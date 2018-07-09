Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1870: Добавление символов в Обзор рынка по ISIN

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1870: Добавление символов в Обзор рынка по ISIN

26 июня 2018 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.  Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: В окно "Обзор рынка" добавлен поиск инструментов по международному идентификационному код ценной бумаги (ISIN). Теперь инструменты можно добавлять тремя способами: по имени, по описанию и по ISIN.



  2. Terminal: Исправлено замедление работы пользовательского интерфейса при смене пароля у торгового счета.
  3. Terminal: Исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к повышенной загрузке процессора клиентским терминалом.
  4. MQL5: Исправлена передача пользовательских HTTP-заголовков в функции WebRequest.
  5. MQL5: Исправлено поведение функции Bars при указании одинаковой даты в качестве начала и конца диапазона. Теперь при наличии бара она возвращает 1. Ранее в этом случае функция безусловно возвращала 0.
  6. Tester: Исправлен запуск одиночного тестирования в визуальном режиме после форвард-оптимизации.
  7. Tester: Исправлена сортировка результатов оптимизации. Теперь она учитывает проходы с некорректными входными параметрами (INIT_INCORRECT_PARAMETERS) и с отсутствующим фактором прибыльности.
  8. Tester: Исправлен пересчет графика генетической оптимизации после смены критерия оптимизации.
  9. Обновлена документация.

Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.

  
по международному идентификационному код ценной бумаги

Огласите полный список. Первый раз слышу про ISIN. Или где поискать...

Например EURUSD какой код?

 
Viktor Vasilyuk:

Огласите полный список. Первый раз слышу про ISIN. Или где поискать...

Например EURUSD какой код?

Google вам в помощь. 
https://www.isin.org/

 

Нескромный вопрос к MQ, планы не изменились?

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Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся

Renat Fatkhullin, 2018.01.05 07:58

Мы по шагам будем превращать MetaEditor в VisualStudio.

Подождите новых версий, мы покажем, как будет что-то готово. Сначала добьемся нормальной работы C/C++, потом за остальные возьмемся.


 

По шагам идем.

Проектов очень много и двигаем весь фронт работ шажками. Редактором тоже занимаемся, уже есть ряд изменений, которые еще не выкатили. Пока в редакторе приоритет за компилятором, который серьезно апгрейдим в отдельной версии.

 
Ошибка WebRequest, увы, не полностью исправлена.
Раньше можно было менять в хедере запроса Content-Type на свой.
Теперь что ни напиши, значение всегда подменяется на application/x-www-form-urlencoded
 
Renat Fatkhullin:

По шагам идем.

Проектов очень много и двигаем весь фронт работ шажками. Редактором тоже занимаемся, уже есть ряд изменений, которые еще не выкатили. Пока в редакторе приоритет за компилятором, который серьезно апгрейдим в отдельной версии.

где план можно глянуть ?

ps. в 1870 что то с чартами сотворили, проскакивает какой то черестрочный мусор на чарте, в 1861 и других билдах, такого не наблюдал, ну и загрузка процессоров увеличилась

  
MetaTrader 5 x64 build 1870 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3740 / 8077 Mb, Disk: 300 / 464 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

В терминале по F1 справка не появляется. Вообще никаких движений - ни через F1, ни через меню "Справка" - "Вызов справки". При этом проверяю вкладку "Журнал" - не вижу никакой подкачки (раньше было так, если справки нет, она после первого обращения подкачивалась).

 
Vladimir Karputov:

В терминале по F1 справка не появляется. Вообще никаких движений - ни через F1, ни через меню "Справка" - "Вызов справки". При этом проверяю вкладку "Журнал" - не вижу никакой подкачки (раньше было так, если справки нет, она после первого обращения подкачивалась).

странно, справка у меня работает, но загрузка стала ощутимо больше чем в 1861 и более старших версиях, на еще один чарт кинуть робота и VPS встанет похоже

и не понятно с какой целью обновили у брокеров эту бету

ps. у кого есть 1861, дайте архив, что бы откатиться
 
Ilia Gontmakher:
Ошибка WebRequest, увы, не полностью исправлена.
Раньше можно было менять в хедере запроса Content-Type на свой.
Теперь что ни напиши, значение всегда подменяется на application/x-www-form-urlencoded
Не все поля разрешаем менять ради безопасности.

Но с content-type перестарались. Вернем в следующей бете.
 
Vladimir Karputov:

В терминале по F1 справка не появляется. Вообще никаких движений - ни через F1, ни через меню "Справка" - "Вызов справки". При этом проверяю вкладку "Журнал" - не вижу никакой подкачки (раньше было так, если справки нет, она после первого обращения подкачивалась).

Справка теперь подкачивается в фоне без дополнительных вопросов при первом использовании. Обновляется тоже автоматически.
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