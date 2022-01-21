Добавьте перевод своего продукта в Маркете или закажите во Фрилансе - страница 5
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Ваша мысль понятна, вы её в разных вариантах несколько раз выше повторили.
Эта ваша мысль правильная, но она совершенно не состоятельная.
Кто будет делать нормальный англо-перевод? Разработчик/переводчик #1 или #5 из фриланса? Допустим заказали разработчику #7 из фриланса -- он перевёл. Как проверить что он перевёл качественно или нормально, в вашей терминологии?
Поместили в этом переводе в маркете -- модератор маркета говорит, что перевод в стиле "мой твой мой до дыр, приходи моя ещё туда". Что дальше делать? Обращаться к разработчику/переводчику #3 из фриланса?
Допустим, определился круг нормальный переводчиков. Обратились к одному из них. Он сказал "загружен, приходите через два месяца". Дальше что делать?
Единственный нормальный вариант -- это когда функция перевода капитализирована непосредственно в маркете, функция оплачивается продавцом и конкретный, отобранный МК переводчик делает нормальный перевод за деньги продавца.
да тут как зайдешь на некоторые продукты и диву даешься , откуда такая цена....
тут мало адекватных авторов.
Ну это очень условно всё) я про адекватность. К счастью, у Маркета пока нет аренды за выставленный продукт)
10-20 уже давно нет.
как я говорил ранее - такие продукты, за которыми автор не следит, я бы отправлял бы в архив! (в таких продуктах даже строгих проверок еще нет. Маркет может пострадать)
мин цена уже 30.
Только что сделал снимок
я понимаю ваши слова и понимаю администрацию Маркета. Все на личном опыте. "Добавь то, Добавь сё"
вот смотрите сейчас:
Пусть внутри сервиса будут свои переводчики, фрилансеры, а кнопка это всего лишь автоматическое создание заявки. Как пример.
Скрытые от обычного фриланса. Внутренний сервис перевода.
как сказали выше - перевести 5-8 программ за день человеку, который в этом ПРОФИ, не составит труда. и штат держать не надо. Платит не администрация, а продавец.!
А кто будет заниматься наймом, обучением, администрированием всех этих переводчиков? Это огромная и довольно затратная деятельность, должен Вам сказать, и чем дальше, тем всё больше.
А кто будет заниматься наймом, обучением, администрированием всех этих переводчиков? Это огромная и довольно затратная деятельность, должен Вам сказать, и чем дальше, тем всё больше.
и не нужно
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Добавьте перевод своего продукта в Маркете или закажите во Фрилансе
Rashid Umarov, 2018.07.20 14:06
Создавайте заказы на перевод и присылайте ссылку на них мне в личку - я их переправлю тем переводчикам с форума, кто нам помогал с переводами.
Думаю, будут отклики.
уже есть такие люди. Работы им будет много, большой заработок.
никого не надо администрировать. Им платить будет ПРОДАВЕЦ! с своего заработанного кошелька.!
Это старые продукты, которые не обновляются. в которых нет даже строгих правил маркета по проверкам.
я и говорю, такие продукты в архив надо заносить.
Да даже с 30 маржа 6 составляет. И не факт что он возьмется.
дело не в марже, а в стоимости перевода в БЮРО ПЕРЕВОДОВ!
средняя цена 5 $ за 1 лист (1800 символов)
Да с нормальной стоимости продукта. Перевод и тут окупается. Я к этому веду. Что для продаваемых продуктов по крайней мере если на них уже набежала определенная сумма продаж. Можно оставить бесплатный перевод.
и я бы еще добавил модерацию вне очереди.
Качественный перевод - можно заказать и в БЮРО, но зачем далеко ходить? зачем отдавать деньги на сторону, если можно потратить внутри сервиса, но с проверенными переводчиками.
Я создавал заявки по переводу. Это смешно. Уровень знания английского у 90% никакой. Искать и пробовать разных переводчиков, тоже не хочется.
я быстрее переведу с гуглем и исправлю ошибки. Но это все равно будет описание-инвалид, что снизит привлекательность. Потеряю не только лишь я.
В итоге придём к тому, что без заказа перевода, исключительно на Маркете, выставление нового продукта может превратится в долгую процедуру модерации).
А вы думаете, что заказ с фриланса даст 100 % результат?
нет, я просто за равные права без каких-либо очередей и других, возможных, ограничений)