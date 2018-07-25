Дифференциальные уровни Султонова - страница 5
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Если годный программист говорит что там делов на пять минут, то даже качать думаю не следует. НУ не такой он уж и просто этот рынок, чтобы вот так просто поддастся коду написанному за 5 минут, да хоть за день......
Юсуф, твоя картинка тестовая полная лажа и все это видят. НУ ты сам подумай.
Ты сейчас пытаешься забрать у меня деньги используя копеешный индюк, когда как у меня система ИИ!. Как ты думаешь кто победит? Это просто пример. "Скайнет" у меня не такой уж и сильный по сравнению с банковскими или фондовскими, НО и то я со своим ИИ сильнее тебя, что делает твой успех крайне мало вероятным. Подумай!!!! Не возможно заработать хорошие деньги имея твой индюк. Я даже по картинке Николая Семко вижу его ущербность (минуса не плохие). Бросай ты эту свою ерунду. НЕ может быть статистически стабыльных систем на рынке жестко написанных кодом. Только системы ИИ, которые переобучаются постоянно находя всегда разные законы рынка могут еще как то следовать за рынком и быть в теме. И то не у всех это получается, я таки не милионер пока что ещё. Но я всё равно сильнее с ИИ, чем ты со своим идникатором или набором индикаторов коих у тебя уже не мало, насколько мне известно. А теперь прикинь свои шансы!!!!
Если годный программист говорит что там делов на пять минут, то даже качать думаю не следует. НУ не такой он уж и просто этот рынок, чтобы вот так просто поддастся коду написанному за 5 минут, да хоть за день......
Юсуф, твоя картинка тестовая полная лажа и все это видят. НУ ты сам подумай.
Ты сейчас пытаешься забрать у меня деньги используя копеешный индюк, когда как у меня система ИИ!. Как ты думаешь кто победит? Это просто пример. "Скайнет" у меня не такой уж и сильный по сравнению с банковскими или фондовскими, НО и то я со своим ИИ сильнее тебя, что делает твой успех крайне мало вероятным. Подумай!!!! Не возможно заработать хорошие деньги имея твой индюк. Я даже по картинке Николая Семко вижу его ущербность (минуса не плохие). Бросай ты эту свою ерунду. НЕ может быть статистически стабыльных систем на рынке жестко написанных кодом. Только системы ИИ, которые переобучаются постоянно находя всегда разные законы рынка могут еще как то следовать за рынком и быть в теме. И то не у всех это получается, я таки не милионер пока что ещё. Но я всё равно сильнее с ИИ, чем ты со своим идникатором или набором индикаторов коих у тебя уже не мало, насколько мне известно. А теперь прикинь свои шансы!!!!
Михаил, рад за Вас и Ваш ИИ, только будьте осторожны, чтобы он не превратился в другой ИИ - Искусственный Идеотизм!!!!
А на счет кто победит - заведите реальный счет, я завел 3-го июля, будем сравнивать мой копеечный индикатор с Вашим продвинутым ИИ.
Тестировщик показал,
Кто такой тестировщик? Может профилировщик?
что выигрыш в скорости расчета в течении одного месяца на основе реальных тиков, составляет 700 раз при периоде 1000
Я подхожу к программированию с точки зрения правильности работы программы, а не ее скорости. Скорость у меня на 3-ем месте.
К сожалению, Ваш код невалиден (поставил период 1):
В погоне за скоростью программисты упрощают код и смотрят сквозь пальцы на возможные ошибки исполнения. Да, в процессе устранения этих ошибок приходится жертвовать быстродействием. Но я больше склоняюсь к: "Лучше медленнее, но правильно, чем быстро и не всегда правильно."
Михаил, рад за Вас и Ваш ИИ, только будьте осторожны, чтобы он не превратился в другой ИИ - Искусственный Идеотизм!!!!
А на счет кто победит - заведите реальный счет, я завел 3-го июля, будем сравнивать мой копеечный индикатор с Вашим продвинутым ИИ.
Привет)
Вот так надо писать в теме машинистов -обучальщиков.)) а то они там годами что то пишут, и нет результата.
Кто такой тестировщик? Может профилировщик?
Я подхожу к программированию с точки зрения правильности работы программы, а не ее скорости. Скорость у меня на 3-ем месте.
К сожалению, Ваш код невалиден (поставил период 1):
В погоне за скоростью программисты упрощают код и смотрят сквозь пальцы на возможные ошибки исполнения. Да, в процессе устранения этих ошибок приходится жертвовать быстродействием. Но я больше склоняюсь к: "Лучше медленнее, но правильно, чем быстро и не всегда правильно."
Спасибо, коллега, что указали на ошибку.
Действительно лажанулся, когда писал на скорую руку.
Исправил.
Если и существует практическое применение данного индикатора (в чем я до конца не уверен), то лучше на цене Close не зацикливаться.
Поэтому предпочтительней вариант с
Если и существует практическое применение данного индикатора (в чем я до конца не уверен), то лучше на цене Close не зацикливаться.
Поэтому предпочтительней вариант с
Николай, по моему, ведь, только на цене Close индикатор будет реагировать на каждый тик или я не прав? Объясните, пожалуйста, свой код в словесном варианте.
Николай, по моему, ведь, только на цене Close индикатор будет реагировать на каждый тик или я не прав? Объясните, пожалуйста, свой код в словесном варианте.
На каждый тик индикатор будет реагировать при построении по ценам:
При построении по ценам High и Low индикатор будет реагировать на момент изменения этой цены
При построении по Open - только на открытии нового бара.
Но это не все цены, по которым можно рассчитать индикатор, а лишь из набора ENUM_APPLIED_PRICE.
В принципе, ему можно подсунуть любой массив данных, по которому он и будет рассчитан.
Николай, по моему, ведь, только на цене Close индикатор будет реагировать на каждый тик или я не прав? Объясните, пожалуйста, свой код в словесном варианте.
на каждый тик будут реагировать еще два последних варианта:
Для чего нужен более быстрый расчет?
Чтобы меня не считали занудой приведу только один пример.
Вот я в код добавил управление периодом с помощью мыши. Так более быстрее и нагляднее и индикатор словно оживает.
Благодаря быстрому алгоритму просчета индикатора нет никакого торможения и моргания.
Причем скорость расчета не зависит от периода.
При периоде 50 и 5000 скорость будет одинаковая в отличии от первоначального варианта данного индикатора в этой ветке.
Управление:
- для начала изменения периода нажмите Ctrl и двигайте мышкой
- для окончания изменения периода нажмите любую другую клавишу или кликните мышкой.