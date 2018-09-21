МОЕХ.Вопросы новичка - страница 16

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Помогите пожалуйста закинул денежку на mql5 а на торги выйти не могу

 
Алексей Богданов:

Помогите пожалуйста закинул денежку на mql5 а на торги выйти не могу

 
Алексей Богданов:

Помогите пожалуйста закинул денежку на mql5 а на торги выйти не могу

Чем торговать собираетесь?
 
вечная тема
 
Dmitriy Skub:
Чем торговать собираетесь?

Огурцами, если не возражаете...

 
Alexey Viktorov:

Огурцами, если не возражаете...

Возражаю!

Зачем, Вы, ФОРЕКСник, "блистаете" остроумием в этом разделе?

 
Алексей Богданов:

Помогите пожалуйста закинул денежку на mql5 а на торги выйти не могу

Не переживайте.

На этом форуме можно купить индикаторы, эксперты или подписаться на сигнал.

Все это платно.

 
prostotrader:

Возражаю!

Зачем, Вы, ФОРЕКСник, "блистаете" остроумием в этом разделе?

В этом разделе я только собираю для себя информацию. А это была простошутка в не совсем трезвом виде. Не обессудьте...
 

Всем привет!

Кто знает какой брокер использует МТ5 для торговли фьючерсами по евро британцу и ....?

То есть какой брокер сотрудничает с CME и при этом использует МТ5?

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