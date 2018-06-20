Изменить все иконки на современные! - страница 3

Новый комментарий
 
Выскажу консервативное мнение: изменения в интерфейсе отвлекают, дезориентируют, вызывают затруднения, мешают работать
 
Maxim Dmitrievsky:

Не только кнопки, а вообще весь интерфейс осовременивать надо - полосы прокрутки, окна, графики. Визуально терминал смотрится устаревшим (Delphi style)

такой вид подокон в терминале режет глаза


хочется иметь возможность вытаскивать графики на 2, 3, 4 мониторы

 
Alexey Volchanskiy:

хочется иметь возможность вытаскивать графики на 2, 3, 4 мониторы

на этой странице вытаскивается график за пределы окна терминала

 
Гуй, кнопочки ... Серьёзные ребята пользуются консолью. Я вроде не стар, но любую софтину с гуем в серьёз не воспринимаю, деткам забава. Графики не в счёт.
 
Vitaly Muzichenko:

Какие современные? Что значит современные?

Это как сейчас мальчики: одеваются как девочки, причёски как у девочки, выглядят как сидоры, что несчастным девочкам некого выбрать в мужья, зато модно и современно?

А вот ничего подобного. В эпоху конца семидесятых началась повальная мания у пацанвы отращивать волосы до плеч, в СССР с этим нещадно боролись, но только всё было абсолютно бесполезно, поскольку даже Вован Высоцкий отрастил шевелюру явно не мужского фасона. Вот это что Оно такое:

Вован Высоцкий

А сейчас номальных пацанов с короткими мужскими стрижками в нашей стране в процентном отношении по сравнению с эпохой всеобщей битломании, дипёплов и прочих хиппей несоизмеримо больше.

Это сейчас оно выглядит как-то мягко говоря не очень, а в те далёкие времена это был шарм тот ещё.

Хиппи вСССР

 
Vladimir Karputov:
  • Да
    42% (34)
  • Нет
    58% (47)

пусть лучше НИЧЕГО не трогают...

и так похоже что уволился последний дизайнер :-)

забубенили ярко-зелёную квадратную кнопку но сайт с сине-бело-оранжевой гаммой..

 
Maxim Kuznetsov:

пусть лучше НИЧЕГО не трогают...

и так похоже что уволился последний дизайнер :-)

забубенили ярко-зелёную квадратную кнопку но сайт с сине-бело-оранжевой гаммой..

в самый раз цвет кнопки, в их фирменных цветах все, логотип глянь

если смотреть на сайт, то в мобильной версии сайта с планшета не хватает контраста шрифту, блекло все капец выглядит, особенность экрана может (на других сайтах, например новостных такого эффекта нет), а насколько я знаю многие учатся программированию лежа на диване с планшетом, беда прям с чтивом таким, обратите внимание разработчики

Мобильные приложения MetaTrader 5 для iPhone/iPad и Android
Мобильные приложения MetaTrader 5 для iPhone/iPad и Android
  • www.metatrader5.com
Мобильный трейдинг в MetaTrader 5 — это возможность торговать на Форексе, фондовой бирже, а также фьючерсами в любое время из любой точки мира. Имея смартфон или планшет с установленным приложением MetaTrader 5 для iOS или Android, вы всегда будете в курсе рыночной ситуации и сможете совершать торговые операции 24 часа в сутки. Все возможности...
 
Fast528:

в самый раз цвет кнопки, в их фирменных цветах все, логотип глянь

если смотреть на сайт, то в мобильной версии планшетной нехватает контраста шрифту, блекло все капец выглядит, особенность экрана может, а насколько я знаю многие учатся лежа на диване с планшетом, беда прям с чтивом таким, обратите внимание разработчики

Ой, нет, только не это. Контрастность в норме. От сильного контраста будет "прощай зрение"
 
Artyom Trishkin:
Ой, нет, только не это. Контрастность в норме. От сильного контраста будет "прощай зрение"

шрифт засветлен немного, мож у меня на планшете такой экран, модель самая свежая, но не из топ серии

 
Fast528:

шрифт засветлен немного, мож у меня на планшете такой экран, модель самая свежая, но не из топ серии

Не знаю. Выглядит сейчас комфортным для чтения. Особенно, если читать/писать со смартфона. Когда сильно контрастный, и при этом мелкий шрифт, то пять минут, и всё - беги от экрана подальше...
123456
Новый комментарий