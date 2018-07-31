Каким Вы представляете себе процесс обучения трейдингу...? - страница 5
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Да, Вы правы - можно найти очень много "умных мыслей" как за обучение, так и против...
Но всем известно, что УЧИТЕЛЯ играют огромную роль в становлении характера, навыков человека, получения нужного объема знаний... И дальнейшего развития науки , техники, технологий...
Можно по разному относиться к вопросу обучения трейдингу... Каждый Трейдер должен сам для себя решить вопрос дополнительного обучения, учитывая свои успехи в трейдинге!
думаю там просто какие то навыки + дисциплина и умение себя показать, дальше все зависит от спортсмена, вопрос вообще то не в этом былесли человек 20 лет двигается в одном напрвлении, как тренер может поменять это? никак
Это зависит от результата работы тренера. Если свои ученики добываются высокими достижениями, значит он хороший тренер, а если нет, то должен уйти в отставку.
Посмотрите хороших тренеров в спорте, все они когда-то были заслуженными мастерами.
А что касается к форексу, то иногда бывает так, что у кого-то есть хорошая, прибыльная стратегия, но он сам не умеет торговать, не выдерживают нервы, или не хочет всё время следить за компьютером.
В этом случае, можно собирать много учеников, бесплатно обучать их, подобрать хороших, инвестировать и пусть работают для вас и получат свои проценты от прибыли.
Так делают некоторые брокерские компании.
Сто лет назад я проходил очное обучение в Альпари. Под конец оказалось, что преподаватель сам на своём счёту зарабатывает около 5% в год в лучшем случае. Ну и нах такое обучение?
Это зависит от результата работы тренера. Если свои ученики добываются высокими достижениями, значит он хороший тренер, а если нет, то должен уйти в отставку.
Посмотрите хороших тренеров в спорте, все они когда-то были заслуженными мастерами.
А что касается к форексу, то иногда бывает так, что у кого-то есть хорошая, прибыльная стратегия, но он сам не умеет торговать, не выдерживают нервы.
В этом случае, можно собирать много учеников, бесплатно обучать их, подобрать хороших, инвестировать и пусть работают для вас и получат свои проценты от прибыли.
Так делают некоторые брокерские компании.
полностью согласен
и со всеми на ты до 2028 года)
Но всем известно, что УЧИТЕЛЯ играют огромную роль в становлении характера, навыков человека, получения нужного объема знаний... И дальнейшего развития науки , техники, технологий...
Можно по разному относиться к вопросу обучения трейдингу... Каждый Трейдер должен сам для себя решить вопрос дополнительного обучения, учитывая свои успехи в трейдинге!
большую роль играют в становлении характера, лишь личный пример, как и в практике, так и в глубоком знании процесса/механизма функционирования рынка (сведение ордеров, принципы хеджирования опционами, конкретные принципы торговли банками ), а все остальное.... я обычно это называю "ковырянье в носу с задумчивым видом"
личный пример, Привалов сейчас активно торгует и обучает, был еще несколько лет назад молодой человек здесь на форуме, потом он обучал группы, ник жаль не помню, где то были его вебинары у меня, может найду, но у реально торгующих преподавателей материал изучения совсем другой - там конкретно что ищем на графике и найдя, что делаем и конкретные практические уроки торговли, с разбором конкретных ситуаций - это уже как раз и будет работа над психологией
полностью согласен
и со всеми на ты до 2028 года)
Да, но поскольку форекс это экстремальный вид "спорта", то некоторые трейдеры до этого времени не доживут. :)
Igor Makanu:
...но у реально торгующих преподавателей материал изучения совсем другой - там конкретно что ищем на графике и найдя, что делаем и конкретные практические уроки торговли, с разбором конкретных ситуаций - это уже как раз и будет работа над психологией
Да, Вы правы - обучение разное... Но это говорит только о том, что Трейдер должен подойти к поиску Наставника ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО...
Очень ответственно можно подойти лишь к изыманию бабла у наивного рот открывшего псевдонедотрейдеришки.
и чем больше - тем лучше меньше останется на слив для депозита.
Практически НЕ существует обучения на рынке "Форекс".
А то что реально есть, мало кому понравится... Но, впрочем, сколько голов - столько и мнений...
И это хорошо)
Все кто приходит в форекс услыхав о быстром и легком заработке. Так и хотят научиться торговать. По быстренькому срубить и в кабак Но в реальной торговле такого нет, да и большинство учебного материала, не говорят о быстром обогащении. Из этого и вытекает, что большинство материала не устраивает тех кто пытается обучиться торговле на форекс. А те кто уже более менее разобрался, почти весь этот материал ни чего нового не привносит...
Да, эта проблема ( большинство материала не устраивает тех кто пытается обучиться торговле ) существует... Но это не только в сфере форекса, но и в других разделах бизнеса и науки - обучение везде разное... Повторюсь, поиск Трейдером себе Учителя - дело не простое...
Необходимо понимать, что ОБУЧЕНИЕ позволяет получить выигрыш во времени для дальнейшего стабильного заработка на форексе, и затраты на обучение быстро окупятся...