Добавьте перевод своего продукта в Маркете или закажите во Фрилансе - страница 7
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Тут нужно искать золотую середину, а не рубить с плеча как это происходит сейчас. Может и платный перевод стоит ввести в том же маркете. Фриланс не дает гарантии качественного перевода.
Ну и нет бесплатного перевода, уменьшается и качество предоставляемой услуги продавцам, значит и процентовку не мешало бы уменьшить. И кстати можно сделать вариант. С переводом 20%, без перевода меньше, допустим 10%-15%.
Согласен. Но я говорил об ином - о дешёвом сегменте продуктов, который Владислав предлагает в урну.
И индикаторы? Тоже в архив на свалку? Собранные в обновлённых версиях компилятора, но не изменяемых больше по причине, что не должны они тридцать стоить.
Это ограничение легко обходится. Ставится цена 0, а аренда на год 10$. И все. Плати десятку и пользуйся целый год.
Согласен. Но я говорил об ином - о дешёвом сегменте продуктов, который Владислав предлагает в урну.
По поводу урны (перенос в архивную ветку) может быть вариант, если долгое время продукт не пользуется спросом, то-есть отсутствует его скачивание даже демо версий долгое время. И если спрос возобновляется то и продукт восстанавливается в основной ветке. Это немного почистит маркет от невостребованных продуктов.
Это ограничение легко обходится. Ставится цена 0, а аренда на год 10$. И все. Плати десятку и пользуйся целый год.
Нулевую цену не поставить. А для бесплатных продуктов нет платной аренды - это совсем уже ни к чему - если он бесплатный, то зачем арендовать за деньги?
Есть вещи, цена которым 10 - 15 долларов. Остаётся вариант - ставить 30, и вводить дешёвую аренду. Но ведь можно не обновлять, когда там уже нечего обновлять, и цену оставить реальную, и ещё аренду с более низкой ценой добавить. Вот такой вариант остаётся один - не обновлять, а оставить как есть.
Но если их с лёгкой руки вывалить на свалку, то они вернутся обратно, но уже за 30. Зачем? Конечный потребитель всегда платит своим карманом.
Нулевую цену не поставить.
Ну да, ну да. А как же я ее поставил месяц назад? ))
Снимаете галочку бесплатно и снимаете галочку "Продажа". Оставляете только аренду. И - вуаля! В маркете светится цена 10$.
По поводу урны (перенос в архивную ветку) может быть вариант, если долгое время продукт не пользуется спросом, то-есть отсутствует его скачивание даже демо версий долгое время. И если спрос возобновляется то и продукт восстанавливается в основной ветке. Это немного почистит маркет от невостребованных продуктов.
Раз-два раза в месяц - это востребованный? Но на постоянной основе:
Мало покупаются, но постоянно на протяжении четырёх лет с момента публикации. Обновление завершено на момент повышения минимальной цены.
Это востребованные продукты? Или никому не нужный мусор?
И как вы предлагаете оценивать востребованность? И как доставать из архива обратно, если они в архиве и нет их в маркете?
Ну да, ну да. А как же я ее поставил месяц назад? ))
Снимаете галочку бесплатно и снимаете галочку "Продажа". Оставляете только аренду. И - вуаля! В маркете светится цена 10$.
Не знал о таком. Давно не публиковался в маркете.
Это немного почистит маркет от невостребованных продуктов.
невостребованные продукты чистит сортировка по рейтингу. он специально для это и придуман.
Раз-два раза в месяц - это востребованный? Но на постоянной основе:
Мало покупаются, но постоянно на протяжении четырёх лет с момента публикации. Обновление завершено на момент повышения минимальной цены.
Это востребованные продукты? Или никому не нужный мусор?
И как вы предлагаете оценивать востребованность? И как доставать из архива обратно, если они в архиве, и нет их в маркете?
Заметьте, я не написал какое время не востребован. Тут нужно думать. Вполне возможны варианты от6 до 12 месяцев мертвого продукта. И ведь такие наверняка сейчас лежат в общей куче создавая массовость.
А по поводу архивной ветки, так оставить в нее отдельный доступ. Это делается довольно просто. Не вам мне объяснять принцип данной работы сервера.
Заметьте, я не написал какое время не востребован. Тут нужно думать. Вполне возможны варианты от6 до 12 месяцев мертвого продукта. И ведь такие наверняка сейчас лежат в общей куче создавая массовость.
Они мешают кому? Мешать они могут лишь тем, кто проталкивает своё. И проталкивает любой ценой, даже в открытую предлагая чужие коды убрать - конкуренции чтобы меньше было - из-за этих кодов их красивые картинки не видать... На каждый товар может найтись свой покупатель.