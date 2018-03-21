Работают ли маркетмейкеры рыночными ордерами? - страница 5
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Вы глубоко заблуждаетесь.
Удаляюсь, не хочется обсуждать форекс дилеров, здесь это запрещено.
Это вы заблуждаетесь. АМП это американский брокер, а у них все строго с надзором. Можно быть уверенным, что выводят на биржу.
Я знаю, что можно установить лимитники на покупку выше бестов, я выше писал какие.
Т.е. вы торгуете на бирже и не знаете что можно отдать приказ бай лимит с ценой выше аска? не рановато ли маркетмейкерами интересоваться?
Я еще раз повторюсь, я в курсе какие ордера могут быть. Совсем необязательно использование всего арсенала. Перечитайте выше, вы же с начала обсуждения здесь. А в маркетмейкеры я не мечу. "Нет, не собираюсь, а вот побороться за место рядом, это можно)"
В первом посте был задан вопрос "По правилам, они могут работать только лимитными ордерами или рыночными тоже?" - и только.
Потом меня убило это "На бирже нет рыночных ордеров! То что вы называете рыночным ордером - это лимитный ордер по максимальной цене для покупки (BUY_LIMIT) и соответственно по минимальной цене для продажи (SELL_LIMIT)." и немного погодя еще это
"почему не сводятся? это где такое безобразие вы видели?" - про лимитники. Еще было высказывание " например если я поставлю свой BUY_LIMIT на чужой SEL_LIMIT то я являюсь инициатором сделки". Загляните глубже в процесс, лимитный ордер всегда сводится с рыночным, независимо от того каким образом он стал рыночным. Если речь идет о двух лимитниках, которые как бы сводятся, то в конечном итоге один из них будет рыночным. Например SellStop это отложенный ордер, но он в итоге станет рыночным ордером, как бы его там не называли, и он сведется с лимитником.
Я приведу пример почти из жизни. В фильме "Солдаты" Колобков спрашивает солдат, - Когда на посту нет часового? Ему все дружно, - Всегда есть часовой на посту. Был ответ, - Когда один из караульных сказал "пост сдал" и до момента когда второй сказал "пост принял" на посту нет часового. Просто, но не очевидно.
Поэтому сделки, что вы видите на тиковом графике (она же, лента) это результат сведения рыночных ордеров с лимитными, как бы их не называли на этапе формирования.
Вы слишком привыкли к форексу, и теперь везде хотите видеть и рыночные ордера, и виды лимитников как в форекс мт5. Рыночные ордера кстати есть не на всех биржах, иногда есть только лимитники, Сергей прав.
Вот смотрите, это счёт на MetaQuotes-Demo, символ "RTS-6.18"
Я создал buy lmit по цене намного выше текущей Ask. По вашим словам он должен превратиться в какой-то другой тип лимитника, и испонится когда цена до него дойдёт.
На самом деле он просто повисит невыполненным около секунды, а потом откроется позиция по текущей цене Ask. Всё правильно, так и должны работать лимитники на бирже.
И это всё есть даже на демо счёте. И судя по вашим скринам свойств инструмента - у вашего брокера всё будет также само, вы наверное ни разу не пробовали создавать такие ордера.
Вы слишком привыкли к форексу, и теперь везде хотите видеть и рыночные ордера, и виды лимитников как в форекс мт5. Рыночные ордера кстати есть не на всех биржах, иногда есть только лимитники, Сергей прав.
Вот смотрите, это счёт на MetaQuotes-Demo, символ "RTS-6.18"
Я создал buy lmit по цене намного выше текущей Ask. По вашим словам он должен превратиться в какой-то другой тип лимитника, и испонится когда цена до него дойдёт.
На самом деле он просто повисит невыполненным около секунды, а потом откроется позиция по текущей цене Ask. Всё правильно, так и должны работать лимитники на бирже.
И это всё есть даже на демо счёте. И судя по вашим скринам свойств инструмента - у вашего брокера всё будет также само, вы наверное ни разу не пробовали создавать такие ордера.
Я не привыкал к форексу. Про все биржи и речи не было, я назвал брокера и инструмент. Про такое исполнение я знаю, но там не лимитник забирает объем из стакана.
Я не привыкал к форексу. Про все биржи и речи не было, я назвал брокера и инструмент. Про такое исполнение я знаю, но там не лимитник забирает объем из стакана.
Вы просто попробуйте, у вашего брокера тоже работает:
- установите BUY_LIMIT ниже BIDa,
- в стакане, удерживая клавишу CTRL, переместите ваш лимитник выше ASKa,
- ваш BUY_LIMIT туже исполнится по цене ASKa.
На бирже никакие BUY_STOP и SELL_STOP не размещаются, они хранятся на сервере брокера и выставляются на биржу только при наступлении условий.
Вы просто попробуйте, у вашего брокера тоже работает:
- установите BUY_LIMIT ниже BIDa,
- в стакане, удерживая клавишу CTRL, переместите ваш лимитник выше ASKa,
- ваш BUY_LIMIT туже исполнится по цене ASKa.
На бирже никакие BUY_STOP и SELL_STOP не размещаются, они хранятся на сервере брокера и выставляются на биржу только при наступлении условий.
Для установки BuyLimit выше Askа можно использовать стандартную форму отправления ордеров, работает. То же с продажами.
Граждане трейдеры и любители вопрошать и фантазировать, пополните багаж своих знаний! Все же есть на этом сайте. А то вы уже за....)))
https://www.mql5.com/ru/articles/1284
Граждане трейдеры и любители вопрошать и фантазировать, пополните багаж своих знаний! Все же есть на этом сайте. А то вы уже за....)))
https://www.mql5.com/ru/articles/1284
Думаю, полезный материал, почитаю. Здесь полемика как цепная реакция началась. А вообще далеко от темы ушли. Я про ценообразование не спрашивал. Интересовал вопрос про правила для маркетмейкеров. И началось, то на бирже рыночных ордеров нет, то вы в маркетмейкеры собрались и ничего не понимаете. Я в первом посте сразу свою позицию обозначил, просто невнимательно читали. Тема закрыта