Каким Вы представляете себе процесс обучения трейдингу...?
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Можно и здесь продолжать, а не создавать однотипные темы по обучению(флуду, а в дальнейшем и троллингу)
Показать вам всё-равно нечего - статистики у вас нет, кроме тестерной картинки. Вряд-ли кого-то найдёте для обучения
Разве в теме есть предложение для обучения? Или Вы у нас на форуме - Ванга 2 ( предсказатель-экстрасенс )...?
Зря Вы выставляете себя в такой роли...
Разве в теме есть предложение для обучения? Или Вы у нас на форуме - Ванга 2 ( предсказатель-экстрасенс )...?
Зря Вы выставляете себя в такой роли...
Вы в предыдущих ветках уже себя выставили. Человек который далёк от реального трейдинга, вряд-ли должен заводить подобные темы.
Кстати, вы уже набрали группу, или здесь будет продолжение?
Умнее - это в смысле флудерастее?
Не знаю. Имеем то что есть.
я бы с радостью где-то обучился трейдингу, но вот проблема... Нигде нет математической модели заработка на рынке, а значит и обучать нечему. Все обучение полная ерунда исходя из того ,что нет мат модели. Это равносильно обучению астрологии. То есть можно обучиться основным понятиям, как сделки открывать, зачем и тд, но не трейдингу. Можно обучиться арбитражу, HFT, торговле опционами, хеджирование рисков, проведения сделок репо, для этого всего есть математический аппарат, но не тому трейдингу, о котором пишут книги.
Как-то даже анекдот вспомнился:
Сидит старый трейдер перед монитором, работает. Там два пункта сшибет, тут пять, и так целый день. Подходит к нему молодой трейдер и давай его критиковать: — Да как ты работаешь, да у тебя никакой системы, да все что ты делаешь это фуфел… Поворачивается к нему старый трейдер и говорит: — Знаешь, надоело быть умным, деньжат хочется.
не пойму, почему чудо автору не дали перманентный бан еще в прошлом опросе
я бы с радостью где-то обучился трейдингу, но вот проблема... Нигде нет математической модели заработка на рынке, а значит и обучать нечему.
Да, Вы правы: это стандартное понимание проблемы... Вернее - полное не понимание проблемы!
"Математическая модель заработка на рынке", на самом деле, есть и не одна..., но для того, чтобы в этом убедиться, нужно все же пройти обучение, которое всем ( согласно опроса ) почему то не нравится...
И получается замкнутый круг: Нужно учиться, чтобы зарабатывать на рынке, но учиться не буду, так как в обучение не верю ! Конечный результат - очевиден: Трейдер, через несколько лет САМООБУЧЕНИЯ, бросает трейдинг, не добившись успехов...
"Математическая модель заработка на рынке", на самом деле,
что там учиться, 5000 стоплосс и 100 профит
что там учиться, 5000 стоплосс и 100 профит
Просто интересно: сколько времени нужно "СИЛЬНО УМНОМУ" человеку, чтобы до него ДОШЛО, что если на периоде в шесть с лишним лет стоп-лосс ни разу не сработал, то этот параметр можно исключить из стратегии или не обращать на него внимание...
Что там остается из понимания Умника?... "100 профит"?... 100$ прибыли с каждого лота в сделке на протяжении стольких лет... и что здесь может не нравится? ...
Просто интересно: сколько времени нужно "СИЛЬНО УМНОМУ" человеку, чтобы до него ДОШЛО, что если на периоде в шесть с лишним лет стоп-лосс ни разу не сработал, то этот параметр можно исключить из стратегии или не обращать на него внимание...
Что там остается из понимания Умника?... "100 профит"?... 100$ прибыли с каждого лота в сделке на протяжении стольких лет... и что здесь может не нравится? ...
:) Ставьте стоп лосс покороче, тогда он гарантировано сработает.
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