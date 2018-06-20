Изменить все иконки на современные! - страница 4
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кстати вспомнил
на странице кодобазы просто необходима кнопка "Показать полную версию сайта" для возможности просмотра кода из браузера, в мобильном варианте сайта нет этой функции, а чтобы переключиться в браузере нужно лазить в настройки, только кнопку не внизу как у многих сайтов, а там же справа вверху
забыл добавить, про шрифт, это только на странице кодобазы при просмотре кода, возможно из-за цвета фона
кстати вспомнил
на странице кодобазы просто необходима кнопка "Показать полную версию сайта" для возможности просмотра кода из браузера, в мобильном варианте сайта нет этой функции, а чтобы переключиться в браузере нужно лазить в настройки, только кнопку не внизу как у многих сайтов, а там же справа вверху
забыл добавить, про шрифт, это только на странице кодобазы при просмотре кода, возможно из-за цвета фона
В хроме справа-сверху есть доступ в меню, где можно поставить галочку:
баг вроде появился сейчас,в разделе Статьи в мобильном варианте слева появился сильный пробел в фрейме и текст уезжает вправо весь, в двух браузерах проверил
Не получается с планшета нормально картинку вставить
баг вроде появился сейчас,в разделе Статьи в мобильном варианте слева появился сильный пробел в фрейме и текст уезжает вправо весь, в двух браузерах проверил
пусть лучше НИЧЕГО не трогают...
и так похоже что уволился последний дизайнер :-)
забубенили ярко-зелёную квадратную кнопку но сайт с сине-бело-оранжевой гаммой..
И ЛС нихрена не работают, как надо
А вот ничего подобного. В эпоху конца семидесятых началась повальная мания у пацанвы отращивать волосы до плеч, в СССР с этим нещадно боролись, но только всё было абсолютно бесполезно, поскольку даже Вован Высоцкий отрастил шевелюру явно не мужского фасона. Вот это что Оно такое:
А сейчас номальных пацанов с короткими мужскими стрижками в нашей стране в процентном отношении по сравнению с эпохой всеобщей битломании, дипёплов и прочих хиппей несоизмеримо больше.
Это сейчас оно выглядит как-то мягко говоря не очень, а в те далёкие времена это был шарм тот ещё.
прикольно, например на западе вообще нет никаких предубеждений по поводу длины волос
наследие совка похоже или хз чего, Петра мб, который приказал бороды сбрить
ходят обстриженные бобики и думают что так они больше на мужиков смахивают :D маразм. Мозгов как у золотой рыбки
И ЛС нихрена не работают, как надо
Я, правда, никуда в СД не обращался, и не собираюсь этого делать, да и вопрос стал неактуален, но он, тем не менее, так и остался нерешенным. Интерес чисто спортивный.))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Об отличиях значений индикаторов на графике от значение их буферов.
Yuriy Asaulenko, 2018.03.01 11:34
Сейчас нас интересует только последнее значение. Пишем код:
Смотрим распечатку
Для буфера 0 - на графике - 1.218529, в буфере -1.218771922983449
Для буфера 1 - на графике - 1.218763, в буфере -1.218960029262306,
для буфера 2 - на графике - 1.218240, в буфере -1.218583816704593.
На других ТФ все тоже самое.
Как видим, разница в несколько единиц 4-го знака, что существенно превышает спрэд.
Для больших ТФ м.б. это и сойдет, а для малых это уже никуда не годится.
прикольно, например на западе вообще нет никаких предубеждений по поводу длины волос
наследие совка похоже или хз чего, Петра мб, который приказал бороды сбрить
ходят обстриженные бобики и думают что так они больше на мужиков смахивают :D маразм. Мозгов как у золотой рыбки
Носил абсолютно разной длины причёски, итоговый вердикт таков, что именно сверхкороткий вариант максимально обостряет мыслительные способности. Эпоху, когда ходил с длинными волосами, воспринимаю, как сильно испорченное этим время. Полно сильно косматых друзей и знакомых, никаких предрассудков в этом направлении, но постоянно напарываюсь с ними на тот факт, что есть уровень понимания вещей который все они поголовно, к сожалению, не фиксируют и с этим ничего нельзя сделать. Но это их выбор. Я их вопринимаю такими, какие они есть! И в СССРе, по вашему в совке, было очень много положительного и подчас даже гениального, хотя был и откровенный маразм, которого хватало с избытком и это тоже определённый уровень понимания вещей такими, какими они являются в действительности и без эмоций.
Но навязывать всем какой-то один вариант облика - это далеко не самое разумное занятие.
Носил абсолютно разной длины причёски, итоговый вердикт таков, что именно сверхкороткий вариант максимально обостряет мыслительные способности. Эпоху, когда ходил с длинными волосами, воспринимаю, как сильно испорченное этим время. Полно сильно косматых друзей и знакомых, никаких предрассудков в этом направлении, но постоянно напарываюсь с ними на тот факт, что есть уровень понимания вещей который все они поголовно, к сожалению, не фиксируют и с этим ничего нельзя сделать. Но это их выбор. И в СССРе, по вашему в совке, было очень много положительного и подчас даже гениального, хотя был и откровенный маразм, которого хватало с избытком и это тоже определённый уровень понимания вещей такими, какими они являются в действительности и без эмоций.
Но навязывать всем какой-то один вариант облика - это далеко не самое разумное занятие.
как можно на полном серьезе говорить о том что длина волос влияет а мыслительные способности )) кочан больше перегревается?
как можно на полном серьезе говорить о том что длина волос влияет а мыслительные способности )) кочан больше перегревается?
А тут бесполезно что-то доказывать и в чём-то убеждать, это можно увидеть только методом собственной шкуры и при этом ещё и обладая к этому определёнными умственными задатками. Ну как, к примеру, музыкальным слухом для развития музыкальных способностей.