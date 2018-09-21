МОЕХ.Вопросы новичка - страница 12
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Приведите доводы в пользу биржи
Да я уже привел. А вот на вопросы Вы не ответили. Убеждать Вас не буду.
Да я уже привел. А вот на вопросы Вы не ответили. Убеждать Вас не буду.
Это:
Тут все прозрачно, Ваши сделки точно попадут на рынок и Вам точно отдадут заработанные деньги.
?
Повторюсь:
Все покупают и продают по одной и той же цене (а где же спред?), а весь рынок крутится в одной и той же неттинговой позиции.
Анализирует кукл объем покупок/продаж и клирингует всех 2 раза в день, чуток перегнав цену против большинства...Конечно же не про фонды сказано, а про фьючи
Это:
Тут все прозрачно, Ваши сделки точно попадут на рынок и Вам точно отдадут заработанные деньги.
?
Повторюсь:
Все покупают и продают по одной и той же цене (а где же спред?), а весь рынок крутится в одной и той же неттинговой позиции.
Анализирует кукл объем покупок/продаж и клирингует всех 2 раза в день, чуток перегнав цену против большинства...Конечно не про фонды сказано, а про фьючи
Почитайте статью про биржевое ценообразование, пожалуйста.
Почитайте статью про биржевое ценообразование, пожалуйста.
не нашел ни одного повода (стейты и прочее), чтобы заинтересоваться
ну и здесь успел почитать кое что...
https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page118
Все покупают и продают по одной и той же цене (а где же спред?), а весь рынок крутится в одной и той же неттинговой позиции.
Спред плавающий, покупают и продают по цене в стакане с учетом ликвидности. И что такое "весь рынок в одной неттинговой позиции"?
Кстати, на бирже намного больше данных для анализа.
На форексе видны только цена и тиковый объем.
А на бирже и цена, и реальный объем, и стакан, и открытый интерес. Анализируй - сколько хочешь!
Спред плавающий, покупают и продают по цене в стакане с учетом ликвидности. И что такое "весь рынок в одной неттинговой позиции"?
Кстати, на бирже намного больше данных для анализа.
На форексе видны только цена и тиковый объем.
А на бирже и цена, и реальный объем, и стакан, и открытый интерес. Анализируй - сколько хочешь!
вот поясняющий ответ
Теперь механизм.
Выше было сказано, что на бирже неттинг (все сделки сливаются в одну позицию).
Два раза в день клиринг, после которого у всех одна и та же цена
В результате каждого клиринга имеем на бирже всего лишь одну позицию по конкретной цене, для всех как ни странно
А меж покупателями (по Ask) и продавцами (по Bid) - спред.
Супер бизнес - продай дешево, купи дорого.
Поможет это? :
"Тут все прозрачно, Ваши сделки точно попадут на рынок и Вам точно отдадут заработанные деньги."
"на бирже и цена, и реальный объем, и стакан , и открытый интерес. Анализируй - сколько хочешь"
....
вот поясняющий ответ
Теперь механизм.
Выше было сказано, что на бирже неттинг (все сделки сливаются в одну позицию).
Два раза в день клиринг, после которого у всех одна и та же цена
В результате каждого клиринга имеем на бирже всего лишь одну позицию по конкретной цене, для всех как ни странно
А Вы понимаете, что после клиринга финансовый результат фиксируется на Вашем счете? Т.е. если на момент клиринга Вы в плюсе - плюс зафиксировался на Вашем счете с переоткрытием позиции по текущей цене. Если в минусе - соответственно - в минусе. Цели при этом у каждого участника рынка свои.
не нашел ни одного повода (стейты и прочее), чтобы заинтересоваться
ну и здесь успел почитать кое что...
https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page118
А, Вам картинки нужны с горами золотыми... Статья не об этом, да. Она о том, как рынок функционирует. Для Вас - МАСТХЭВ!
А Вы понимаете, что после клиринга финансовый результат фиксируется на Вашем счете? Т.е. если на момент клиринга Вы в плюсе - плюс зафиксировался на Вашем счете с переоткрытием позиции по текущей цене. Если в минусе - соответственно - в минусе. Цели при этом у каждого участника рынка свои.
А, Вам картинки нужны с горами золотыми... Статья не об этом, да. Она о том, как рынок функционирует. Для Вас - МАСТХЭВ!
Фиксация прибыли/убытка с чужой помощью и через некий чужой расчет лично мне не подходит.
Т.к. мой капитал начинает быть управляемым извне. (!!!)
Все таки на фондовом рынке нужно торговать фондами.
Учитывая это и все вышесказанное, я продолжаю писать стратегию.
Все покупают и продают по одной и той же цене, а весь рынок крутится в одной и той же неттинговой позиции.
Анализирует кукл объем покупок/продаж и клирингует всех 2 раза в день, чуток перегнав цену против большинства...
Элементарно капают бабули в карман, только не трейдера, увы...
не финиш, ахтунг
Приведите доводы в пользу биржи
Хоть понимаешь какую чушь несешь?
Какой кукл? Какого большинства?
На бирже нету большинства, это тебе не форекс кухня.
На бирже, в каждый момент времени, покупателей ровно столько сколько и продавцов, объемы их равны с точностью до минимального лота, ни больше не меньше.
И в какую сторону ты двинул бы рынок?