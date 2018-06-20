Изменить все иконки на современные! - страница 2

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:

вообще убрать иконки вместе с тулбаром. Пусть лучше будут опциональной "палитрой"  справа/слева

при современных экранах которые гораздо более широки чем высоки, забирать что-то из высоты просто неприлично, берегите поле зрения :-) Пора поканчивать с этими тулбарами и лентами/ремнями

На большом мониторе - тулбар, он хрен знает где..и какие там в нём иконки - по барабану

Не надо ни сверху, ни справа, ни слева. Надо, где юзверь хочет и определяется в настройках. В идеале, взял и перетащил мышой панель, как в VS

 
Vladimir Karputov:
Бот проголосовавший в первые три секунды - отзовись пожалуйста :)

И тут, представляешь себе, твой экран становится таким, это бот начал общение...


 
Alexey Volchanskiy:

Не надо ни сверху, ни справа, ни слева. Надо, где юзверь хочет и определяется в настройках. В идеале, взял и перетащил мышой панель, как в VS

Это есть и перетаскивается мышей легко

 
Dina Paches:

Это есть и перетаскивается мышей легко


Дина знает все! Мужику лень всякие панельки подергать, кнопочки пожимать, а любопытной Дине не лень. Спасибо, что ты есть!

 
Alexey Volchanskiy:

Дина знает все! Мужику лень всякие панельки подергать, кнопочки пожимать, а любопытной Дине не лень. Спасибо, что ты есть!

А вот в редакторе не так гибко, на 90 гр не развернуть. И в МТ4 тоже работает. Но мне это не надо совсем.

 
Alexey Volchanskiy:

Дина знает все! Мужику лень всякие панельки подергать, кнопочки пожимать, а любопытной Дине не лень. Спасибо, что ты есть!

Я не знаю всё. Не любопытна. Что-то могу узнавать целенаправленно или попутно (в том числе, для обустроиться в чём-то покомфортнее).

Но благодарное спасибо - принимается)

 
Dina Paches:

Я не знаю всё. Не любопытна. Что-то могу узнавать целенаправленно или попутно (в том числе, для обустроиться в чём-то покомфортнее).

Но благодарное спасибо - принимается)

Я про что и говорю, обычно квартира холостяка представляет из себя запущенную берлогу, а одинокой женщины - уютное гнездышко. Пожалуйста )) 

 
Alexey Volchanskiy:

Я про что и говорю, обычно квартира холостяка представляет из себя запущенную берлогу, а одинокой женщины - уютное гнездышко. Пожалуйста )) 

Это технический форум.

Мне не нравится перевод вами темы в русло обсуждений быта в зависимости от полов, семейного положения и тому подобного.

Я вам (и технический форум) не ваша подружка и не приятель(ница), с которыми вы могли бы поговорить на эти темы или по иному обсудить женщин, не вызывая недоумения

[Удален]  

Не только кнопки, а вообще весь интерфейс осовременивать надо - полосы прокрутки, окна, графики. Визуально терминал смотрится устаревшим (Delphi style)

такой вид подокон в терминале режет глаза


 

кто-то выше упоминал картину)



123456
Новый комментарий