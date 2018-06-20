Изменить все иконки на современные!
В новом билде появились симпатичные такие иконки: пузатенькие и объмные
Как думаете, пора уже и остальные иконки в терминале изменить на современные?
В новом билде появились симпатичные такие иконки: пузатенькие и объмные
Как думаете, пора уже и остальные иконки в терминале изменить на современные?
Категорически НЕТ!
Пузатенькие и беременные объемные можете в кинотеатре посмотреть.
Не надо захламлять сознание пользователя.
На плоском экране не бывает объёмных картинок - бывает размазня.p.s. а так же уважайте старшее поколение, у которых и так со зрением не очень.
Какие современные? Что значит современные?
Это как сейчас мальчики: одеваются как девочки, причёски как у девочки, выглядят как сидоры, что несчастным девочкам некого выбрать в мужья, зато модно и современно?
-
Да36% (13)
-
Нет64% (23)
вообще убрать иконки вместе с тулбаром. Пусть лучше будут опциональной "палитрой" справа/слева
при современных экранах которые гораздо более широки чем высоки, забирать что-то из высоты просто неприлично, берегите поле зрения :-) Пора поканчивать с этими тулбарами и лентами/ремнями
На большом мониторе - тулбар, он хрен знает где..и какие там в нём иконки - по барабану
кстати лучше-бы подправили снятие скриншотов :-)
только что опять ткнулся - нормально прокомментировать публичный скриншот - это надо иметь крепкие нервы.
кстати про нервы :https://ok.ru/video/23542172265
PS / извиняюсь за частые правки, НО почему-то в ю-тубе и прочих тюбах покоцанный классический мульт. Пока хотел поделится просмотрел много вариантов - это что, тупая цензура ??
- www.youtube.com
вообще убрать иконки вместе с тулбаром. Пусть лучше будут опциональной "палитрой" справа/слева
при современных экранах которые гораздо более широки чем высоки, забирать что-то из высоты просто неприлично, берегите поле зрения :-) Пора поканчивать с этими тулбарами и лентами/ремнями
На большом мониторе - тулбар, он хрен знает где..и какие там в нём иконки - по барабану
Согласен, забирать расстояние в высоту - это кощунство, Я уже об этом писал, что важно как можно больше места дать окну графика, и не кнопочкам и фифочкам.
От иконок больше опыта не прибавиться в языке mql5 так же как и положительных профитов, а вот отрицательных может быть больше - постоянно любоваться ими и отвлекаться от торгов =)
Вообще все равно., хоть черно-белые.
Какие современные? Что значит современные?
Это как сейчас мальчики: одеваются как девочки, причёски как у девочки, выглядят как сидоры, что несчастным девочкам некого выбрать в мужья, зато модно и современно?
называется метросексуал, хотя не понимаю, при чем тут метро?
а мне абсолютно фиолетово на вид иконок, главное, чтобы был понятен смысл по изображению
Владимир, не хватает варианта Все равно, голосую Нет
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования