Каким Вы представляете себе процесс обучения трейдингу...?

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Vitaly Muzichenko:

Можно и здесь продолжать, а не создавать однотипные темы по обучению(флуду, а в дальнейшем и троллингу)

Показать вам всё-равно нечего - статистики у вас нет, кроме тестерной картинки. Вряд-ли кого-то найдёте для обучения

Разве в теме есть предложение для обучения?  Или Вы у нас на форуме - Ванга 2 ( предсказатель-экстрасенс )...?

Зря Вы выставляете себя в такой роли...

 
Serqey Nikitin:

Разве в теме есть предложение для обучения?  Или Вы у нас на форуме - Ванга 2 ( предсказатель-экстрасенс )...?

Зря Вы выставляете себя в такой роли...

Вы в предыдущих ветках уже себя выставили. Человек который далёк от реального трейдинга, вряд-ли должен заводить подобные темы.

Кстати, вы уже набрали группу, или здесь будет продолжение?

 
Vitaly Muzichenko:

Умнее - это в смысле флудерастее?

Не знаю. Имеем то что есть.

 
я бы с радостью где-то обучился трейдингу, но вот проблема... Нигде нет математической модели заработка на рынке, а значит и обучать нечему. Все обучение полная ерунда исходя из того ,что нет мат модели. Это равносильно обучению астрологии. То есть можно обучиться основным понятиям, как сделки открывать, зачем и тд, но не трейдингу. Можно обучиться арбитражу, HFT, торговле опционами, хеджирование рисков, проведения сделок репо, для этого всего есть математический аппарат, но не тому трейдингу, о котором пишут книги.
 
Maxim Romanov:
я бы с радостью где-то обучился трейдингу, но вот проблема... Нигде нет математической модели заработка на рынке, а значит и обучать нечему. Все обучение полная ерунда исходя из того ,что нет мат модели. Это равносильно обучению астрологии. То есть можно обучиться основным понятиям, как сделки открывать, зачем и тд, но не трейдингу. Можно обучиться арбитражу, HFT, торговле опционами, хеджирование рисков, проведения сделок репо, для этого всего есть математический аппарат, но не тому трейдингу, о котором пишут книги.

Как-то даже анекдот вспомнился:

Сидит старый трейдер перед монитором, работает. Там два пункта сшибет, тут пять, и так целый день. Подходит к нему молодой трейдер и давай его критиковать:
— Да как ты работаешь, да у тебя никакой системы, да все что ты делаешь это фуфел…
Поворачивается к нему старый трейдер и говорит:
— Знаешь, надоело быть умным, деньжат хочется.
 

не пойму, почему чудо автору не дали перманентный бан еще в прошлом опросе

 
Maxim Romanov:
я бы с радостью где-то обучился трейдингу, но вот проблема... Нигде нет математической модели заработка на рынке, а значит и обучать нечему.

Да, Вы правы: это стандартное понимание проблемы...  Вернее - полное не понимание проблемы!

"Математическая модель заработка на рынке", на самом деле, есть и не одна..., но для того, чтобы в этом убедиться, нужно все же пройти обучение, которое всем ( согласно опроса ) почему то не нравится...

И получается замкнутый круг:  Нужно учиться, чтобы зарабатывать на рынке, но учиться не буду, так как  в обучение  не верю !  Конечный результат - очевиден: Трейдер, через несколько лет САМООБУЧЕНИЯ, бросает трейдинг, не добившись успехов...

 
Serqey Nikitin:


"Математическая модель заработка на рынке", на самом деле,

что там учиться, 5000 стоплосс и 100 профит

 
Fast528:

что там учиться, 5000 стоплосс и 100 профит

Просто интересно: сколько времени нужно "СИЛЬНО УМНОМУ" человеку, чтобы до него ДОШЛО, что если на периоде в шесть с лишним лет стоп-лосс ни разу не сработал, то этот параметр можно исключить из стратегии или не обращать на него внимание...

Что там остается из понимания Умника?...  "100 профит"?...    100$ прибыли с каждого лота в сделке на протяжении стольких лет...  и что здесь может не нравится? ...

 
Serqey Nikitin:

Просто интересно: сколько времени нужно "СИЛЬНО УМНОМУ" человеку, чтобы до него ДОШЛО, что если на периоде в шесть с лишним лет стоп-лосс ни разу не сработал, то этот параметр можно исключить из стратегии или не обращать на него внимание...

Что там остается из понимания Умника?...  "100 профит"?...    100$ прибыли с каждого лота в сделке на протяжении стольких лет...  и что здесь может не нравится? ...

:) Ставьте стоп лосс покороче, тогда он гарантировано сработает.

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