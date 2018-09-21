МОЕХ.Вопросы новичка - страница 13
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Хоть понимаешь какую чушь несешь?
Какой кукл? Какого большинства?
На бирже нету большинства, это тебе не форекс кухня.
На бирже, в каждый момент времени, покупателей ровно столько сколько и продавцов, объемы их равны с точностью до минимального лота, ни больше не меньше.
И в какую сторону ты двинул бы рынок?
апчХхиии
если ты продаешь и я тоже, то нас поровну: один покупатель и один продавец?
тебя ж не заставляют либо продать, либо купить
поэтому равенства покупок и продаж никогда не будет,
т.е. абсолютно никогда!
// иначе котир по линеечке ляжет и бирже каюкну я конечно не против, если сможешь объяснить, как получается равенство меж покупками и продажами?
Renat Akhtyamov:
апчХхиии
- будь здоров
если ты продаешь и я тоже, то нас поровну: один покупатель и один продавец?
тебя ж не заставляют либо продать, либо купить
поэтому равенства покупок и продаж никогда не будет,
т.е. абсолютно никогда!
иначе котир по линеечке ляжет.ну я конечно не против, если сможешь объяснить, как получается равенство меж покупками и продажами?
я не писатель и не преподаватель, тебе много раз советовали почитать статьи, там доходчиво всё изложено,
например эти;
https://www.mql5.com/ru/articles/1284 ,
https://www.mql5.com/ru/forum/12342 - тут не только про биржу.
Но попробую еще раз объяснить на пальцах,
у сделки всегда две стороны, один покупатель другой продавец,
если ты купил - значит тебе кто то продал, всегда паритет.
Сама биржа ничем не торгует, не покупает и не продает, только сводит клиентов и берет за это комиссию.
Биржа даже не знает какой у вас депозит. Для этого и сделан клиринг, чтобы начислить прибыль одной стороне сделки и зафиксировать убыток другой стороне сделки.
Сам клиринг никак не влияет на результат торговли. Если ты купил допустим по 1000 рублей а продал за 1200 рублей, однозначно будет прибыль 200 руб., хоть 100 клирингов будет за это время удержания позиции. Если не можешь запомнить по какой цене покупал (продавал), пиши в комментарий, после клиринга комментарий не исчезает.
я не писатель и не преподаватель, тебе много раз советовали почитать статьи, там доходчиво всё изложено,
например эти;
https://www.mql5.com/ru/articles/1284 ,
https://www.mql5.com/ru/forum/12342 - тут не только про биржу.
Но попробую еще раз объяснить на пальцах,
у сделки всегда две стороны, один покупатель другой продавец,
если ты купил - значит тебе кто то продал, всегда паритет.
Сама биржа ничем не торгует, не покупает и не продает, только сводит клиентов и берет за это комиссию.
Биржа даже не знает какой у вас депозит. Для этого и сделан клиринг, чтобы начислить прибыль одной стороне сделки и зафиксировать убыток другой стороне сделки.
Сам клиринг никак не влияет на результат торговли. Если ты купил допустим по 1000 рублей а продал за 1200 рублей, однозначно будет прибыль 200 руб., хоть 100 клирингов будет за это время удержания позиции. Если не можешь запомнить по какой цене покупал (продавал), пиши в комментарий, после клиринга комментарий не исчезает.
- будь здоров
спасибо!
Две стороны у сделки, когда она состоялась, т.е. закрыта.
При этом открытых нет.
Кукл переступает через открытые, они же влияют на цену.Сосбственно цена и есть кукловод.
- будь здоров
спасибо!
Две стороны у сделки, когда она состоялась, т.е. закрыта.
При этом открытых нет.
Про статьи - меньше знаешь, крепче спишь. //возможно богаче
У биржи всегда все сделки закрыты, т е парные. Это позиция у тебя может быть не закрыта.
А вообще, вся информация по открытым позициям есть на бирже в открытом доступе, можешь пользовать для анализа
сложи длинные позиции и отдельно короткие позиции.
Калькулятором пользоваться умеешь? )
У биржи всегда все сделки закрыты, т е парные. Это позиция у тебя может быть не закрыта.
А вообще, вся информация по открытым позиция есть на бирже в открытом доступе, можешь пользовать для анализа
сложи длинные позиции и отдельно короткие позиции.
Калькулятором пользоваться умеешь? )
Кукл переступает через открытые, они же и влияют на цену.
Сосбственно цена и есть кукловод.
PS
Кому интересны закрытые, смеёшься чтоли.
Клиринг же не закрывает тебе сделку полностью.
И говорит - тащи бабки ;)
PS 2
У мну калькулятор просверленный. Врёт.
;)
Кукл переступает через открытые, они же влияют на цену.
Сосбственно цена и есть кукловод.
PS
Кому интересны закрытые, смеёшься чтоли.
Клиринг же не закрывает тебе сделку полностью.
И говорит - тащи бабки ;)
АТАС!
какая каша в голове после форекса ...
АТАС!
какая каша в голове после форекса ...
ага
сложно мне понять new-wave
И говорит - тащи бабки ;)
Можешь не тащить бабки, а просто закрыть позицию (часть позиции), или придется платить за пользование чужими средствами,
или сами закроют по StopOut ))
Можешь не тащить бабки, а просто закрыть позицию (часть позиции), или придется платить за пользование чужими средствами,
или сами закроют по StopOut ))
супер
;)