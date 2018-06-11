Психология. Отсутствие денег позор или нет? Победы в трейдинге и в жизни. - страница 6
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Да мы вам верим. :)) Меня вообще обозвали не успешным трейдером. Хотя, я до 1 млн долларов раскручивался фактически с 1500 рублей. За последние полгода с 1500 рублей дошёл до 3 млн рублей(доказательства есть). Тут народ очень злой(не все конечно). Но если вы посмотрите они цепляются к мелочам. Стоит вам помыться, как вы уже не программист..или стоит разориться, вы уже не трейдер. Винить их в этом нельзя, низкий уровень знаний + жесткая конкуренция: приводит к тому, что кто громче кричит тот и прав. Люди с низким уровнем знаний смотрят не на вас, а на вашу атрибутику. Это атавизм доставшийся им от предков, только интеллект может позволить избавиться от таких рудиментарных черт.
PS Не обращайте внимание, пусть они перед другом мерятся у кого больше "BOLT".
В ветку "Интересное и Юмор"
Да мы вам верим. :)) Меня вообще обозвали не успешным трейдером. Хотя, я до 1 млн долларов раскручивался фактически с 1500 рублей. За последние полгода с 1500 рублей дошёл до 3 млн рублей(доказательства есть).
Какой, однако, успешный народ-то здесь собрался...
А куда этот миллион долларов делся ? И куда эти 3млн рублей подевались-то ? Все выведены, и что было куплено ?
.
Было бы другое дело, если я пишу в описании 100% ВИН сигналы, 999% гарантия!!! После чего покупатель видит пустышку потратив деньги и пишет мошенник обман. Вы же без причины, цитируете меня, делая из себя эксперта, пытаясь что - то доказать.. Повторяю, обоснуйте или молчите.
.
Во первых это ваши слова: " я таких быстро вычисляю)) "
А обоснование такое: У вас в индикаторе точки входа рисуются или указываются после окончания или формирования бара на H4. А после формирования они больше не нужны, поскольку это уже история.
И не собираюсь тут обсуждать ваши продукты. Если у меня было намерение заниматься троллингом, то для этого есть более подходящее место: это раздел обсуждения вашего продукта в маркете.
Вот только что случайно нашел это видео:
Советую всем посмотреть до конца.
вот кто деньги из воды делает
сам то досмотришь такое до конца?
Во первых это ваши слова: " я таких быстро вычисляю)) "
А обоснование такое: У вас в индикаторе точки входа рисуются или указываются после окончания или формирования бара на H4. А после формирования они больше не нужны, поскольку это уже история.
И не собираюсь тут обсуждать ваши продукты. Если у меня было намерение заниматься троллингом, то для этого есть более подходящее место: это раздел обсуждения вашего продукта в маркете.
Это вы начали обсуждение моих продуктов и профиля. Я же отвечал. Не путайте! )
Да мы вам верим. :)) Меня вообще обозвали не успешным трейдером. Хотя, я до 1 млн долларов раскручивался фактически с 1500 рублей. За последние полгода с 1500 рублей дошёл до 3 млн рублей(доказательства есть). Тут народ очень злой(не все конечно). Но если вы посмотрите они цепляются к мелочам. Стоит вам помыться, как вы уже не программист..или стоит разориться, вы уже не трейдер. Винить их в этом нельзя, низкий уровень знаний + жесткая конкуренция: приводит к тому, что кто громче кричит тот и прав. Люди с низким уровнем знаний смотрят не на вас, а на вашу атрибутику. Это атавизм доставшийся им от предков, только интеллект может позволить избавиться от таких рудиментарных черт.
PS Не обращайте внимание, пусть они перед другом мерятся у кого больше "BOLT".
Спасибо за скрытую рекламу..
.Если бы Вы написали ..у меня опыт в разгоне депозита с минимальных сумм.. приложив скрин ну и т.д. к Вам бы и претензий никаких... Вы же заявили что Вы УСПЕШНЫЙй трейдер в поисках 1500 рублей для своего будущего благосостояния... (даже не 1500$ не 150000тысяч) а 1500 рублей... смешно... Я так думаю как Вы выразились в другой теме о том что живете только трейдингом и при поражениях сосете палец .. то наверное он у Вас уже очень длинный....
Быть без денег не позор.. Позор когда ты ничего не делаешь для их заработка...Бывают случаи когда действительно случается полнейший крах и для самоцели нужно не так уж много денег.. Но не для форекса...
Лично я готов Вам перевести эту сумму ( даже безвозмездно) при условии что Вы открыто устроите свою торговлю чтобы можно было следить за ней... И если Все пойдет по Вашему как Вы расписали плану.. ТО я ПУБЛИЧНО принесу перед Вами извинения за выпады в Вашу сторону.. а ежели нет то Вы прославитесь как БАЛОЛО
Спасибо за скрытую рекламу..
.Если бы Вы написали ..у меня опыт в разгоне депозита с минимальных сумм.. приложив скрин ну и т.д. к Вам бы и претензий никаких... Вы же заявили что Вы УСПЕШНЫЙй трейдер в поисках 1500 рублей для своего будущего благосостояния... (даже не 1500$ не 150000тысяч) а 1500 рублей... смешно... Я так думаю как Вы выразились в другой теме о том что живете только трейдингом и при поражениях сосете палец .. то наверное он у Вас уже очень длинный....
Быть без денег не позор.. Позор когда ты ничего не делаешь для их заработка...Бывают случаи когда действительно случается полнейший крах и для самоцели нужно не так уж много денег.. Но не для форекса...
Лично я готов Вам перевести эту сумму ( даже безвозмездно) при условии что Вы открыто устроите свою торговлю чтобы можно было следить за ней... И если Все пойдет по Вашему как Вы расписали плану.. ТО я ПУБЛИЧНО принесу перед Вами извинения за выпады в Вашу сторону.. а ежели нет то Вы прославитесь как БАЛОЛО
Поддержу вашу идею. Удвоим сумму)
всем надо деньги, когда старт? )
Так как все оставляет свой след..
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из 38 счетов только один внушает доверие .. но... было то это 5 лет назад...