Итог опроса: индивидуальное самообучение, ориентированное на практику, желательно бесплатное.

Каким Вы представляете себе процесс обучения трейдингу...? - страница 3

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Serqey Nikitin:

Да, Вы правы: это стандартное понимание проблемы...  Вернее - полное не понимание проблемы!

"Математическая модель заработка на рынке", на самом деле, есть и не одна..., но для того, чтобы в этом убедиться, нужно все же пройти обучение, которое всем ( согласно опроса ) почему то не нравится...

И получается замкнутый круг:  Нужно учиться, чтобы зарабатывать на рынке, но учиться не буду, так как  в обучение  не верю !  Конечный результат - очевиден: Трейдер, через несколько лет САМООБУЧЕНИЯ, бросает трейдинг, не добившись успехов...

Сильное заявление, на нобелевскую премию тянет! Покажите тогда хоть одну модель.
 

А ну-как прекращаем грызню! Хватит переходить на личности.

 
Maxim Romanov:
Сильное заявление, на нобелевскую премию тянет! Покажите тогда хоть одну модель.

Извините, что вмешиваюсь. Интересно ваше мнение. Скажите, что вы думаете по такой торговле. Правда срок маленький.


 
Aleksandr Yakovlev:

Извините, что вмешиваюсь. Интересно ваше мнение. Скажите, что вы думаете по такой торговле. Правда срок маленький.


пока MQ не добавит графу пункты, смотреть это - себя ненавидеть 


если хочешь представить результаты показывай это с теми где не надо вычислять одно из другого и делить на лоты, спасибо

 
Fast528:

пока MQ не добавит графу пункты, смотреть это - себя ненавидеть 

Извини, я не совсем понял. Не уловил смысл.  Что вы имеете ввиду.

 
Aleksandr Yakovlev:

Извини, я не совсем понял. Не уловил смысл.  Что вы имеете ввиду.

Fast528:

пока MQ не добавит графу пункты, смотреть это - себя ненавидеть 


если хочешь представить результаты показывай это с теми где не надо вычислять одно из другого и делить на лоты, спасибо

Спасибо, понял.

 
Aleksandr Yakovlev:

Извините, что вмешиваюсь. Интересно ваше мнение. Скажите, что вы думаете по такой торговле. Правда срок маленький.


прибыль есть и отлично!

 
Maxim Romanov:

прибыль есть и отлично!

Спасибо.

 

Итог опроса: индивидуальное самообучение, ориентированное на практику, желательно бесплатное.

В целом - это отвечает текущему положению среди трейдеров.  Если бы еще были бы и положительные результаты торговли, то данное положение дел было бы нормальным...

 
Aleksandr Yakovlev:

Извините, что вмешиваюсь. Интересно ваше мнение. Скажите, что вы думаете по такой торговле. Правда срок маленький.


Думаю , что маленький срок. Года три , пять ,  вот это будет уже статистика.

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