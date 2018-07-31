Каким Вы представляете себе процесс обучения трейдингу...? - страница 5

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Igor Makanu:
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Да, Вы правы - можно найти очень много "умных мыслей" как за обучение, так и против...

Но всем известно, что УЧИТЕЛЯ играют огромную роль в становлении характера, навыков человека, получения нужного объема знаний... И дальнейшего развития науки , техники, технологий...  

Можно по разному относиться к вопросу обучения трейдингу...  Каждый Трейдер должен сам для себя решить вопрос дополнительного обучения, учитывая свои успехи в трейдинге!

 
Fast528:

думаю там просто какие то навыки + дисциплина и умение себя показать, дальше все зависит от спортсмена, вопрос вообще то не в этом был

если человек 20 лет двигается в одном напрвлении, как тренер может поменять это? никак

Это зависит от результата работы тренера. Если свои ученики добываются высокими достижениями, значит он хороший тренер, а если нет, то должен уйти в отставку.

Посмотрите хороших тренеров в спорте, все они когда-то были заслуженными мастерами.

А что касается к форексу, то иногда бывает так, что у кого-то есть хорошая, прибыльная стратегия, но он сам не умеет торговать, не выдерживают нервы, или не хочет всё время следить за компьютером.

В этом случае, можно собирать много учеников, бесплатно обучать их, подобрать хороших, инвестировать и пусть работают для вас и получат свои проценты от прибыли. 

Так делают некоторые брокерские компании.

 
Evgeniy Zhdan:
Сто лет назад я проходил очное обучение в Альпари. Под конец оказалось, что преподаватель сам на своём счёту зарабатывает около 5% в год в лучшем случае. Ну и нах такое обучение?
Да, таких примеров в интернете можно найти очень много...  Это как раз и создает негативное отношение к обучению.  Но время идет, и ситуация будет меняться к лучшему - я в этом уверен!
 
Petros Shatakhtsyan:

Это зависит от результата работы тренера. Если свои ученики добываются высокими достижениями, значит он хороший тренер, а если нет, то должен уйти в отставку.

Посмотрите хороших тренеров в спорте, все они когда-то были заслуженными мастерами.

А что касается к форексу, то иногда бывает так, что у кого-то есть хорошая, прибыльная стратегия, но он сам не умеет торговать, не выдерживают нервы.

В этом случае, можно собирать много учеников, бесплатно обучать их, подобрать хороших, инвестировать и пусть работают для вас и получат свои проценты от прибыли. 

Так делают некоторые брокерские компании.

полностью согласен

и со всеми на ты до 2028 года)

 
Serqey Nikitin:

Но всем известно, что УЧИТЕЛЯ играют огромную роль в становлении характера, навыков человека, получения нужного объема знаний... И дальнейшего развития науки , техники, технологий...  

Можно по разному относиться к вопросу обучения трейдингу...  Каждый Трейдер должен сам для себя решить вопрос дополнительного обучения, учитывая свои успехи в трейдинге!

большую роль играют в становлении характера, лишь личный пример, как и в практике, так и в глубоком знании процесса/механизма функционирования рынка (сведение ордеров, принципы хеджирования опционами, конкретные принципы торговли банками ), а все остальное.... я обычно это называю "ковырянье в носу с задумчивым видом" 

личный пример, Привалов сейчас активно торгует и обучает, был еще несколько лет назад молодой человек здесь на форуме, потом он обучал группы, ник жаль не помню, где то были его вебинары у меня, может найду, но у реально торгующих преподавателей материал изучения совсем другой - там конкретно что ищем на графике и найдя, что делаем и конкретные практические уроки торговли, с разбором конкретных ситуаций - это уже как раз и будет работа над психологией  

 
Fast528:

полностью согласен

и со всеми на ты до 2028 года)

Да, но поскольку форекс это экстремальный вид "спорта", то некоторые трейдеры до этого времени не доживут.  :)

 

Igor Makanu:

...но у реально торгующих преподавателей материал изучения совсем другой - там конкретно что ищем на графике и найдя, что делаем и конкретные практические уроки торговли, с разбором конкретных ситуаций - это уже как раз и будет работа над психологией  

Да, Вы правы - обучение разное...  Но это говорит только о том, что Трейдер должен подойти к поиску Наставника ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО...

 

Очень ответственно можно подойти лишь к изыманию бабла у наивного рот открывшего псевдонедотрейдеришки.

и чем больше - тем лучше меньше останется на слив для депозита.

Практически  НЕ существует обучения на рынке "Форекс". 

А то что реально есть, мало кому понравится... Но, впрочем, сколько голов - столько и мнений...

И это хорошо)

 
Все кто приходит в форекс услыхав о быстром и легком заработке. Так и хотят научиться торговать. По быстренькому срубить и в кабак Но в реальной торговле такого нет, да и большинство учебного материала, не говорят о быстром обогащении. Из этого и вытекает, что большинство материала не устраивает тех кто пытается обучиться торговле на форекс. А те кто уже более менее разобрался, почти весь этот материал ни чего нового не привносит...
 
Konstantin Nikitin:
Все кто приходит в форекс услыхав о быстром и легком заработке. Так и хотят научиться торговать. По быстренькому срубить и в кабак Но в реальной торговле такого нет, да и большинство учебного материала, не говорят о быстром обогащении. Из этого и вытекает, что большинство материала не устраивает тех кто пытается обучиться торговле на форекс. А те кто уже более менее разобрался, почти весь этот материал ни чего нового не привносит...

Да, эта проблема ( большинство материала не устраивает тех кто пытается обучиться торговле ) существует...  Но это не только в сфере форекса, но и в других разделах бизнеса и науки - обучение везде разное...  Повторюсь, поиск Трейдером себе Учителя - дело не простое... 

Необходимо понимать, что ОБУЧЕНИЕ позволяет получить выигрыш во времени для дальнейшего стабильного заработка на форексе, и затраты на обучение быстро окупятся...

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