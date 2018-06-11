Психология. Отсутствие денег позор или нет? Победы в трейдинге и в жизни. - страница 7

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а действительно, одно из немногих дельных предложений на этом форуме


только зачем так сразу передавать? лучше просто счет и пароль инвестора в публичный доступ

 
Fast451:

не однозначная торговля

не пойму, человек намеренно пытался сливать счет за несколько дней?

или торговля как у трейдера из соседней ветки начинаются с 4 лотов

Излишняя самоуверенность и жажда быстрой наживы... У меня тоже такое присутствует.. Быстрый жах - быстрый результат.. Сильный адреналин - либо от быстрого дохода либо от потери депозита... но.... все это результат мнимый.. несравним  никак с постоянным доходом из зо дня в день из месяца  в месяц из года в год.... Сохранить депозит - увеличить и получать прибыль на длинной дистанции дается не всем... А кичиться результатом который был когда то вообще бессмысленно тем более если он не повторяется из раза в раз... По данным разгонов я думаю практически у любого трейдера есть такие счета которые выстрелили и показали % но.. И у меня есть когда я сделал за неделю 11500%... но показывать всегда большой процент не получиться рано или поздно ты ошибешься а так как при такой торговле плечо завышено и намного - слив неизбежен... Опять же ДЦ дают возможность начать чуть ли не с нуля.. Сначала цент ( надо то каких 5 $) с 5 поднимаешь до 50$ переводишь на стандарт счет и поднимаешь дальше... тяжело долго но возможно
 
Mickey Moose:

а действительно, одно из немногих дельных предложений на этом форуме


только зачем так сразу передавать? лучше просто счет и пароль инвестора в публичный доступ

пароль инвестора номер счета... зачем.. мониторинг и так не плохой практически в реале... мы же не собираемся копировать его сделки а просто визуально контролировать его возможности...

 
Sergey Lobov:

пароль инвестора номер счета... зачем.. мониторинг и так не плохой практически в реале... мы же не собираемся копировать его сделки а просто визуально контролировать его возможности...

Ну, мониторинг в реальном времени - это из области фантастики... Хотя бы пароль...

Пока я вижу ситуацию, как в моей Лиге ТС

Но, моя Лига - хоть полностью открыта - все ТС на виду, можно видеть, как они работают, я даже принципов работы не скрываю, сейчас, с покупкой мощного компа - даже хватает вычислительных ресурсов, чтобы проводить переоптимизацию самостоятельно. Не раз говорил о главной моей проблеме - проблеме отбора.

Ну а что мы видим у "успешного тредера" ?

 

Так смешно наблюдать, как Sergey Lobov, брызжет слюной и с пеной у рта, кому-то что-то пытается доказать.


 
Ivan Gurov:
Так смешно наблюдать, как Sergey Lobov, брызжет слюной и с пеной у рта, кому-то что-то пытается доказать. :-D

В отличии от вас, Сергей не троль, он сам торгует и у него это переодически не плохо получается, он не стесняется показать его результат и потери. Вам до него далеко, вам в ветку с юмором, как было выше сказанно. Там вы хотя бы рассмешите людей. 

 
Ramiz Mavludov:

В отличии от вас, Сергей не троль...

Не троль, не троль. Просто брызжет слюной.


 
Извините, просто мне правда смешно. :))
 
Ivan Gurov:

Не троль, не троль. Просто брызжет слюной.


Ivan Gurov:

Не троль, не троль. Просто брызжет слюной.


Действительно ... Че это я... фигней какой то занимаюсь.... Успехов Вам (искренне) 
 
Капец просто. Кто-то ищет деньги, кто-то предложил денег безвозмездно, тут-же удвоили сумму, но тому кто искал деньги почему-то смешно ...??? Вроде как нужно плакать, но не смеяться. 
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