Психология. Отсутствие денег позор или нет? Победы в трейдинге и в жизни. - страница 7
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а действительно, одно из немногих дельных предложений на этом форуме
только зачем так сразу передавать? лучше просто счет и пароль инвестора в публичный доступ
не однозначная торговля
не пойму, человек намеренно пытался сливать счет за несколько дней?
или торговля как у трейдера из соседней ветки начинаются с 4 лотов
а действительно, одно из немногих дельных предложений на этом форуме
только зачем так сразу передавать? лучше просто счет и пароль инвестора в публичный доступ
пароль инвестора номер счета... зачем.. мониторинг и так не плохой практически в реале... мы же не собираемся копировать его сделки а просто визуально контролировать его возможности...
пароль инвестора номер счета... зачем.. мониторинг и так не плохой практически в реале... мы же не собираемся копировать его сделки а просто визуально контролировать его возможности...
Ну, мониторинг в реальном времени - это из области фантастики... Хотя бы пароль...
Пока я вижу ситуацию, как в моей Лиге ТС
Но, моя Лига - хоть полностью открыта - все ТС на виду, можно видеть, как они работают, я даже принципов работы не скрываю, сейчас, с покупкой мощного компа - даже хватает вычислительных ресурсов, чтобы проводить переоптимизацию самостоятельно. Не раз говорил о главной моей проблеме - проблеме отбора.
Ну а что мы видим у "успешного тредера" ?
Так смешно наблюдать, как Sergey Lobov, брызжет слюной и с пеной у рта, кому-то что-то пытается доказать.
Так смешно наблюдать, как Sergey Lobov, брызжет слюной и с пеной у рта, кому-то что-то пытается доказать. :-D
В отличии от вас, Сергей не троль, он сам торгует и у него это переодически не плохо получается, он не стесняется показать его результат и потери. Вам до него далеко, вам в ветку с юмором, как было выше сказанно. Там вы хотя бы рассмешите людей.
В отличии от вас, Сергей не троль...
Не троль, не троль. Просто брызжет слюной.
Не троль, не троль. Просто брызжет слюной.
Не троль, не троль. Просто брызжет слюной.