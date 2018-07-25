Дифференциальные уровни Султонова

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Уважаемые форумчане, предлагаю на Ваше обсуждение дифференциальные уровни на предмет выявления их полезности. Уровни быков и медведей рассчитываются путём добавления опций в расчет индикатора https://www.mql5.com/ru/code/19139 . Они показывают относительную силу быков и медведей в виде ширины полос над и под ценой. Могут быть полезны при установке ТП и СЛ. Они могут неожиданно расширяться и/или сужаться. Когда сделаем индикатор, узнаем его свойства. Да, уровни имеют период, для которых рассчитываются.


Дифференциальный индикатор Султонова
Дифференциальный индикатор Султонова
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Линии индикатора - это накопленные суммы сил быков и медведей за заданный пользователем период. Методика расчета Расчет силы быков производится по формуле: BullsPower(i) - текущее значение силы быков; Close(i) - цена Close текущего бара; Close(i + 1) - цена Close предыдущего бара; N - период расчета индикатора; BUN - количество положительных...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые форумчане, предлагаю на Ваше обсуждение дифференциальные уровни на предмет на предмет выявления их полезности. Уровни быков и медведей рассчитываются путём добавления опций в расчет индикатора https://www.mql5.com/ru/code/19139 . Они показывают относительную силу быков и медведей в виде ширины полос над и под ценой. Могут быть полезны при установке ТП и СЛ. Они могут неожиданно расширяться и/или сужаться. Когда сделаем индикатор, узнаем его свойства. Да, уровни имеют период, для которых рассчитываются.


fCloseCur - fClosePrev

это основная идея, как я понял

 
Renat Akhtyamov:

fCloseCur - fClosePrev

это основная идея, как я понял

Разъясните, пожалуйста, fCloseCur - fClosePrev.

 
Уже лучше, продукт стоящий
 
Yousufkhodja Sultonov:

Разъясните, пожалуйста, fCloseCur - fClosePrev.

это же Ваш код или ...?

Я думаю что предметный разговор возможен только с автором

 
Renat Akhtyamov:

это же Ваш код или ...?

Я думаю что предметный разговор возможен только с автором

Автор кода Игорь Герасько https://www.mql5.com/ru/users/scriptong  Я попросил, в его личке, заглянуть сюда.

Ihor Herasko
Ihor Herasko
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Профиль трейдера
 
Renat Akhtyamov:

это же Ваш код или ...?

Я думаю что предметный разговор возможен только с автором

Я всего лишь автор кода. Автор идеи - Юсуф, о чем везде указано. Уточните, пожалуйста, предмет разговора.

 
Ihor Herasko:

Я всего лишь автор кода. Автор идеи - Юсуф, о чем везде указано. Уточните, пожалуйста, предмет разговора.

Юсуф задает мне вопрос по своей идее, но по Вашему коду.

комментируйте совместно, плиз

 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые форумчане, предлагаю на Ваше обсуждение дифференциальные уровни на предмет выявления их полезности. Уровни быков и медведей рассчитываются путём добавления опций в расчет индикатора https://www.mql5.com/ru/code/19139 . Они показывают относительную силу быков и медведей в виде ширины полос над и под ценой. Могут быть полезны при установке ТП и СЛ. Они могут неожиданно расширяться и/или сужаться. Когда сделаем индикатор, узнаем его свойства. Да, уровни имеют период, для которых рассчитываются.


А Вы понимаете, что Ваша сумма упрощается до простой разницы начального и конечного значений? :

SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) = Close(i)-Close(i+N+1)


Зачем так сложно: Cумма всех приращений N баров,

когда можно проще и понятнее : изменение цены за (N+1) баров.

 
Nikolai Semko:

А Вы понимаете, что Ваша сумма упрощается до простой разницы начального и конечного значений? :


Зачем так сложно: Cумма всех приращений N баров,

когда можно проще и понятнее : изменение цены за (N+1) баров.

На этот вопрос ответит Игорь Герасько.

 
Ihor Herasko:

Я всего лишь автор кода. Автор идеи - Юсуф, о чем везде указано. Уточните, пожалуйста, предмет разговора.

Здравствуйте, Игорь, с уровнями ознакомились, но, они мне не понравились ввиду сложности восприятия. Смысл обоих линий объединил, прибавив их разность к текущей цене, нашел некую цену, которую назвал рыночной ценой и получилось вот, что:

 Осторожно, заключаем, что, пока рыночная цена находится ниже текущей цены, держим СЕЛЛ. Посмотрим, как поведет себя индикатор, если он родиться, с периодом 100 как поведет себя далее:

Видим, что, индикатор также резко отреагировал на скачок цены, но, не спешит объявить БАЙ, вовремя, по признаку достижения текущей цены, закрыв все открытые ранее СЕЛЛ-ы. Все 100 ордеров закрылись с профитом. Видимо, индикатор имеет ввиду, что, скоро цена упадет, что, как видим, и случилось. Поэтому, мы вынуждены, после скачка цены, вновь открывать СЕЛЛ, поскольку, индикатор все еще надежно не пересек линию текущей цены. Смотрим, что произойдет далее:

Опять видим, что, большинство открытых СЕЛЛ закрылись с профитом после резкого скачка цены. Но, индикатор опять не объявляет БАЙ. Открываем СЕЛЛ и они закроются с профитом после очередного скачка цены в районе 280-го бара. С 281-го бара вновь открываем СЕЛЛ, поскольку, явного сигнала на БАЙ все еще нет. Или, можно быть вне рынка, поскольку, явного СЕЛЛ - а тоже нет. Смотрим далее:

Видим, что, после 324-го бара индикатор пересек текущую цену и оказался выше нее. Ставим БАЙ. Проследим судьбу ордеров БАЙ:

Видим, что, позиции БАЙ не наносят нам вреда и далее будем работать в режиме БАЙ. Не исключено, что, при выборе другого периода индикатора, получим результвты получше или похуже. Напомню, мы работали с периодом N=100 на ТФ Н1, по данным с 13 07 2006 года по 10 08 2006 года, что было под рукой.

Игорь, что не понятно, спрашивайте и, прошу, приступите к кодированию индикатора, пожалуйста. Индикатор предлагаю назвать: РЫНОЧНАЯ ЦЕНА или Market price {MP}.

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