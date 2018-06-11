Психология. Отсутствие денег позор или нет? Победы в трейдинге и в жизни. - страница 6

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Ivan Gurov:

Да мы вам верим. :)) Меня вообще обозвали не успешным трейдером. Хотя, я до 1 млн долларов раскручивался фактически с 1500 рублей. За последние полгода с 1500 рублей дошёл до 3 млн рублей(доказательства есть). Тут народ очень злой(не все конечно). Но если вы посмотрите они цепляются к мелочам. Стоит вам помыться, как вы уже не программист..или стоит разориться, вы уже не трейдер. Винить их в этом нельзя, низкий уровень знаний + жесткая конкуренция: приводит к тому, что кто громче кричит тот и прав. Люди с низким уровнем знаний смотрят не на вас, а на вашу атрибутику. Это атавизм доставшийся им от предков, только интеллект может позволить избавиться от таких рудиментарных черт.

PS Не обращайте внимание, пусть они перед другом мерятся у кого больше "BOLT".

В ветку "Интересное и Юмор"

 
Ivan Gurov:

Да мы вам верим. :)) Меня вообще обозвали не успешным трейдером. Хотя, я до 1 млн долларов раскручивался фактически с 1500 рублей. За последние полгода с 1500 рублей дошёл до 3 млн рублей(доказательства есть).

Какой, однако, успешный народ-то здесь собрался...

А куда этот миллион долларов делся ? И куда эти 3млн рублей подевались-то ? Все выведены, и что было куплено ?

 
Ramiz Mavludov:

.

Было бы другое дело, если я пишу в описании 100% ВИН сигналы, 999% гарантия!!! После чего покупатель видит пустышку потратив деньги и пишет мошенник обман. Вы же без причины, цитируете меня, делая из себя эксперта, пытаясь что - то доказать.. Повторяю, обоснуйте или молчите. 

.

Во первых это ваши слова: " я таких быстро вычисляю)) "

А обоснование такое:  У вас в индикаторе точки входа рисуются или указываются после окончания или формирования бара на H4. А после формирования они больше не нужны, поскольку это уже история.

И не собираюсь тут обсуждать ваши продукты. Если у меня было намерение заниматься троллингом, то для этого есть более подходящее место: это раздел обсуждения вашего продукта в маркете.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan:

Вот только что случайно нашел это видео:

Советую всем посмотреть до конца.



вот кто деньги из воды делает

сам то досмотришь такое до конца?

 
Petros Shatakhtsyan:

Во первых это ваши слова: " я таких быстро вычисляю)) "

А обоснование такое:  У вас в индикаторе точки входа рисуются или указываются после окончания или формирования бара на H4. А после формирования они больше не нужны, поскольку это уже история.

И не собираюсь тут обсуждать ваши продукты. Если у меня было намерение заниматься троллингом, то для этого есть более подходящее место: это раздел обсуждения вашего продукта в маркете.

Это вы начали обсуждение моих продуктов и профиля. Я же отвечал. Не путайте! ) 

 
Как любил говорить кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно!»
 
Ivan Gurov:

Да мы вам верим. :)) Меня вообще обозвали не успешным трейдером. Хотя, я до 1 млн долларов раскручивался фактически с 1500 рублей. За последние полгода с 1500 рублей дошёл до 3 млн рублей(доказательства есть). Тут народ очень злой(не все конечно). Но если вы посмотрите они цепляются к мелочам. Стоит вам помыться, как вы уже не программист..или стоит разориться, вы уже не трейдер. Винить их в этом нельзя, низкий уровень знаний + жесткая конкуренция: приводит к тому, что кто громче кричит тот и прав. Люди с низким уровнем знаний смотрят не на вас, а на вашу атрибутику. Это атавизм доставшийся им от предков, только интеллект может позволить избавиться от таких рудиментарных черт.

PS Не обращайте внимание, пусть они перед другом мерятся у кого больше "BOLT".

Спасибо за скрытую рекламу..

.Если бы Вы написали  ..у меня опыт в разгоне депозита с минимальных сумм.. приложив скрин ну и т.д.  к Вам бы и претензий никаких... Вы же заявили что Вы УСПЕШНЫЙй трейдер   в поисках 1500 рублей для своего будущего благосостояния... (даже не 1500$  не 150000тысяч) а 1500 рублей... смешно... Я так думаю как Вы выразились в другой теме о том что живете только трейдингом и при поражениях сосете палец .. то наверное он у Вас уже очень длинный....

Быть без денег не позор.. Позор когда ты ничего не делаешь для их заработка...Бывают случаи когда действительно случается полнейший крах и для самоцели нужно не так уж много денег.. Но не для форекса...

Лично я готов Вам перевести эту сумму ( даже безвозмездно) при условии что Вы открыто устроите свою торговлю чтобы можно было следить за ней... И если Все пойдет по Вашему как Вы расписали плану.. ТО я ПУБЛИЧНО принесу перед Вами извинения за выпады в Вашу сторону.. а ежели нет то Вы прославитесь как БАЛОЛО

 
Sergey Lobov:

Спасибо за скрытую рекламу..

.Если бы Вы написали  ..у меня опыт в разгоне депозита с минимальных сумм.. приложив скрин ну и т.д.  к Вам бы и претензий никаких... Вы же заявили что Вы УСПЕШНЫЙй трейдер   в поисках 1500 рублей для своего будущего благосостояния... (даже не 1500$  не 150000тысяч) а 1500 рублей... смешно... Я так думаю как Вы выразились в другой теме о том что живете только трейдингом и при поражениях сосете палец .. то наверное он у Вас уже очень длинный....

Быть без денег не позор.. Позор когда ты ничего не делаешь для их заработка...Бывают случаи когда действительно случается полнейший крах и для самоцели нужно не так уж много денег.. Но не для форекса...

Лично я готов Вам перевести эту сумму ( даже безвозмездно) при условии что Вы открыто устроите свою торговлю чтобы можно было следить за ней... И если Все пойдет по Вашему как Вы расписали плану.. ТО я ПУБЛИЧНО принесу перед Вами извинения за выпады в Вашу сторону.. а ежели нет то Вы прославитесь как БАЛОЛО

Поддержу вашу идею. Удвоим сумму)
 
Ramiz Mavludov:
Поддержу вашу идею. Удвоим сумму)

всем надо деньги, когда старт? )

 

Так как все оставляет свой след..

.

из 38 счетов только один внушает доверие .. но... было то это 5 лет назад...

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