Дифференциальные уровни Султонова
Уважаемые форумчане, предлагаю на Ваше обсуждение дифференциальные уровни на предмет на предмет выявления их полезности. Уровни быков и медведей рассчитываются путём добавления опций в расчет индикатора https://www.mql5.com/ru/code/19139 . Они показывают относительную силу быков и медведей в виде ширины полос над и под ценой. Могут быть полезны при установке ТП и СЛ. Они могут неожиданно расширяться и/или сужаться. Когда сделаем индикатор, узнаем его свойства. Да, уровни имеют период, для которых рассчитываются.
fCloseCur - fClosePrev
это основная идея, как я понял
fCloseCur - fClosePrev
это основная идея, как я понял
Разъясните, пожалуйста, fCloseCur - fClosePrev.
Разъясните, пожалуйста, fCloseCur - fClosePrev.
это же Ваш код или ...?
Я думаю что предметный разговор возможен только с автором
это же Ваш код или ...?
Я думаю что предметный разговор возможен только с автором
Автор кода Игорь Герасько https://www.mql5.com/ru/users/scriptong Я попросил, в его личке, заглянуть сюда.
это же Ваш код или ...?
Я думаю что предметный разговор возможен только с автором
Я всего лишь автор кода. Автор идеи - Юсуф, о чем везде указано. Уточните, пожалуйста, предмет разговора.
Я всего лишь автор кода. Автор идеи - Юсуф, о чем везде указано. Уточните, пожалуйста, предмет разговора.
Юсуф задает мне вопрос по своей идее, но по Вашему коду.
комментируйте совместно, плиз
Уважаемые форумчане, предлагаю на Ваше обсуждение дифференциальные уровни на предмет выявления их полезности. Уровни быков и медведей рассчитываются путём добавления опций в расчет индикатора https://www.mql5.com/ru/code/19139 . Они показывают относительную силу быков и медведей в виде ширины полос над и под ценой. Могут быть полезны при установке ТП и СЛ. Они могут неожиданно расширяться и/или сужаться. Когда сделаем индикатор, узнаем его свойства. Да, уровни имеют период, для которых рассчитываются.
А Вы понимаете, что Ваша сумма упрощается до простой разницы начального и конечного значений? :
SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) = Close(i)-Close(i+N+1)
Зачем так сложно: Cумма всех приращений N баров,
когда можно проще и понятнее : изменение цены за (N+1) баров.
А Вы понимаете, что Ваша сумма упрощается до простой разницы начального и конечного значений? :
Зачем так сложно: Cумма всех приращений N баров,
когда можно проще и понятнее : изменение цены за (N+1) баров.
На этот вопрос ответит Игорь Герасько.
Я всего лишь автор кода. Автор идеи - Юсуф, о чем везде указано. Уточните, пожалуйста, предмет разговора.
Здравствуйте, Игорь, с уровнями ознакомились, но, они мне не понравились ввиду сложности восприятия. Смысл обоих линий объединил, прибавив их разность к текущей цене, нашел некую цену, которую назвал рыночной ценой и получилось вот, что:
Осторожно, заключаем, что, пока рыночная цена находится ниже текущей цены, держим СЕЛЛ. Посмотрим, как поведет себя индикатор, если он родиться, с периодом 100 как поведет себя далее:
Видим, что, индикатор также резко отреагировал на скачок цены, но, не спешит объявить БАЙ, вовремя, по признаку достижения текущей цены, закрыв все открытые ранее СЕЛЛ-ы. Все 100 ордеров закрылись с профитом. Видимо, индикатор имеет ввиду, что, скоро цена упадет, что, как видим, и случилось. Поэтому, мы вынуждены, после скачка цены, вновь открывать СЕЛЛ, поскольку, индикатор все еще надежно не пересек линию текущей цены. Смотрим, что произойдет далее:
Опять видим, что, большинство открытых СЕЛЛ закрылись с профитом после резкого скачка цены. Но, индикатор опять не объявляет БАЙ. Открываем СЕЛЛ и они закроются с профитом после очередного скачка цены в районе 280-го бара. С 281-го бара вновь открываем СЕЛЛ, поскольку, явного сигнала на БАЙ все еще нет. Или, можно быть вне рынка, поскольку, явного СЕЛЛ - а тоже нет. Смотрим далее:
Видим, что, после 324-го бара индикатор пересек текущую цену и оказался выше нее. Ставим БАЙ. Проследим судьбу ордеров БАЙ:
Видим, что, позиции БАЙ не наносят нам вреда и далее будем работать в режиме БАЙ. Не исключено, что, при выборе другого периода индикатора, получим результвты получше или похуже. Напомню, мы работали с периодом N=100 на ТФ Н1, по данным с 13 07 2006 года по 10 08 2006 года, что было под рукой.
Игорь, что не понятно, спрашивайте и, прошу, приступите к кодированию индикатора, пожалуйста. Индикатор предлагаю назвать: РЫНОЧНАЯ ЦЕНА или Market price {MP}.
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Уважаемые форумчане, предлагаю на Ваше обсуждение дифференциальные уровни на предмет выявления их полезности. Уровни быков и медведей рассчитываются путём добавления опций в расчет индикатора https://www.mql5.com/ru/code/19139 . Они показывают относительную силу быков и медведей в виде ширины полос над и под ценой. Могут быть полезны при установке ТП и СЛ. Они могут неожиданно расширяться и/или сужаться. Когда сделаем индикатор, узнаем его свойства. Да, уровни имеют период, для которых рассчитываются.