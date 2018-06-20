Изменить все иконки на современные! - страница 5
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А тут бесполезно что-то доказывать и в чём-то убеждать, это можно увидеть только методом собственной шкуры и при этом ещё и обладая к этому определёнными умственными задатками. Ну как, к примеру, музыкальным слухом для развития музыкальных способностей.
понятно все с вами :)
как можно на полном серьезе говорить о том что длина волос влияет а мыслительные способности )) кочан больше перегревается?
потребление мозгом энергии в состоянии решения задачи до 25 ватт!
в состоянии втыкания в сериал 15 ватт
потребление мозгом энергии в состоянии решения задачи до 25 ватт!
в состоянии втыкания в сериал 15 ватт
т.е. осветить тьму невежества таким тусклым светом все равно не получится, даже если ты светило науки
т.е. осветить тьму невежества таким тусклым светом все равно не получится, даже если ты светило науки
т.е. осветить тьму невежества таким тусклым светом все равно не получится, даже если ты светило науки
ну, я, когда прочитал в свое время, был удивлен, что так много
у человека в спокойном состоянии мозг потребляет 25% энергии, вроде так
ну, я, когда прочитал в свое время, был удивлен, что так много
у человека в спокойном состоянии мозг потребляет 25% энергии, вроде так
нет, в активном до 20%
смотря какой КПД )
ну если моск энергосберегающий то норм
т.е. осветить тьму невежества таким тусклым светом все равно не получится, даже если ты светило науки
здрасте! светодиодная лампочка на 6 Вт эквивалентна накаливания 60 Вт, то есть 4 лампочки - это для стандартной комнаты будет даже слишком )
ну если моск энергосберегающий то норм
как у меня?
как у меня?
это вообще идеальное соотношение, вся энергия идет куда надо - на инстинкты :)