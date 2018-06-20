Изменить все иконки на современные! - страница 5

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Nikolay Kositsin:

А тут бесполезно что-то доказывать и в чём-то убеждать, это можно увидеть только методом собственной шкуры и при этом ещё и обладая к этому определёнными умственными задатками. Ну как, к примеру, музыкальным слухом для развития музыкальных способностей.

понятно все с вами :)

 
Maxim Dmitrievsky:

как можно на полном серьезе говорить о том что длина волос влияет а мыслительные способности )) кочан больше перегревается?

потребление мозгом энергии в состоянии решения задачи до 25 ватт!

в состоянии втыкания в сериал 15 ватт

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Alexey Volchanskiy:

потребление мозгом энергии в состоянии решения задачи до 25 ватт!

в состоянии втыкания в сериал 15 ватт

т.е. осветить тьму невежества таким тусклым светом все равно не получится, даже если ты светило науки

 
Maxim Dmitrievsky:

т.е. осветить тьму невежества таким тусклым светом все равно не получится, даже если ты светило науки

смотря какой КПД )
 
Maxim Dmitrievsky:

т.е. осветить тьму невежества таким тусклым светом все равно не получится, даже если ты светило науки

ну, я, когда прочитал в свое время, был удивлен, что так много

у человека в спокойном состоянии мозг потребляет 25% энергии, вроде так

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Alexey Volchanskiy:

ну, я, когда прочитал в свое время, был удивлен, что так много

у человека в спокойном состоянии мозг потребляет 25% энергии, вроде так

нет, в активном до 20%

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TheXpert:
смотря какой КПД )

ну если моск энергосберегающий то норм

 
Maxim Dmitrievsky:

т.е. осветить тьму невежества таким тусклым светом все равно не получится, даже если ты светило науки

здрасте! светодиодная лампочка на 6 Вт эквивалентна накаливания 60 Вт, то есть 4 лампочки - это для стандартной комнаты будет даже слишком )

 
Maxim Dmitrievsky:

ну если моск энергосберегающий то норм

как у меня? 


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Alexey Volchanskiy:

как у меня? 


это вообще идеальное соотношение, вся энергия идет куда надо - на инстинкты :)

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