Изменить все иконки на современные!

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Всего проголосовало: 101
 

В новом билде появились симпатичные такие иконки: пузатенькие и объмные


Как думаете, пора уже и остальные иконки в терминале изменить на современные?

 
Бот проголосовавший в первые три секунды - отзовись пожалуйста :)
 
Vladimir Karputov:

В новом билде появились симпатичные такие иконки: пузатенькие и объмные


Как думаете, пора уже и остальные иконки в терминале изменить на современные?

Категорически НЕТ!

Пузатенькие и беременные объемные можете в кинотеатре посмотреть.

Не надо захламлять сознание пользователя. 

На плоском экране не бывает объёмных картинок - бывает размазня.

p.s.  а так же уважайте старшее поколение, у которых и так со зрением не очень.
 

Какие современные? Что значит современные?

Это как сейчас мальчики: одеваются как девочки, причёски как у девочки, выглядят как сидоры, что несчастным девочкам некого выбрать в мужья, зато модно и современно?

 
Vladimir Karputov:
  • Да
    36% (13)
  • Нет
    64% (23)

вообще убрать иконки вместе с тулбаром. Пусть лучше будут опциональной "палитрой"  справа/слева

при современных экранах которые гораздо более широки чем высоки, забирать что-то из высоты просто неприлично, берегите поле зрения :-) Пора поканчивать с этими тулбарами и лентами/ремнями

На большом мониторе - тулбар, он хрен знает где..и какие там в нём иконки - по барабану

 

кстати лучше-бы подправили снятие скриншотов :-)
только что опять ткнулся - нормально прокомментировать публичный скриншот - это надо иметь крепкие нервы.

кстати про нервы :https://ok.ru/video/23542172265

PS / извиняюсь за частые правки, НО почему-то в ю-тубе и прочих тюбах покоцанный классический мульт. Пока хотел поделится просмотрел много вариантов - это что, тупая цензура ??

Михаил Боярский, Олег Анофриев - Очень синяя борода
Михаил Боярский, Олег Анофриев - Очень синяя борода
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Please watch: "(130) Miami | Beach | Up | All | Night | Kate-Margret " https://www.youtube.com/watch?v=MQUu7J5SHqY --~-- От Шансона до Хип-Хопа Новое и луч...
 
Maxim Kuznetsov:

вообще убрать иконки вместе с тулбаром. Пусть лучше будут опциональной "палитрой"  справа/слева

при современных экранах которые гораздо более широки чем высоки, забирать что-то из высоты просто неприлично, берегите поле зрения :-) Пора поканчивать с этими тулбарами и лентами/ремнями

На большом мониторе - тулбар, он хрен знает где..и какие там в нём иконки - по барабану

Согласен, забирать расстояние в высоту - это кощунство, Я уже об этом писал, что важно как можно больше места дать окну графика, и не кнопочкам и фифочкам. 

 

От иконок больше опыта не прибавиться в языке mql5 так же как и положительных профитов, а вот отрицательных может быть больше - постоянно любоваться ими и отвлекаться от торгов =)

Вообще все равно., хоть черно-белые.

 
Владимир Карпутов,

Я хотел бы предложить команде Metatrader 5 добавить в инструмент измерения значение «% процентов»

потому что это только измерение баров и пипсов ... Все инструменты, которые я знаю для трейдера профессионально с других платформ, имеют этот вариант

для измерения значения «% Percentual» в инструменте измерения, и я думаю, что это хорошая функциональность, чтобы добавить к метатрейдеру ...

и я не знаю, почему разработчики пропустили это ...
 
Vitaly Muzichenko:

Какие современные? Что значит современные?

Это как сейчас мальчики: одеваются как девочки, причёски как у девочки, выглядят как сидоры, что несчастным девочкам некого выбрать в мужья, зато модно и современно?

называется метросексуал, хотя не понимаю, при чем тут метро?

а мне абсолютно фиолетово на вид иконок, главное, чтобы был понятен смысл по изображению

Владимир, не хватает варианта Все равно, голосую Нет

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