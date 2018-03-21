Работают ли маркетмейкеры рыночными ордерами? - страница 4

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Andrey Gladyshev:

Это не биржевой стакан, это дилерский форекс пародия.

Видимо FX в вашем названии инструмента " инструмент Euro FX" на то и указывает.

Еще в свойствах инструмента должно быть указано исполнение - биржевое:

Какое значение у вас?

 
Andrey Gladyshev:

Каким образом лимитный ордер на покупку способен исполняться, находясь выше цены Ask (как я понял, выше лучшей цены в стакане) и при этом забирать объем из стакана.

очень просто. указанием нужной цены в приказе. если в МТ5 этого нельзя сделать, это не значит что нельзя вообще.

мало того, это очень удобный способ контролировать проскальзывание.

 
Комбинатор:

очень просто. указанием нужной цены в приказе. если в МТ5 этого нельзя сделать, это не значит что нельзя вообще.

мало того, это очень удобный способ контролировать проскальзывание.

Я знаю, что можно установить лимитники на покупку выше бестов, я выше писал какие. Меня смущает то, что было сказано про забирание объема при этом. Я знаю, что стоповые ордера, становясь рыночными сводятся с лимитниками и таким образом забирают объем стакана. А если это стоп-лимитный ордер, то он в итоге становится простым лимитником и сводится с рыночным ордером. Рыночные сводятся с лимитными и только когда лимитные становятся бестами. 

 
Комбинатор:

очень просто. указанием нужной цены в приказе. если в МТ5 этого нельзя сделать, это не значит что нельзя вообще.

мало того, это очень удобный способ контролировать проскальзывание.

В МТ5 это делается без проблем, если это действительно биржевой счет.

Есть правда проблемы в тестере при исполнении STOP_LIMIT ордеров. А обычные LIMIT ордера даже в тестере нормально работают.

 
Andrey Gladyshev:

Я знаю, что можно установить лимитники на покупку выше бестов, я выше писал какие. Меня смущает то, что было сказано про забирание объема при этом. Я знаю, что стоповые ордера, становясь рыночными сводятся с лимитниками и таким образом забирают объем стакана. А если это стоп-лимитный ордер, то он в итоге становится простым лимитником и сводится с рыночным ордером. Рыночные сводятся с лимитными и только когда лимитные становятся бестами. 

Лучше поторгуйте немного на биржевом счете, и всё встанет на свои места.

Про исполнение так и не написали, какое исполнение у вас в свойствах символа?

 
Sergey Chalyshev:

Это не биржевой стакан, это дилерский форекс пародия.

Видимо FX в вашем названии инструмента " инструмент Euro FX" на то и указывает.

Еще в свойствах инструмента должно быть указано исполнение - биржевое:

Какое значение у вас?

Спецификация
 
Ничего общего с форексом. Это СМЕ. Брокер AMP Global
 
Andrey Gladyshev:
Ничего общего с форексом. Это СМЕ. Брокер AMP Global


Вы глубоко заблуждаетесь.

Удаляюсь, не хочется обсуждать форекс дилеров, здесь это запрещено.

 
Sergey Chalyshev:


Вы глубоко заблуждаетесь.

Удаляюсь, не хочется обсуждать форекс дилеров, здесь это запрещено.

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К тому же там форекс инструменты хоть и указаны, торговля по ним запрещена.евродоллар
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