Работают ли маркетмейкеры рыночными ордерами? - страница 4
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Это не биржевой стакан, это дилерский форекс пародия.
Видимо FX в вашем названии инструмента " инструмент Euro FX" на то и указывает.
Еще в свойствах инструмента должно быть указано исполнение - биржевое:
Какое значение у вас?
Каким образом лимитный ордер на покупку способен исполняться, находясь выше цены Ask (как я понял, выше лучшей цены в стакане) и при этом забирать объем из стакана.
очень просто. указанием нужной цены в приказе. если в МТ5 этого нельзя сделать, это не значит что нельзя вообще.
мало того, это очень удобный способ контролировать проскальзывание.
очень просто. указанием нужной цены в приказе. если в МТ5 этого нельзя сделать, это не значит что нельзя вообще.
мало того, это очень удобный способ контролировать проскальзывание.
Я знаю, что можно установить лимитники на покупку выше бестов, я выше писал какие. Меня смущает то, что было сказано про забирание объема при этом. Я знаю, что стоповые ордера, становясь рыночными сводятся с лимитниками и таким образом забирают объем стакана. А если это стоп-лимитный ордер, то он в итоге становится простым лимитником и сводится с рыночным ордером. Рыночные сводятся с лимитными и только когда лимитные становятся бестами.
очень просто. указанием нужной цены в приказе. если в МТ5 этого нельзя сделать, это не значит что нельзя вообще.
мало того, это очень удобный способ контролировать проскальзывание.
В МТ5 это делается без проблем, если это действительно биржевой счет.
Есть правда проблемы в тестере при исполнении STOP_LIMIT ордеров. А обычные LIMIT ордера даже в тестере нормально работают.
Я знаю, что можно установить лимитники на покупку выше бестов, я выше писал какие. Меня смущает то, что было сказано про забирание объема при этом. Я знаю, что стоповые ордера, становясь рыночными сводятся с лимитниками и таким образом забирают объем стакана. А если это стоп-лимитный ордер, то он в итоге становится простым лимитником и сводится с рыночным ордером. Рыночные сводятся с лимитными и только когда лимитные становятся бестами.
Лучше поторгуйте немного на биржевом счете, и всё встанет на свои места.
Про исполнение так и не написали, какое исполнение у вас в свойствах символа?
Это не биржевой стакан, это дилерский форекс пародия.
Видимо FX в вашем названии инструмента " инструмент Euro FX" на то и указывает.
Еще в свойствах инструмента должно быть указано исполнение - биржевое:
Какое значение у вас?
Ничего общего с форексом. Это СМЕ. Брокер AMP Global
Вы глубоко заблуждаетесь.
Удаляюсь, не хочется обсуждать форекс дилеров, здесь это запрещено.
Вы глубоко заблуждаетесь.
Удаляюсь, не хочется обсуждать форекс дилеров, здесь это запрещено.
Да вы смеетесь что ли? Сами почитайте об этом брокере. Чикагская биржа. https://www.ampfutures.com