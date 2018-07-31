Каким Вы представляете себе процесс обучения трейдингу...? - страница 3
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Да, Вы правы: это стандартное понимание проблемы... Вернее - полное не понимание проблемы!
"Математическая модель заработка на рынке", на самом деле, есть и не одна..., но для того, чтобы в этом убедиться, нужно все же пройти обучение, которое всем ( согласно опроса ) почему то не нравится...
И получается замкнутый круг: Нужно учиться, чтобы зарабатывать на рынке, но учиться не буду, так как в обучение не верю ! Конечный результат - очевиден: Трейдер, через несколько лет САМООБУЧЕНИЯ, бросает трейдинг, не добившись успехов...
А ну-как прекращаем грызню! Хватит переходить на личности.
Сильное заявление, на нобелевскую премию тянет! Покажите тогда хоть одну модель.
Извините, что вмешиваюсь. Интересно ваше мнение. Скажите, что вы думаете по такой торговле. Правда срок маленький.
Извините, что вмешиваюсь. Интересно ваше мнение. Скажите, что вы думаете по такой торговле. Правда срок маленький.
пока MQ не добавит графу пункты, смотреть это - себя ненавидеть
если хочешь представить результаты показывай это с теми где не надо вычислять одно из другого и делить на лоты, спасибо
пока MQ не добавит графу пункты, смотреть это - себя ненавидеть
Извини, я не совсем понял. Не уловил смысл. Что вы имеете ввиду.
Извини, я не совсем понял. Не уловил смысл. Что вы имеете ввиду.
пока MQ не добавит графу пункты, смотреть это - себя ненавидеть
если хочешь представить результаты показывай это с теми где не надо вычислять одно из другого и делить на лоты, спасибо
Спасибо, понял.
Извините, что вмешиваюсь. Интересно ваше мнение. Скажите, что вы думаете по такой торговле. Правда срок маленький.
прибыль есть и отлично!
прибыль есть и отлично!
Спасибо.
Итог опроса: индивидуальное самообучение, ориентированное на практику, желательно бесплатное.
В целом - это отвечает текущему положению среди трейдеров. Если бы еще были бы и положительные результаты торговли, то данное положение дел было бы нормальным...
Извините, что вмешиваюсь. Интересно ваше мнение. Скажите, что вы думаете по такой торговле. Правда срок маленький.
Думаю , что маленький срок. Года три , пять , вот это будет уже статистика.