МОЕХ.Вопросы новичка - страница 13

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Sergey Chalyshev:

Хоть понимаешь какую чушь несешь?

Какой кукл? Какого большинства?

На бирже нету большинства, это тебе не форекс кухня.

На бирже, в каждый момент времени, покупателей ровно столько сколько и продавцов, объемы их равны с точностью до минимального лота, ни больше не меньше.

И в какую сторону ты двинул бы рынок?

апчХхиии

если ты продаешь и я тоже, то нас поровну: один покупатель и один продавец?

тебя ж не заставляют либо продать, либо купить

поэтому равенства покупок и продаж никогда не будет,

т.е. абсолютно никогда!

// иначе котир по линеечке ляжет и бирже каюк

ну я конечно не против, если сможешь объяснить, как получается равенство меж покупками и продажами?
 

Renat Akhtyamov:

апчХхиии

- будь здоров

если ты продаешь и я тоже, то нас поровну: один покупатель и один продавец?

тебя ж не заставляют либо продать, либо купить

поэтому равенства покупок и продаж никогда не будет,

т.е. абсолютно никогда!

иначе котир по линеечке ляжет.

ну я конечно не против, если сможешь объяснить, как получается равенство меж покупками и продажами?

я не писатель и не преподаватель, тебе много раз советовали почитать статьи, там доходчиво всё изложено,

например эти;

https://www.mql5.com/ru/articles/1284 ,

https://www.mql5.com/ru/forum/12342 - тут не только про биржу.

Но попробую еще раз объяснить на пальцах,

у сделки всегда две стороны, один покупатель другой продавец,

если ты купил - значит тебе кто то продал, всегда паритет.

Сама биржа ничем не торгует, не покупает и не продает, только сводит клиентов и берет за это комиссию.

Биржа даже не знает какой у вас депозит. Для этого и сделан клиринг, чтобы начислить прибыль одной стороне сделки и зафиксировать убыток другой стороне сделки.

Сам клиринг никак не влияет на результат торговли. Если ты купил допустим по 1000 рублей а продал за 1200 рублей, однозначно будет прибыль 200 руб., хоть 100 клирингов будет за это время удержания позиции. Если не можешь запомнить по какой цене покупал (продавал), пиши в комментарий, после клиринга комментарий не исчезает.

Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
  • www.mql5.com
В середине 2011 года торговая платформа MetaTrader 5 прошла сертификацию на российской бирже "Российские торговые системы" (РТС) ныне объединенной с Московской международной валютной биржей (ММВБ) в единую Московскую биржу. Безусловно, это знаковое событие. Оно открыло возможность многим трейдерам попробовать себя на ниве биржевой торговли, при...
 
Sergey Chalyshev:

я не писатель и не преподаватель, тебе много раз советовали почитать статьи, там доходчиво всё изложено,

например эти;

https://www.mql5.com/ru/articles/1284 ,

https://www.mql5.com/ru/forum/12342 - тут не только про биржу.

Но попробую еще раз объяснить на пальцах,

у сделки всегда две стороны, один покупатель другой продавец,

если ты купил - значит тебе кто то продал, всегда паритет.

Сама биржа ничем не торгует, не покупает и не продает, только сводит клиентов и берет за это комиссию.

Биржа даже не знает какой у вас депозит. Для этого и сделан клиринг, чтобы начислить прибыль одной стороне сделки и зафиксировать убыток другой стороне сделки.

Сам клиринг никак не влияет на результат торговли. Если ты купил допустим по 1000 рублей а продал за 1200 рублей, однозначно будет прибыль 200 руб., хоть 100 клирингов будет за это время удержания позиции. Если не можешь запомнить по какой цене покупал (продавал), пиши в комментарий, после клиринга комментарий не исчезает.

- будь здоров

спасибо!

Две стороны у сделки, когда она состоялась, т.е. закрыта.

При этом открытых нет.

Кукл переступает через открытые, они же влияют на цену.

Сосбственно цена и есть кукловод.
 
Renat Akhtyamov:

- будь здоров

спасибо!

Две стороны у сделки, когда она состоялась, т.е. закрыта.

При этом открытых нет.

Про статьи - меньше знаешь, крепче спишь. //возможно богаче

У биржи всегда все сделки закрыты, т е парные. Это позиция у тебя может быть не закрыта.

А вообще, вся информация по открытым позициям есть на бирже в открытом доступе,  можешь пользовать для анализа

сложи длинные позиции и отдельно короткие позиции.

Калькулятором пользоваться умеешь? )

 
Sergey Chalyshev:

У биржи всегда все сделки закрыты, т е парные. Это позиция у тебя может быть не закрыта.

А вообще, вся информация по открытым позиция есть на бирже в открытом доступе,  можешь пользовать для анализа

сложи длинные позиции и отдельно короткие позиции.

Калькулятором пользоваться умеешь? )

Кукл переступает через открытые, они же и влияют на цену.

Сосбственно цена и есть кукловод.

PS

Кому интересны закрытые, смеёшься чтоли.

Клиринг же не закрывает тебе сделку полностью.

И говорит - тащи бабки ;)


PS 2

У мну калькулятор просверленный. Врёт.

;)

 
Renat Akhtyamov:

Кукл переступает через открытые, они же влияют на цену.

Сосбственно цена и есть кукловод.

PS

Кому интересны закрытые, смеёшься чтоли.

Клиринг же не закрывает тебе сделку полностью.

И говорит - тащи бабки ;)

АТАС!

какая каша в голове после форекса ...

 
Sergey Chalyshev:

АТАС!

какая каша в голове после форекса ...

ага

сложно мне понять new-wave

 
Renat Akhtyamov:


И говорит - тащи бабки ;)


Можешь не тащить бабки, а просто закрыть позицию (часть позиции), или придется платить за пользование чужими средствами, 

или сами закроют по StopOut ))

 
Sergey Chalyshev:

Можешь не тащить бабки, а просто закрыть позицию (часть позиции), или придется платить за пользование чужими средствами, 

или сами закроют по StopOut ))

супер

;)

 
Попробуйте 2 дня поторговать на РЕАЛЕ, пусть 1 контрактом вручную, многие вопросы отпадут сами собой.
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