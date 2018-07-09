Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1870: Добавление символов в Обзор рынка по ISIN
Огласите полный список. Первый раз слышу про ISIN. Или где поискать...
Например EURUSD какой код?
Google вам в помощь.
https://www.isin.org/
Нескромный вопрос к MQ, планы не изменились?
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Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся
Renat Fatkhullin, 2018.01.05 07:58
Мы по шагам будем превращать MetaEditor в VisualStudio.
Подождите новых версий, мы покажем, как будет что-то готово. Сначала добьемся нормальной работы C/C++, потом за остальные возьмемся.
По шагам идем.
Проектов очень много и двигаем весь фронт работ шажками. Редактором тоже занимаемся, уже есть ряд изменений, которые еще не выкатили. Пока в редакторе приоритет за компилятором, который серьезно апгрейдим в отдельной версии.
Раньше можно было менять в хедере запроса Content-Type на свой.
Теперь что ни напиши, значение всегда подменяется на application/x-www-form-urlencoded
По шагам идем.
Проектов очень много и двигаем весь фронт работ шажками. Редактором тоже занимаемся, уже есть ряд изменений, которые еще не выкатили. Пока в редакторе приоритет за компилятором, который серьезно апгрейдим в отдельной версии.
где план можно глянуть ?
ps. в 1870 что то с чартами сотворили, проскакивает какой то черестрочный мусор на чарте, в 1861 и других билдах, такого не наблюдал, ну и загрузка процессоров увеличилась
MetaTrader 5 x64 build 1870 started (MetaQuotes Software Corp.) Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, Memory: 3740 / 8077 Mb, Disk: 300 / 464 Gb, GMT+2 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
В терминале по F1 справка не появляется. Вообще никаких движений - ни через F1, ни через меню "Справка" - "Вызов справки". При этом проверяю вкладку "Журнал" - не вижу никакой подкачки (раньше было так, если справки нет, она после первого обращения подкачивалась).
В терминале по F1 справка не появляется. Вообще никаких движений - ни через F1, ни через меню "Справка" - "Вызов справки". При этом проверяю вкладку "Журнал" - не вижу никакой подкачки (раньше было так, если справки нет, она после первого обращения подкачивалась).
странно, справка у меня работает, но загрузка стала ощутимо больше чем в 1861 и более старших версиях, на еще один чарт кинуть робота и VPS встанет похоже
и не понятно с какой целью обновили у брокеров эту бетуps. у кого есть 1861, дайте архив, что бы откатиться
Ошибка WebRequest, увы, не полностью исправлена.
Раньше можно было менять в хедере запроса Content-Type на свой.
Теперь что ни напиши, значение всегда подменяется на application/x-www-form-urlencoded
В терминале по F1 справка не появляется. Вообще никаких движений - ни через F1, ни через меню "Справка" - "Вызов справки". При этом проверяю вкладку "Журнал" - не вижу никакой подкачки (раньше было так, если справки нет, она после первого обращения подкачивалась).
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1870: Добавление символов в Обзор рынка по ISIN
26 июня 2018 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.