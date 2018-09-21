МОЕХ.Вопросы новичка - страница 12

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Renat Akhtyamov:

Приведите доводы в пользу биржи

Да я уже привел. А вот на вопросы Вы не ответили. Убеждать Вас не буду.

 
Думается, если аппонент не внимает доводам, то не стоит продолжать полемику...
 
Alexey Kozitsyn:

Да я уже привел. А вот на вопросы Вы не ответили. Убеждать Вас не буду.

Это:

Тут все прозрачно, Ваши сделки точно попадут на рынок и Вам точно отдадут заработанные деньги.

?

Повторюсь:

Все покупают и продают по одной и той же цене (а где же спред?), а весь рынок крутится в одной и той же неттинговой позиции.

Анализирует кукл объем покупок/продаж и клирингует всех 2 раза в день, чуток перегнав цену против большинства...

Конечно же не про фонды сказано, а про фьючи
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Это:

Тут все прозрачно, Ваши сделки точно попадут на рынок и Вам точно отдадут заработанные деньги.

?

Повторюсь:

Все покупают и продают по одной и той же цене (а где же спред?), а весь рынок крутится в одной и той же неттинговой позиции.

Анализирует кукл объем покупок/продаж и клирингует всех 2 раза в день, чуток перегнав цену против большинства...

Конечно не про фонды сказано, а про фьючи

Почитайте статью про биржевое ценообразование, пожалуйста.

 
Alexey Kozitsyn:

Почитайте статью про биржевое ценообразование, пожалуйста.

не нашел ни одного повода (стейты и прочее), чтобы заинтересоваться

ну и здесь успел почитать кое что...

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page118

ФОРТС. Вопросы по исполнению
ФОРТС. Вопросы по исполнению
  • 2018.09.03
  • www.mql5.com
С большими проблемами удалось это сделать (начальник отдела по работе с профессиональными клиентами ДЦ Открытие Евгений Сергеевич,.
 
Renat Akhtyamov:


Все покупают и продают по одной и той же цене (а где же спред?), а весь рынок крутится в одной и той же неттинговой позиции.

Спред плавающий, покупают и продают по цене в стакане с учетом ликвидности. И что такое "весь рынок в одной неттинговой позиции"?

Кстати, на бирже намного больше данных для анализа.

На форексе видны только цена и тиковый объем.

А на бирже и цена, и реальный объем, и стакан, и открытый интерес. Анализируй - сколько хочешь!

 
Sergey Savinkin:

Спред плавающий, покупают и продают по цене в стакане с учетом ликвидности. И что такое "весь рынок в одной неттинговой позиции"?

Кстати, на бирже намного больше данных для анализа.

На форексе видны только цена и тиковый объем.

А на бирже и цена, и реальный объем, и стакан, и открытый интерес. Анализируй - сколько хочешь!

вот поясняющий ответ


Теперь механизм.

Выше было сказано, что на бирже неттинг (все сделки сливаются в одну позицию).

Два раза в день клиринг, после которого у всех одна и та же цена

В результате каждого клиринга имеем на бирже всего лишь одну позицию по конкретной цене, для всех как ни странно

А меж покупателями (по Ask) и продавцами (по Bid) - спред.

Супер бизнес - продай дешево, купи дорого.

Поможет это? :

"Тут все прозрачно, Ваши сделки точно попадут на рынок и Вам точно отдадут заработанные деньги."

"на бирже и цена, и реальный объем, и стакан , и открытый интерес. Анализируй - сколько хочешь"

....

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

вот поясняющий ответ


Теперь механизм.

Выше было сказано, что на бирже неттинг (все сделки сливаются в одну позицию).

Два раза в день клиринг, после которого у всех одна и та же цена

В результате каждого клиринга имеем на бирже всего лишь одну позицию по конкретной цене, для всех как ни странно

А Вы понимаете, что после клиринга финансовый результат фиксируется на Вашем счете? Т.е. если на момент клиринга Вы в плюсе - плюс зафиксировался на Вашем счете с переоткрытием позиции по текущей цене. Если в минусе - соответственно - в минусе. Цели при этом у каждого участника рынка свои.

Renat Akhtyamov:

не нашел ни одного повода (стейты и прочее), чтобы заинтересоваться

ну и здесь успел почитать кое что...

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page118

А, Вам картинки нужны с горами золотыми... Статья не об этом, да. Она о том, как рынок функционирует. Для Вас - МАСТХЭВ!

 
Alexey Kozitsyn:

А Вы понимаете, что после клиринга финансовый результат фиксируется на Вашем счете? Т.е. если на момент клиринга Вы в плюсе - плюс зафиксировался на Вашем счете с переоткрытием позиции по текущей цене. Если в минусе - соответственно - в минусе. Цели при этом у каждого участника рынка свои.

А, Вам картинки нужны с горами золотыми... Статья не об этом, да. Она о том, как рынок функционирует. Для Вас - МАСТХЭВ!

Фиксация прибыли/убытка с чужой помощью и через некий чужой расчет лично мне не подходит.

Т.к. мой капитал начинает быть управляемым извне. (!!!)

Все таки на фондовом рынке нужно торговать фондами.

Учитывая это и все вышесказанное, я продолжаю писать стратегию.

 
Renat Akhtyamov:


Все покупают и продают по одной и той же цене, а весь рынок крутится в одной и той же неттинговой позиции.

Анализирует кукл объем покупок/продаж и клирингует всех 2 раза в день, чуток перегнав цену против большинства...

Элементарно капают бабули в карман, только не трейдера, увы...

не финиш, ахтунг

Приведите доводы в пользу биржи

Хоть понимаешь какую чушь несешь?

Какой кукл? Какого большинства?

На бирже нету большинства, это тебе не форекс кухня.

На бирже, в каждый момент времени, покупателей ровно столько сколько и продавцов, объемы их равны с точностью до минимального лота, ни больше не меньше.

И в какую сторону ты двинул бы рынок?

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