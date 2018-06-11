Психология. Отсутствие денег позор или нет? Победы в трейдинге и в жизни. - страница 3
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В жизни да, а в трейдинге..., чем ещё, как не заработанными деньгами можно оценить успешность трейдера?
Фактор восстановления например..
Фактор восстановления например..
В каком магазине можно что-нибудь прикупить на фактор восстановления? )))
В каком магазине можно что-нибудь прикупить на фактор восстановления? )))
А вам лишь бы пожрать. :)))
В жизни да, а в трейдинге..., чем ещё, как не заработанными деньгами можно оценить успешность трейдера?
Ок
берем 2 трейдера
первый зарабатывает 500 долларов в месяц а второй 900 кто из них успешнее?
Ок
берем 2 трейдера
первый зарабатывает 500 долларов в месяц а второй 900 кто из них успешнее?
Выкладывайте сразу с чем не согласны.
Ок
берем 2 трейдера
первый зарабатывает 500 долларов в месяц а второй 900 кто из них успешнее?
Маленькая выборка, ниочем.
Мики маус успешнее. Сколько он лаве Диснею принес...
А вам лишь бы пожрать. :)))
Тому, кто питается святым духом или черпает энергию солнца, для развлечения достаточно демосчёта и радоваться заработанным демоденьгам.)
Вы заметили? Мы все с вами приблизительно в одном болоте.
У кого то доход 500$, у кого то чуть выше, так как он пишет свой быдло-код советник и обманывает продает новичкам.
И когда у кого-то случаются проблемы: мы все начинаем его пинать просто так, ведь позорно не иметь денег.
Собственно вопрос, если вы залили банкролл - позор это или нет?
Пишите свои истории/байки и личное мнение.
Когда денег нет, это не позор. Просто, человек тогда никому не интересен и имеет плохое качество жизни. Но, когда деньги есть, то, естественно, всё наоборот :)
Научиться зарабатывать деньги возможно, конечно, если есть желание и, следовательно, терпение, выдержка, уникальные способности и всё такое...
Sergey Lobov, н
И нет, с писькой как и с головой у вас проблемы(не зря же вы свою подделку назвали "Болт"
).
БОЛТ - деталь разъёмного резьбового соединения, цилиндрический стержень с нанесённой резьбой и головкой, приспособленной для завинчивания гаечным ключом...
остальные домыслы-это личные наболевшие проблемы.............
А вам лишь бы пожрать. :)))
Весь смысл спора в том, что успешность трейдера оценивается именно совокупным количеством денег, которые он заработал (имеется в виду прибыль, а не доход) в течение своей карьеры, деленный на количество месяцев этой самой карьеры. Если полученный результат превышает уровень средней зарплаты по стране проживания трейдера, то в принципе такого трейдера можно считать успешным. В противном случае - нет.
Исходя из того, что в Вашем случае фиксируется несколько достаточно больных падений (1 500 руб не можете найти), то это свидетельствует о том, что Вас нельзя считать успешным трейдером. Или же Вы даже самого себя обманываете, считая успешностью отрезки времени дохода, напрочь закрывая глаза на другие отрезки времени, когда получался слив. То есть прибылью Вы считаете доход, забывая вычитать из него расходную часть.
Во множестве других сфер деятельности успешность не имеет прямого отношения к деньгам. Например, успешный повар - это не мешок с деньгами. Его успех оценивается количеством людей, которые принимают в пищу то, что он приготовил.