renat Akhtyamov:

Все заработало.

Пока не вижу разницы с форексом

Только то, что минимум - 1 лот.

Точно так же мартинится, хотя говорили, что не работает:


В чем всё-таки разница?

Судя по картинке, вам нужно выключить хедж в настройках https://www.mql5.com/ru/forum/98459

Как подключиться к демо MOEX
Как подключиться к демо MOEX
  • 2016.10.21
  • www.mql5.com
Инструкция в картинках, как подключиться в демо-MOEX на торговом сервере MetaQuotes-Demo: 1. Меню "Файл" - "Открыть счёт ..." 2...
 
К тому же сможете пользоваться реальными объемами и "открытым интересом". Спред будет зависеть от стакана, проскальзывания могут быть значительными, особенно в вечернюю сессию (19:00 - 23:50). С 23:50 до 10:00, а также в субботу и воскресенье торговля не ведется. На открытии торговой сессии 10:00 могут быть серьезные гэпы. Стопы в это время могут срабатывать с большой (до нескольких секунд) задержкой.
 
Rafil Nurmukhametov:

Судя по картинке, вам нужно выключить хедж в настройках https://www.mql5.com/ru/forum/98459

То есть хедж на МОЕХ не работает, нужно отключить?
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Renat Akhtyamov:
То есть хедж на МОЕХ не работает, нужно отключить?

На бирже ТОЛЬКО неттинг!

 
Alexey Kozitsyn:

На бирже ТОЛЬКО неттинг!

Rafil Nurmukhametov:

Судя по картинке, вам нужно выключить хедж в настройках https://www.mql5.com/ru/forum/98459

Интересно. Пробую.
 

Действительно, неттинг это немножечко другая торговля. //трехэтажный мат опущен...

Программу придеться переписать, причем кардинально.

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Renat Akhtyamov:

Действительно, неттинг это немножечко другая торговля. //трехэтажный мат опущен...

Программу придеться переписать, причем кардинально.

Вы думаете на межбанке есть хедж. На бирже нет и не будет хеджирование.
 
Mikhail Goryunov:
Вы думаете на межбанке есть хедж. На бирже нет и не будет хеджирование.

То есть возможность закрыть самую выгодную сделку в позиции отсутствует?

Также отсутствует информация о текущей прибыли составляющих позиции.

Вот например:


Как мне закрыть только верхнюю сделку или ордер?

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