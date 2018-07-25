Дифференциальные уровни Султонова - страница 4

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Nikolai Semko:

Похвально, а для МТ4?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Похвально, а для МТ4?

Спасибо, я пасс

 
Nikolai Semko:

Спасибо, я пасс

Рыночную цену для МТ4?

 
Nikolai Semko:

Мне очень удивительно слышать от программиста, чей рейтинг более чем в 5 раз больше моего что-то типа "сойдет и так"

Ни чего по уму рейтинг тут не значит. Он складывается со многих параметров, в том числе и от активности на форуме. Так что циферка как таковое может быть ориентиром, но не является мерилом

 
Yousufkhodja Sultonov:

Рыночную цену для МТ4?

Не понял.
Вы про Фриланс?
Нет, я фрилансом не занимаюсь принципиально. 
Здесь делов-то на пару минут для любого программиста на основе кода MQL5

 
Ihor Herasko:

В любой задаче имеет смысл что-то улучшить. Индикатор работает достаточно быстро. А оптимизировать ради оптимизации не вижу смысла. В свое время ставил его на десяток символов одновременно с периодом 1000 и более. Не ощущал какого-либо дискомфорта, чего, к примеру, не скажешь о стандартных индикаторах типа CCI.

Математической интерпретации не существует. Имеется лишь интерпретация показаний как есть. Бычья линия выше медвежьей (чтобы не основываться на цветах, т. к. цвета могут быть разные) - доминирование быков, наоборот - доминирование медведей. Проблема лишь в том, что, как и в случае пересечения двух МА, мы узнаем о сформированном тренде в лучшем случае в самом его конце.

Да, это я уже давно сделал. Просто не выкладывал, т. к. нет времени на создание описания для него. Да и, честно говоря, желания тоже.

Вы все еще верите в красные и синие линии? 

 
Алексей Тарабанов:

Вы все еще верите в красные и синие линии? 

Вот, на что способны красные и синие, жаль, что, Вы не верите: https://www.mql5.com/ru/forum/266510/page4#comment_8125948

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вот, на что способны красные и синие, жаль, что, Вы не верите: https://www.mql5.com/ru/forum/266510/page4#comment_8125948

Теперь полный... комплект.

Например, самое простое - всего одна - две сделки на демо.

 
Renat Akhtyamov:

Теперь полный... комплект.

Например, самое простое - всего одна - две сделки на демо.

Полный комплект чего?

Почему всего одна - две сделки, и непременно, на демо?

 
Код чуть подправил
Файлы:
BullsvBears.mq5  14 kb
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