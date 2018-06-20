Изменить все иконки на современные! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не только кнопки, а вообще весь интерфейс осовременивать надо - полосы прокрутки, окна, графики. Визуально терминал смотрится устаревшим (Delphi style)
такой вид подокон в терминале режет глаза
хочется иметь возможность вытаскивать графики на 2, 3, 4 мониторы
хочется иметь возможность вытаскивать графики на 2, 3, 4 мониторы
на этой странице вытаскивается график за пределы окна терминала
Какие современные? Что значит современные?
Это как сейчас мальчики: одеваются как девочки, причёски как у девочки, выглядят как сидоры, что несчастным девочкам некого выбрать в мужья, зато модно и современно?
А вот ничего подобного. В эпоху конца семидесятых началась повальная мания у пацанвы отращивать волосы до плеч, в СССР с этим нещадно боролись, но только всё было абсолютно бесполезно, поскольку даже Вован Высоцкий отрастил шевелюру явно не мужского фасона. Вот это что Оно такое:
А сейчас номальных пацанов с короткими мужскими стрижками в нашей стране в процентном отношении по сравнению с эпохой всеобщей битломании, дипёплов и прочих хиппей несоизмеримо больше.
Это сейчас оно выглядит как-то мягко говоря не очень, а в те далёкие времена это был шарм тот ещё.
пусть лучше НИЧЕГО не трогают...
и так похоже что уволился последний дизайнер :-)
забубенили ярко-зелёную квадратную кнопку но сайт с сине-бело-оранжевой гаммой..
пусть лучше НИЧЕГО не трогают...
и так похоже что уволился последний дизайнер :-)
забубенили ярко-зелёную квадратную кнопку но сайт с сине-бело-оранжевой гаммой..
в самый раз цвет кнопки, в их фирменных цветах все, логотип глянь
если смотреть на сайт, то в мобильной версии сайта с планшета не хватает контраста шрифту, блекло все капец выглядит, особенность экрана может (на других сайтах, например новостных такого эффекта нет), а насколько я знаю многие учатся программированию лежа на диване с планшетом, беда прям с чтивом таким, обратите внимание разработчики
в самый раз цвет кнопки, в их фирменных цветах все, логотип глянь
если смотреть на сайт, то в мобильной версии планшетной нехватает контраста шрифту, блекло все капец выглядит, особенность экрана может, а насколько я знаю многие учатся лежа на диване с планшетом, беда прям с чтивом таким, обратите внимание разработчики
Ой, нет, только не это. Контрастность в норме. От сильного контраста будет "прощай зрение"
шрифт засветлен немного, мож у меня на планшете такой экран, модель самая свежая, но не из топ серии
шрифт засветлен немного, мож у меня на планшете такой экран, модель самая свежая, но не из топ серии