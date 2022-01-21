Добавьте перевод своего продукта в Маркете или закажите во Фрилансе - страница 4
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И еще кто гарантирует что во фрилансе будет качественный перевод ? Я уже получал перевод из фриланса по аналогии "Стул банан торговать хорошо..."
И еще кто гарантирует что во фрилансе будет качественный перевод ?
так поэтому и просим возможность перевода штатными переводчиками за оплату, можно прямо в черновике продукта
так поэтому и просим возможность перевода штатными переводчиками за оплату, можно прямо в черновике продукта
Да да да, +1 к этой идее...
Перевести срочно +50% ... Все счастливы будут ...
Заполнить все 7 языков - это для гурманов)
Маркету вообще стоит отказаться от многоязычности в описании, вполне достаточно одного языка - английского. Это и перекосы в переводах исключит и отслеживать кривопереводы гораздо легче. Лучшим решением, на мой взгляд, будет сделать таблично-шаблонный формат заполнения описания.
Мне кажется, что вы все сгущаете краски.
Сейчас посмотрел в разделе Общее Обсуждение (General) англ части форума - первые семь веток (которые сверху) - из каких стран -
Это только те семь веток, что на скриншоте.
И они все постят - кто знает английский, кто не знает и со встроенным тут в каждом посте переводчике, кто с гуглом, и т.д. И в сервисах они, и на сигналы подписываются, и вопросы задают по английски как могут, т.д.
И продукты в Маркете они покупают.
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Просто, вы "сгущаете краски" ...
Сделайте нормальный англ перевод, и он - как основной, а от него - уже все остальные языки (если они нужны - не все нужны ...).
Маркету вообще нужно сказать спасибо, что они, в задаче оптимизации, выбрали наиболее лояльное решение для авторов продуктов - убрали переводы своими силами, а не подняли плату за услуги Маркета до 30-40%, например. Уверен, что и при таких % количество авторов только бы увеличивалось.
пострадали бы покупатели, потому что автор бы заложил эти 40 % в цену. Это не выход.
речь не о том, чтобы согласится с всем , а о том, чтобы добавить кнопку
"Хочу перевод за 10 $ (20$)"
пострадали бы покупатели, потому что автор бы заложил эти 40 % в цену. Это не выход.
речь не о том, чтобы согласится с всем , а о том, чтобы добавить кнопку
"Хочу перевод за 10 $ (20$)"
Не подняли бы) потому как среди авторов есть реальная конкуренция в отличии от площадок аналогичных Маркету.
И такую кнопку, на мой взгляд, делать не будут, потому как это в конечном итоге приведёт к тому от чего Маркет хочет уйти.
Сделайте нормальный англ перевод, и он - как основной, а от него - уже все остальные языки (если они нужны - не все нужны ...).
Ваша мысль понятна, вы её в разных вариантах несколько раз выше повторили.
Эта ваша мысль правильная, но она совершенно не состоятельная.
Кто будет делать нормальный англо-перевод? Разработчик/переводчик #1 или #5 из фриланса? Допустим заказали разработчику #7 из фриланса -- он перевёл. Как проверить что он перевёл качественно или нормально, в вашей терминологии?
Поместили в этом переводе в маркете -- модератор маркета говорит, что перевод в стиле "мой твой мой до дыр, приходи моя ещё туда". Что дальше делать? Обращаться к разработчику/переводчику #3 из фриланса?
Допустим, определился круг нормальный переводчиков. Обратились к одному из них. Он сказал "загружен, приходите через два месяца". Дальше что делать?
Единственный нормальный вариант -- это когда функция перевода капитализирована непосредственно в маркете, функция оплачивается продавцом и конкретный, отобранный МК переводчик делает нормальный перевод за деньги продавца.
И такую кнопку, на мой взгляд, делать не будут, потому как это в конечном итоге приведёт к тому от чего Маркет хочет уйти.
я понимаю ваши слова и понимаю администрацию Маркета. Все на личном опыте. "Добавь то, Добавь сё"
вот смотрите сейчас:
Пусть внутри сервиса будут свои переводчики, фрилансеры, а кнопка это всего лишь автоматическое создание заявки. Как пример.
Скрытые от обычного фриланса. Внутренний сервис перевода.
как сказали выше - перевести 5-8 программ за день человеку, который в этом ПРОФИ, не составит труда. и штат держать не надо. Платит не администрация, а продавец.!