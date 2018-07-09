Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1870: Добавление символов в Обзор рынка по ISIN - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня программа-тестер, создает кастомный символ и на нем тестирует стратегии.
После появления билда 1870 перестали работать функции CopyRates CopyTime для кастомного символа. Всегда возвращают -1.
В программе ничего не менял. До этого все работало. Перекомпилировал с новым билдом - не помогло.
Может кто сталкивался с подобным?
GetLastError?
Минимальный код для воспроизведения?
Может нужен какой то код и конкретный профиль MT5 для воспроизведения?
я не тестер терминала, на нас и внимания не обращают разработчики ))
думаю дешевле по времени выкатить подробный список всех изменений с билда 1861 до 1870, отталкиваясь от него будет проще ориентироваться где искать проблему
дождемся когда тестеры на своих кодах сами опознают ошибку
Описываемое Вами поведение сходу не воспроизводится.
Скажите, а если взять пустого эксперта с такой функцией OnTick
запустить его на минутном графике, то график точно так же будет "смаргивать"?
PS. Вы ошибаетесь.
Доступ к данным другого таймфрейма, будь то новые i-функции или изначальные Copy-функции никак не может поменять таймфрейм графика. Такого кода в терминале просто нету. Подмена данных тоже невозможна, так как все кеши таймфреймов строго изолированы друг от друга.
Ищите в своей программе вызов ChartSetSymbolPeriod. Его часто используют для перерисовки графика и пересчёта индикаторов.
Запустите предложенного мной простейшего эксперта и убедитесь
Вы считаете что я тут что то выдумываю и фальсифицирую, мне этого не нужно, мне сегодня по этому поводу люди что робота покупали весь мозг вынесли, 5 часов потратил на переписку со всеми что это проблема не в роботе.
Отредактировал свое сообщение.
Сделал по вашему ,взял ваш кусок кода и сделал робота ,в котором лишь этот кусок ,робота приложил
Смотрите видео как он работает с куском кода и без него, я не пойму уже 2 раза мне пишете что я в чемто ошибаюсь ,сами бы проверили уже давно и увидели, третье видео уже пишу
Вы считаете что я тут что то выдумываю и фальсифицирую, мне этого не нужно, мне сегодня по этому поводу люди что робота покупали весь мозг вынесли, 5 часов потратил на переписку со всеми что это проблема не в роботе.
Вот запустите моего робота с данной функцией определения тренда то что я во втором видео показывал, поставьте его на М1 понаблюдайте пару минут и увидете что график дергается... моим роботом пользуется более 40-ка человек и все они сегодня отписались что глуки с графиком.
Спасибо за код.
Запустил Вашего эксперта на Si-9.18,M1. Ничего не смаргивает, не дёргается, таймфреймы не переключаются
Спасибо за код.
Запустил Вашего эксперта на Si-9.18,M1. Ничего не смаргивает, не дёргается, таймфреймы не переключаются
Тогда я не знаю, наверное у Вас какой то терминал особенный или Вы просто не хотите признать что оказались не правы... это ваше дело я против не чего не имею...
у меня что терминал Метаквотов - демо счет, что терминал Открытие реальный счет, все дергается. Все пользователи моего робота отписались сегодня что тоже все дергается.
Будем ждать что в итоге гуру напишут по этому поводу, ведь еще сутки и все начнут тех поддержку выностить.
Вы считаете что я тут что то выдумываю и фальсифицирую, мне этого не нужно, мне сегодня по этому поводу люди что робота покупали весь мозг вынесли, 5 часов потратил на переписку со всеми что это проблема не в роботе.
Отредактировал свое сообщение.
Сделал по вашему ,взял ваш кусок кода и сделал робота ,в котором лишь этот кусок ,робота приложил
Смотрите видео как он работает с куском кода и без него, я не пойму уже 2 раза мне пишете что я в чемто ошибаюсь ,сами бы проверили уже давно и увидели, третье видео уже пишу
Сбросьте профиль! Может там беда какая!? У Вас один чарт с советником или как?
Тогда я не знаю, наверное у Вас какой то терминал особенный или Вы просто не хотите признать что оказались не правы... это ваше дело я против не чего не имею...
у меня что терминал Метаквотов - демо счет, что терминал Открытие реальный счет, все дергается. Все пользователи моего робота отписались сегодня что тоже все дергается.
Будем ждать что в итоге гуру напишут по этому поводу, ведь еще сутки и все начнут тех поддержку выностить.
Я проверял на демо Открытия, на реале Открытия, на MetaQuotes-Demo.
Может у Вас в логах терминала что-то интересное или необычное есть?
Сбросьте профиль! Может там беда какая!? У Вас один чарт с советником или как?
Профиль по умолчанию, терминал сегодня преустанавливал, думал может там глюк какой, советник 1 использовал тот что приложил, на видео же видно, робот стоит, график дергается, закоменчиваешь строку кода, график нормально работает, разкоменчиваешь ,снова беда
профиль приложил
Я проверял на демо Открытия, на реале Открытия, на MetaQuotes-Demo.
Может у Вас в логах терминала что-то интересное или необычное есть?
Там все чисто, терминал девственной установки
При презагрузки терминала выдает только это
и когда график дергается не чего ни где не пишется, не в журнале не в терминальных логах