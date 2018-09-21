МОЕХ.Вопросы новичка - страница 16
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Помогите пожалуйста закинул денежку на mql5 а на торги выйти не могу
Помогите пожалуйста закинул денежку на mql5 а на торги выйти не могу
Помогите пожалуйста закинул денежку на mql5 а на торги выйти не могу
Чем торговать собираетесь?
Огурцами, если не возражаете...
Огурцами, если не возражаете...
Возражаю!
Зачем, Вы, ФОРЕКСник, "блистаете" остроумием в этом разделе?
Помогите пожалуйста закинул денежку на mql5 а на торги выйти не могу
Не переживайте.
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Возражаю!
Зачем, Вы, ФОРЕКСник, "блистаете" остроумием в этом разделе?
Всем привет!
Кто знает какой брокер использует МТ5 для торговли фьючерсами по евро британцу и ....?
То есть какой брокер сотрудничает с CME и при этом использует МТ5?