Дифференциальные уровни Султонова - страница 3
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Юсуф задает мне вопрос по своей идее, но по Вашему коду.
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Давайте вопрос. Если смогу, то отвечу.
Давайте вопрос. Если смогу, то отвечу.
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Дифференциальные уровни Султонова
Renat Akhtyamov, 2018.07.21 09:48
fCloseCur - fClosePrev
это основная идея, как я понял
Да, я не увидел, что у вас в сумму включаются только приращения одного знака (положительные для Bull и отрицательные для Bear).
Поэтому упростить конечно же нельзя.
Позволю себе некоторые замечания и пожелания.1. Заглянул в код и немножко был шокирован неоптимальностью в плане потребления ресурсов.
Зачем вы на каждом тике делаете полный цикл расчета текущего значения?
Т.е. если по умолчанию у Вас i_nPeriod = 1000, то чтобы посчитать текущее значение, ваш код (функция ProcessBar) осуществляет полный цикл (1000 раз) вычисления суммы приращений.
Достаточно сохранять предыдущее значение и на основе его получать новое значение за один проход , а не за 1000, если нового бара еще нет. А если новый бар появился, то за два прохода вместо 1000.
Т.е. ваш код можно легко убыстрить в количество раз, равное периоду расчета. ( По умолчанию в 1000 раз)
В любой задаче имеет смысл что-то улучшить. Индикатор работает достаточно быстро. А оптимизировать ради оптимизации не вижу смысла. В свое время ставил его на десяток символов одновременно с периодом 1000 и более. Не ощущал какого-либо дискомфорта, чего, к примеру, не скажешь о стандартных индикаторах типа CCI.
2. Так же было бы полезно указать математическую интерпретацию линий Вашего индикатора, чтобы люди понимали смысл:Красная линия - это среднее арифметическое отрицательных значений приращений баров,
а синяя - среднее арифметическое положительных приращений баров на наблюдаемом периоде N баров.
Математической интерпретации не существует. Имеется лишь интерпретация показаний как есть. Бычья линия выше медвежьей (чтобы не основываться на цветах, т. к. цвета могут быть разные) - доминирование быков, наоборот - доминирование медведей. Проблема лишь в том, что, как и в случае пересечения двух МА, мы узнаем о сформированном тренде в лучшем случае в самом его конце.
3. В Ваш индикатор напрашивается дополнительная гистограмма - разница между красной и синей линиями. Она будет более информативнее для принятия решения по смене тренда.
Да, это я уже давно сделал. Просто не выкладывал, т. к. нет времени на создание описания для него. Да и, честно говоря, желания тоже.
Индикатор DDA может быть размещен как в отдельном, так и в совместн
Индикатор DDA может быть размещен как в отдельном, так и в совместном окне с индикатором DA:
мой красный индикатор, индикатор DDA - зеленый, кто-нибудь видит разницу?
мой индикатор это цены закрытия баров относительно цены открытия дня
fCloseCur - fClosePrev
это основная идея, как я понял
Основная идея - вычисление суммы этих разниц, а затем сравнение разниц по медведям и быкам. Чуть сложнее МАшки.
мой красный индикатор, индикатор DDA - зеленый, кто-нибудь видит разницу?
мой индикатор это цены закрытия баров относительно цены открытия дня
есть чуток
есть чуток
ну значит этот индикатор DDA ничего и не вычисляет, берем цену открытия дня и относительно нее любым способом нормируем цены закрытия бара
на других ТФ будут видны отличия, но думаю дело в точке отсчета, но увы нет такой точки отсчета на рынке, начало дня есть еще логическое объяснение - флет, который показывает уровень цены без участников торговли
В любой задаче имеет смысл что-то улучшить. Индикатор работает достаточно быстро. А оптимизировать ради оптимизации не вижу смысла. В свое время ставил его на десяток символов одновременно с периодом 1000 и более. Не ощущал какого-либо дискомфорта, чего, к примеру, не скажешь о стандартных индикаторах типа CCI.
Мне очень удивительно слышать от программиста, чей рейтинг более чем в 5 раз больше моего что-то типа "сойдет и так", когда речь идет о убыстрении кода даже не в разы, а на порядки.
Хорошо - я найду время, чтобы не быть голословным. Напишу новую версию данного индикатора, только код будет на порядки быстрее.
Дайте мне полчаса.
Тестировщик показал, что выигрыш в скорости расчета в течении одного месяца на основе реальных тиков, составляет 700 раз при периоде 1000